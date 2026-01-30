【ぷっくり3D形状が可愛い】衝撃に強く、割れにくい「ダイカットシリコンミラー」全8種 新登場！

スケーター株式会社

ポーチにすっきり収まるスリム設計＆滑りにくい素材で、メイク直しも快適に

「心に愛を、くらしに夢を。」を掲げ、生活に彩りを添える家庭用品メーカーのスケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池総一郎）は、株式会社サンリオの人気キャラクターたちを立体的にデザインした「ダイカットシリコンミラー」を公式オンラインショップおよび全国の取扱店にて発売いたします。価格は各990円(税込)です。

▲サンリオキャラクターズが勢揃い。マットなシリコーン素材と鮮やかな発色が特徴です。

■開発背景：可愛さと実用性を「990円」で実現

外出時の身だしなみチェックに欠かせないハンドミラー。「ポーチの中で割れないか心配」「ツルツル滑って落としそう」といったお悩みを解決するため、クッション性のあるシリコーンカバーを採用しました。

ぷっくりとした3D加工でキャラクターの愛らしさを表現しつつ、1,000円以下（税込990円）というお求めやすい価格設定にすることで、推し活グッズや、ちょっとしたお礼などの「プチギフト」としても選びやすい製品を目指しました。

■商品特徴

▲裏面はクリアなガラスミラー。シリコーンの縁がわずかに出ているため、鏡面を下にして置いても傷がつきにくい安心設計です。●衝撃を吸収し、滑りにくい「シリコーン素材」

鏡の周囲を弾力のあるシリコーンゴムでカバー。バッグの中での衝撃を和らげ、カチカチという接触音も防ぎます。

また、手に吸い付くようなマットな質感により、メイク中も滑りにくくしっかりとホールドできます。

▲斜めから見ると際立つ立体感。汚れが目立ちにくいマット加工を施しています。●存在感抜群の「3Dダイカットデザイン」

プリントでは表現できない、シリコーン成形ならではの立体感（3D）が魅力です。

キャラクターの表情や輪郭がぷっくりと浮き出ており、視覚だけでなく触り心地でも癒やしを提供します。

▲大きなお耳が特徴的なシナモロールも、スリムな形状で持ち運びに便利です。●持ち運びに便利なスリムサイズ

顔全体を映すのに十分な鏡面サイズ（ガラス部分）を確保しながら、ミニバッグやポーチの隙間にスッと収まる薄型設計です。

■ラインナップ（全8種）

世代を超えて愛されるサンリオキャラクターズから、人気の8キャラクターをラインナップしました。

■商品概要

▲ハローキティ：リボンの立体感などディテールにもこだわりました。▲ポムポムプリン、ポチャッコ、シナモロール：優しいペールトーンのカラーリングで、大人の女性も持ちやすいデザインです。▲けろけろけろっぴ：鮮やかなグリーンが目を引き、バッグの中でもすぐに見つかります。

各キャラクターのフェイス型に合わせて、最適なサイズで設計されています。

商品名：ダイカットシリコンミラー

品番：MSR1

価格：990円（税込）

品質表示：本体・シリコーンゴム 鏡・ガラス

サイズ・ラインナップ：

* ハローキティ：約88×100×10mm

* マイメロディ：約100×90×10mm

* クロミ：約100×108×10mm

* シナモロール：約57×155×10mm

* ポムポムプリン：約75×130×10mm

* ポチャッコ：約85×96×10mm

* ハンギョドン：約94×108×10mm

* けろけろけろっぴ：約84×90×10mm

■販売情報

全国の生活雑貨店、ファンシーショップ、およびスケーター公式オンラインショップにて販売中です。

【スケーター公式オンラインショップ】「スケーター公式」と検索、または以下のURLよりアクセスしてください。

URL： https://www.skater-onlineshop.com/

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664478

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。私共は、ディズニー、サンリオ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

お問い合わせ先：スケーター株式会社

(奈良本社）〒630-8520 奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021