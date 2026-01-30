セミナー「GX・脱炭素経営への道筋と実践事例 ～企業価値を高める持続可能なビジネス戦略～」　2月25日13時からオンライン開催《参加者募集》

株式会社産業経済新聞社

産経新聞社（東京都千代田区、社長・近藤哲司）は、セミナー「GX・脱炭素経営への道筋と実践事例 ～企業価値を高める持続可能なビジネス戦略～」を、2月25日（水）13時からオンラインで開催。参加者を募集します。

サプライチェーンにおける温室効果ガス（GHG）の排出削減やESG情報開示の重要性が高まる中、本セミナーではGX・脱炭素経営に向けたノウハウや実践事例を取り上げます。基調講演では、脱炭素成長型経済構造移行推進機構（GX推進機構）の梶川文博氏がGX・脱炭素経営を取り組むべき社会背景やビジネス環境の変化を解説。特別講演では、福井鋲螺の坂口徹氏が自社のカーボンニュートラルへの取組みを紹介します。脱炭素経営を通じた企業価値向上を目指す経営層や担当者必見の内容です。

※先着500人、参加費無料。詳細・申し込みは下記URLからご確認ください

https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/5149?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx54&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/5149?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx54&utm_campaign=content-text)

オンラインセミナー「GX・脱炭素経営への道筋と実践事例 ～企業価値を高める持続可能なビジネス戦略～」

《基調講演》GX推進に向けた我が国の取り組み ～実際に、今後、どのように動いていくのか～

梶川文博氏 GX（脱炭素成長型経済構造移行）推進機構 理事

地政学上の不確実性が高まる中、脱炭素の流れはどのように進んでいくのか。GXに関連する世界の動き、日本の政策の全体像、今後の重点分野、GX推進機構の挑戦などについてお話します。

《特別講演》Scope3と共に進めるカーボンニュートラルの取り組み

坂口徹氏 福井鋲螺株式会社 品質保証部 次長

福井鋲螺はGX推進の第一歩は省エネと考えており、自社内の省エネ改善や太陽光パネルを利用した再エネを推進しております。またサプライチェーン全体で取り組む脱炭素化推進が重要であると考え、仕入先様と共に改善活動を行う”対話を重視した寄り添い活動”を展開しております。

《協賛社講演》株式会社インターネットイニシアティブ、株式会社invox

【日時】2026年2月25日（水）13:00～15:10（予定） ※オンラインセミナーの進行により、終了時間が前後する場合がございます

【定員】500名 ※先着順、参加費無料

【詳細・申し込み】

https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/5149?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx54&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/5149?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx54&utm_campaign=content-text)

【締め切り】2026年2月25日（水）13:00まで

【主催】産経新聞社

【特別協賛】株式会社インターネットイニシアティブ

【協賛】株式会社invox

【お問い合わせ】産経新聞DXセミナー事務局 メール : ml.digitalsales@sankei.co.jp