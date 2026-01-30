採用難時代の新戦略を提示 - 新刊『なぜ外国人採用は、韓国人材から始めるべきか？』2026年1月30日刊行

株式会社ビーウェルインターナショナル

株式会社ビーウェルインターナショナル（本社：大阪府大阪市、代表：大亀雄平、以下ビーウェル）は、外国人材採用の第一歩として「韓国人材」に注目し、採用から定着までの実践ノウハウをまとめた書籍、『なぜ外国人採用は、韓国人材から始めるべきか？』（著者：大亀雄平・春日井萌）を、ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）より2026年1月30日に刊行します。

刊行の背景

人材不足が深刻化する中、外国人採用は有効な一手である一方、「言語」「文化」「受け入れ体制」への不安から、最初の一歩を踏み出せない企業も少なくありません。

当社は支援現場の経験を通じて、外国人採用の入口として取り組みやすい韓国人材に可能性を見出してきました。本書は、企業が安心して採用に踏み出し、入社後の活躍・定着までつなげるための実践知を一冊に凝縮したものです。

本書の内容

本書では、韓国人材採用を成功に導くための具体的な手法を、現場でそのまま使える形で丁寧に解説しています。

書類選考では、韓国独自の教育制度や資格の背景を正しく理解し、年齢や卒業時期といった表面的な情報だけで可能性を狭めない視点が欠かせません。面接では、韓国の採用文化に合わせてスキルや実績を率直に確認することで、候補者の強みを引き出しやすくなります。入社後は、やさしい日本語での指示や文化的背景への配慮といった小さな工夫により受け入れがスムーズになり、基本は日本人と同様の研修・制度でも活躍につながるケースが多くあります。

特別扱いではなく、貴重な戦力として迎えることが長期定着の重要なポイントです。

人材不足に悩む日本企業に、優秀な韓国人材の採用は新たな一手となります。

本書の構成

はじめに

第1章 人材難を乗り越える

第2章 日本企業が「韓国人材」を採用すべき理由

第3章 韓国人材を生む「競争社会」

第4章 韓国人材の採用を成功させる方法

第5章 採用後のかかわり方

巻末対談 海外人材採用に成功する企業が「韓国」から始める理由

おわりに

こんな方へおすすめ

・人材不足に悩む中小企業の経営者・人事担当者

・外国人材の採用を検討している企業

・グローバル化を進めたい組織のリーダー

・韓国人材の特性や能力を知りたい採用担当者

書籍情報

『なぜ外国人採用は、韓国人材から始めるべきか？』

著者： 大亀雄平・春日井萌

定価：1,760 円（本体1,600円＋税）

体裁：四六判 ／ 208ページ ／ 1色刷

ISBN 978-4-295-49036-4

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2026年1月30日

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295490364/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295490369/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18456481/

著者プロフィール

大亀 雄平

株式会社ビーウェル 代表取締役

株式会社ビーウェルインターナショナル 代表取締役

1982年、兵庫県神戸市出身。2006年、大阪市立大学在学中に株式会社ビーウェルを創業。関西を中心に就活イベントや講演会、企業とのマッチングなどを開催し、学生の就職活動を支援する。これまで約2万人の大学生と関わってきた経験を生かし、2019年、韓国人の就職支援プラットフォーム「KOREC 」をローンチ。韓国の学生に向けた日本企業への就職支援事業を手掛ける。

春日井 萌

株式会社ビーウェルコリア 代表取締役

1991年生まれ。千葉県出身。高校時代に米国に留学し、そこで韓国人の友人ができたことがきっかけで韓国に興味を持つ。高校卒業後、韓国の名門・延世大学に入学。卒業後、帰国して日本企業のベトナム法人に就職するも、韓国と関わる仕事がしたいと再訪韓し、現地の日本人・企業向け不動産会社に勤務。その傍ら、韓国人の日本就職支援を始める。2019年、株式会社ビーウェルの韓国法人「ビーウェルコリア」代表に就任。韓国人の就職支援プラットフォーム「KOREC 」の立ち上げに参画。

出版記念パーティー開催（取材・参加申込：お問い合わせ）

本書の刊行を記念し、関係者・企業の皆さま向けに「出版記念パーティー」を開催します。

取材のご相談、参加のお申し込みは下記窓口までお問い合わせください。

■日時

2026年4月13日（月）

16:30 受付開始／17:00 開会／19:30 閉会予定

■場所

EBISU303 イベントホール

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-8（恵比寿駅 徒歩3分）

GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/DdRhQL5wNUGG2Mj17

■申込方法

お問い合わせ（下記窓口）にて承ります。

■会社概要

社名 ：株式会社ビーウェルインターナショナル

所在地 ：大阪市西区新町１丁目４－１２ ホワイトドームプラザ５F

代表取締役 ：大亀 雄平

設立 ：2020年7月

資本金 ：150,510,000円（資本準備金含む）

事業内容 ：

1.韓国人・台湾人の人材紹介事業

2.韓国人・台湾人採用に特化したコンサルティング事業

3.韓国現地法人ビーウェルコリアのマネジメント事業

4.その他、上記に付帯する事業

HP：https://bwell-i.com/

KOREC WEBサイト：https://bwell-i.com/korec/