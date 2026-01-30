¡ÚÊ¡°æ¸©±ÛÁ°Ä®¡Û¡Ê2·î7Æü ºÅ¹Ô¡Ë±ÛÁ°¤¬¤Ë¤Î¡È»ºÃÏ¡É¤òÂÎ´¶¤¹¤ëÆÃÊÌ¥Ä¥¢ー¤Î»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ê¡°æ¸©±ÛÁ°Ä®¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ±ÛÁ°Ä®´Ñ¸÷Ï¢ÌÁ¡¿DMO ECHIZEN¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Åß¤ÎÌ£³Ð¤Î²¦¼Ô¡Ö±ÛÁ°¤¬¤Ë¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È»ºÃÏ¤½¤Î¤â¤Î¡É¤«¤éÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÂÎ¸³·¿´Ñ¸÷¥×¥í¥°¥é¥à
¡Ö±ÛÁ°¤¬¤Ë¤Î»ºÃÏÂÎ´¶¥Ä¥¢ー¡× ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±ÛÁ°Ä®¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤Ë¡Ö±ÛÁ°¤¬¤Ë¡×¤Î¿åÍÈ¤²ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢µù¹Á¡¦¶¥¤ê¡¦Î®ÄÌ¡¦¿©Ê¸²½¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿Ä®¤Ç¤¹¡£ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡È»ºÃÏ¤ÎÊª¸ì¡É¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢±ÛÁ°Ä®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅß¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢±ÛÁ°µù¹Á¼þÊÕ¤Î»¶ºö¤ä¡¢¶¥¤ê¾ì¤Ê¤É¤ò¸«³Ø¤·¡¢±ÛÁ°¤¬¤Ëµù¤ÎÆÃÄ§¤ä»ºÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Ê¤É¤ò¥¬¥¤¥É¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ÃÏ¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ò¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤ë¡×
¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤é¡¢±ÛÁ°¤¬¤Ë¤Î²ÁÃÍ¤È»ºÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢¿©¤Ë´Ø¿´¤Î¹â¤¤Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ê¡¢Ì£¤ï¤¤¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
´ë²èÌ¾¡§±ÛÁ°¤¬¤Ë¤Î»ºÃÏÂÎ´¶¥Ä¥¢ー
²ñ¡¡¾ì¡§Ê¡°æ¸©±ÛÁ°Ä®Æâ¡Ê±ÛÁ°µù¹Á¤Û¤«¡Ë
Æâ¡¡ÍÆ¡§±ÛÁ°¤¬¤Ë¤Î¶¥¤ê¸«³Ø¡Ê¶¥¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«¥Ëµù»Õ¤Ë¤è¤ëÏÃ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡µù¹Á»¶ºö¡¢¥«¥Ë¤ÎÅò¤Ç¾å¤²¸«³Ø¡¢±ÛÁ°¤¬¤Ë»î¿©¡ÊÂ1ËÜ～2ËÜÄøÅÙ¡Ë
¹Ô¡¡Äø¡§08:30¡¡Æ»¤Î±Ø±ÛÁ° ½¸¹ç
¡¡¡¡¡¡¡¡09:00¡¡±ÛÁ°¤¬¤Ë¶¥¤ê¸«³Ø¡¡¢¨¶¥¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥«¥Ëµù»Õ¤«¤é¤Î¤ªÏÃ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡10:00¡¡µù¹Á»¶ºö
¡¡¡¡¡¡¡¡11:00¡¡±ÛÁ°¤¬¤Ëè§¤Ç¾å¤² ¸«³Ø¡õ»î¿©¡Ê±ÛÁ°¤¬¤Ë¤ÎÂ1ËÜ¤«¤é2ËÜÄøÅÙ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡12:00¡¡Æ»¤Î±Ø±ÛÁ° ÅþÃå¡¦²ò»¶
¼ç¡¡ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ±ÛÁ°Ä®´Ñ¸÷Ï¢ÌÁ¡ÊDMO ECHIZEN¡Ë
お申し込みついては、えちぜん観光ナビのイベントページをご確認ください。
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
±ÛÁ°¤¬¤Ë¤Î»ºÃÏÂÎ´¶¥Ä¥¢ー
https://www.town-echizen.jp/event/detail.php?id=89
¼çºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í±ÛÁ°Ä®´Ñ¸÷Ï¢ÌÁ¡ÊDMO ECHIZEN¡Ë
¢©916-0422 Ê¡°æ¸©Ã°À¸·´±ÛÁ°Ä®¿ß71-335-1
TEL¡§0778-37-1234¡¡FAX¡§0778-37-1805
E-mail¡§contact@town-echizen.jp
URL¡§https://www.town-echizen.jp/
