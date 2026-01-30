２月８日（日）に執行される衆議院議員総選挙における投票率の向上と、明るい選挙の実現に向けて、シンボル旗掲揚式を実施。

兵庫県選挙管理委員会

令和８年２月８日（日）に執行される衆議院議員総選挙における投票率の向上と、明るい選挙の実現に向けて、兵庫県選挙管理委員会では、１月26日（月）に兵庫県明るい選挙推進協議会会長等によるシンボル旗の掲揚式を執り行いました。また、投票日の２月８日（日）まで、兵庫県内の有権者へ向けて、様々な啓発事業を実施します。

R８年１月26日シンボル旗掲揚式を執行

兵庫県内での今回の衆議院議員総選挙における投票率向上を目的とした啓発事業の主な取り組みは以下の通りです。

※内容は予告なく変更となる場合があります。ご了承ください。

【啓発ポスターの制作と掲示】

「みんなの票（こえ）を届けよう。」を合言葉に、兵庫県マスコットキャラクターはばタンが有権者に呼びかける啓発ポスターを作成。兵庫県内各市区町に加え、若年層への投票参加を呼びかけるため大学・専門学校・高校などにもご協力いただき、ポスター掲示やチラシ配布を実施します。

【啓発イベントの実施】

R８年２月8日執行の衆議院議員総選挙／兵庫県内での啓発ビジュアル

選挙や投票を身近に感じていただく取り組みとして、模擬投票やトークショー、プロスポーツの試合や街頭での啓発など、様々なイベントを行います。

●１月31日（土）模擬投票＆選挙トークイベント

神戸市デュオこうべのイベントスペース「デュオドーム」にて、明るい選挙キャラクター「めいすいくん」の兵庫県ご当地めいすいくんの人気投票を行います。実際の選挙で使われる投票箱を用いて、どなたでも模擬投票していただけるイベントです。また、人気インスタグラマー「ウラリエ」さんと、地元兵庫ラジオ局で活躍する いがらしあみさん・タケモトコウジさんの兵庫県出身・在住の3名で、「私たちで考える、投票のこと。」をテーマに、トークイベントと投票に行きたくなる楽しいクイズを実施します。観覧・参加はいずれも無料。お買い物やお出かけの合間に、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

インスタグラマー「ウラリエ」さん

開 催 日 ：１月31日（土）

開催場所：デュオこうべ イベントスペース「デュオドーム」

※JR「神戸駅」・神戸高速鉄道「高速神戸駅」・神戸市営地下鉄海岸線「ハーバーランド駅」徒歩約1分

イベント：兵庫県ご当地めいすいくん「模擬投票」／11:00～17:00

みんなのトークセッション ～私たちで考える、投票のこと。～／14:00～15:00

はばタン・めいすいくん着ぐるみグリーティング／11:30～・12:30～・13:30～※約20分

●２月４日（水）自動車啓発出発式

兵庫県内各地での投票啓発のため、自動車啓発の出発式を行います。自動車啓発の音声を担当した、いがらしあみ氏が出発式の司会を務め、たすき・啓発パネルの贈呈や啓発者決意表明などを行い、啓発自動車が出発します。

開 催 日 ：２月４日（水）９:10～９:20

開催場所：兵庫県庁舎第２号館 玄関前（小雨決行）

●２月７日（土）神戸三宮センター街での街頭啓発と神戸ストークスの試合会場での啓発イベント

投票日前日には、神戸三宮センター街にて啓発サンプリングとはばタン・めいすいくんの着ぐるみグリーティング、GLION ARENA KOBEにてB.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム「神戸ストークス」の試合前に、はばタンとめいすいくんが登場し、衆議院議員総選挙の啓発PRを行います。

開 催 日 ：２月７日（土）

開催場所：神戸三宮センター街

※JR「三ノ宮駅」徒歩約5分、阪急・阪神「神戸三宮駅」徒歩約3分

GLION ARENA KOBE（ジ―ライオンアリーナ神戸）

※JR「三ノ宮駅」、阪急・阪神「神戸三宮駅」徒歩約20分

イベント：神戸三宮センター街／10:30～13:00頃まで

・啓発サンプリング、はばタン・めいすいくんの着ぐるみグリーティング

GLION ARENA KOBE／15:30頃～オープニング

・3回程度のグリーティングとステージ出演

【特設WEBサイト】

今回の衆議院議員総選挙において、特設WEBサイトを開設しました。選挙公報や期日前投票所の一覧、各市区町の選挙管理委員会の連絡先など、兵庫県内の有権者の皆さまが一票を投じるためにお役立てください。

●特設WEBサイト

https://senkyo.pref.hyogo.lg.jp/(https://senkyo.pref.hyogo.lg.jp/)

２月８日（日）は衆議院議員総選挙の投票日です。

当日予定があって投票に行けない方は、期日前投票をお願いします。