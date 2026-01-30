【新商品】ブールミッシュから季節限定“サクサクとした食感”と“まろやかな甘み”が特徴の【苺のクッキーサンド】が2月1日(日)より順次販売開始！

株式会社ブールミッシュ

株式会社ブールミッシュ（代表取締役社長：木山真）は、新商品「苺のクッキーサンド」を

全国百貨店や駅ビル専門店などで2月1日(日)より順次販売いたします。

一口食べると、サクッとしたクッキーの食感とともに、苺の香りが口いっぱいに広がります。

苺のクッキーサンド イメージ

商品の特徴

全粒粉ならではの香ばしさ、サクサク食感を引き出す全粒粉と

さとうきびの風味を活かした、まろやかな甘みが特徴の本和香糖を加えたクッキーに、

苺のクリームをサンドしました。

甘酸っぱい苺の風味が、クッキーの香ばしさを引き立て、バランスの良い味わいに仕上げました。

商品概要

苺のクッキーサンド4個入 パッケージ苺のクッキーサンド 4個入

【入数＆価格】

1個入：税込\540（本体価格\500）

苺のクッキーサンド8個入 パッケージ苺のクッキーサンド8個入

【入数＆価格】

8個入：税込\1,080（本体価格\1,000）

2月1日より苺フェスを開催！

2月1日より、各店では苺好きのための「苺フェス」を開催いたします。

苺クッキーサンドをはじめとした、苺を使用したスイーツを販売します。

＊一部店舗を除く

また、Instagramでは新発売を記念して「苺のクッキーサンド」が抽選で10名様に当たる、

プレゼントキャンペーンを2月1日～10日まで開催いたします。

商品ラインナップ

ベリートリュフケーキ イメージ

商品名：ベリートリュフケーキ

入数／価格：1個入 税込\432(本体価格\400)

商品説明

ラズベリー、クランベリー、ストロベリーを

使用した生地に、

まるごと一粒トリュフチョコレートを

閉じ込めました。

商品名：苺ショートケーキ

価格：税込\756(本体価格\700)

商品説明

しっとりとしたスポンジと甘さをおさえた

クレーム・シャンティーイの組み合わせ。

苺ショートケーキ イメージ苺のタルト イメージ

商品名：苺のタルト

価格：税込\3,672(本体価格\3,400)

商品説明

旬の苺とカスタードクリームを

盛り込んだ苺のタルト。

商品名：苺のタルトレット

価格：税込\789(本体価格\730)

商品説明

旬の苺とカスタードクリーム盛り込んだ

苺のタルト。

苺のタルトレット イメージくちどけチョコレートパフェ イメージ

商品名：くちどけチョコレートパフェ

商品価格：税込\897(本体価格\830)

商品説明

チョコレートプリンとほんのり甘酸っぱい

ベリーチョコレートムースのパフェ。

Instagramプレゼントキャンペーン概要

プレゼントキャンペーン概要公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/boulmich_official/

■開催期間

2026年2月1日（日）18:30～2月10日（火）23：59

■応募方法

・Instagram

ブールミッシュの公式Instagram（@boulmich_official）をフォローし、

キャンペーン投稿に【苺フェスの食べてみたい商品】をコメント

■応募条件・備考

・当選した方へはDMをお送りいたします。

※ご連絡後2日以内に返信が無ければ無効とさせて頂きますのでご了承下さい。

・日本国内にお住まいの方のみ対象になります。

・DMで連絡を取れる方のみ対象になります。

・抽選へのお問い合わせはお応え出来ません。

ブールミッシュとは

ブールミッシュ銀座本店

日本の本格的フランス菓子の草分け的存在として知られています。

店主・吉田菊次郎がフランス・パリで研鑽した

伝統的なフランス菓子を基本に新しい創作菓子に挑戦しています。

最新情報はこちら

公式ホームページ：https://www.boulmich.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/boulmich_official/

公式X：https://twitter.com/boulmich2013

お問い合わせフリーダイヤル：0120-04-1150

＜受付時間 9:30～17:30 平日 月～金曜日＞