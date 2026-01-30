“音声ファースト”AIエージェント「Notta Brain」を正式リリース

Ｎｏｔｔａ株式会社

Ｎｏｔｔａ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Ryan Zhang）は、AI議事録サービス「Notta」の新機能である”音声ファースト”AIエージェント「Notta Brain」を、本日に正式にリリースいたしました。

「Notta Brain」は、日々の音声データ（会話という一次情報）に、社内の資料や外部情報（二次情報）を統合し、高度なデータ解析からテキスト・パワーポイント形式の資料作成までを一気通貫で自動実行するAIエージェントです。企業に蓄積された知識の共有、意思決定の高度化、そして組織全体のコミュニケーション効率を飛躍的に向上させます。

正式版リリースにあたっての強化点と特長

正式リリース版では、2025年12月よりβ版をご利用いただいたお客様からのフィードバックを反映し、機能の強化・追加を行いました。

β版より追加された具体的な新機能[表1: https://prtimes.jp/data/corp/106830/table/61_1_094782a0b0ed8323ea3f08262cffc98a.jpg?v=202601301151 ][動画: https://www.youtube.com/watch?v=OpjyKnz5Yk0 ]

β版利用者のコメント

ハウス食品株式会社 品質保証部 品質規格書センター 織田 毅士氏

「Notta」を議事録共有を目的に利用しています。生成AIで要約された内容の質が高いので議事録作成の手間が減り、大幅な時短に繋がっています。一方、その「要約」はあくまで文章である為、より良い共有方法がないかと考えておりました。今回の「Notta Brain」は、例えば「Notta」で録音/録画した内容を「パワーポイントの資料に起こして欲しい」とリクエストすると、会議内容をパワーポイントファイルで生成してくれます。

これにより「文章を読む」から「会議内容を視覚的に把握する」ことが可能になり、読み手が「流れ、決定事項、ToDo」を把握する質やスピードの向上に繋がっております。

「Notta Brain」の、今後のさらなる機能拡張にも期待しております。

株式会社三好不動産 DX推進部 データ解析センター シニアマネージャー 横田 寛氏

「NottaBrain」の導入は、弊社の情報管理に革新をもたらしました。

膨大な会議記録から特定の合意形成や発言を即座に特定できる検索性と、精度の高い要約機能により、振り返りの工数が劇的に削減され、迅速な意思決定が可能となっています。

加えて、関連する会議をURLリンク集として集約できる機能は、外部パートナーへの経緯共有を簡略化し、事務作業の大幅な効率化を実現しました。

こうした共有の利便性は新メンバーのオンボーディングにも寄与しており、本サービス内で資料作成が完結するため、文脈共有の質も向上しています。

NottaBrainは、単なる記録ツールを超え、組織の知的生産性を最大化する不可欠な基盤です。

「Notta Brain」の主な特長（既存機能）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/106830/table/61_2_d7dbbcd914f56a550d0a4c25257f6bf6.jpg?v=202601301151 ]

Notta Brainの料金プラン

- フリープラン：永久無料- プレミアムプラン：月間プラン：1,980円（税込）/月年間プラン：18,920円（税込）/年（20％OFF）- 法人向けプラン：要問合詳細：https://www.notta.ai/brain

※Nottaの利用については、別途料金が発生します。

Notta料金プラン（月額0円～）：https://www.notta.ai/pricing(https://www.notta.ai/pricing)

AI議事録作成「Notta」について

Nottaは、会議や音声をリアルタイムでテキスト化し、自動で要約・翻訳を行う音声AIプラットフォームです。

特徴：

・98.86％以上の高精度な文字起こし、58言語対応、話者識別、タイムスタンプ付き処理など、業務に即した機能を多数搭載。

・Chrome拡張、モバイルアプリ、Apple Watch、専用デバイスなど多様なインターフェースから利用可能で、Google Drive、Microsoft OneDrive、SlackやNotionとも連携。

・AIボイスレコーダー「Notta Memo」と自動連携。オフラインの録音にも対応。

URL：https://www.notta.ai/

Ｎｏｔｔａ株式会社について

設立：2022年5月25日

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町 フィナンシャルシティグランキューブ3階

事業内容：「会話から無限大の価値を発見」をビジョンに、音声認識、自然言語処理の最先端のAI技術を取り入れたサービスを開発しています。ISO 27001、SOC 2 Type2の取得など業界最高のセキュリティ体制を整え、上場企業、政府・自治体のお客様にも安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。

URL：https://www.notta.ai/company