カリッと口どけまろやかな「くちどけ小路サクまろ」から濃厚な肉の旨みを味わえる『くちどけ小路サクまろ（濃厚バーベキュー味）』が期間限定で登場！

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、軽い食感とこれまでにないシュワッととろけるようなまろやかな口どけがクセになるスナック菓子「くちどけ小路サクまろ」の期間限定フレーバーとして、『くちどけ小路サクまろ（濃厚バーベキュー味）』を2026年2月2日（月）より全国にて期間限定発売します。

■タイムスリップ!?してきた平安京の貴公子「サクまろ」をも魅了する食感×味わい

「くちどけ小路サクまろ」は、数種類のとうもろこし粉を組み合わせることで、軽い食感と口に入れた瞬間にシュワッととろけるまろやかな口どけを味わうことができるスナック菓子です。

定番フレーバーとして、コクのあるスパイシーな味わいの「カレー味」と、ほどよい濃厚さが楽しめる「チーズ味」を展開し、幅広いお客様に親しまれています。

今回登場する期間限定フレーバー『くちどけ小路サクまろ（濃厚バーベキュー味）』は、肉の旨みたっぷりの濃厚なたれをかけ、外はカリッと香ばしく、中はシュワっととろけるようなまろやかなくちどけが楽しめます。あと引く濃厚な味わいをお楽しみください。

キャラクター・平安人「サクまろ」が登場するコミカルな見た目のパッケージと、軽い食感・まろやかな口どけが特徴の「くちどけ小路サクまろ」は、おつまみ感覚でお酒と一緒に楽しむ大人世代と、シュワッと爽やかな炭酸ソフトドリンクとともに楽しむ子ども世代で、世代を超えた笑顔あふれるおやつ時間をお届けします。

くちどけ小路サクまろ特設ページ https://www.oyatsu.co.jp/product/sakumaro/

【商品概要】

商品名：くちどけ小路サクまろ（濃厚バーベキュー味）

内容量：52g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込146円前後）

発売日：2026年2月2日（月）

販売先：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

【商品ラインナップ】

商品名：くちどけ小路サクまろ(カレー味)

内容量：52g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込146円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：くちどけ小路サクまろ(チーズ味)

内容量：52g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込146円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。