【1月30日(金) NEW OPEN】トレカドリーム イオンモール熊本店がオープン！

トレーディングカード自販機専門ブランド「トレカドリーム」は、2026年1月30日（金）イオンモール熊本（所在地：熊本県上益城郡）に新店舗をオープンいたします。熊本県での出店は初、九州エリアでは2店舗目となります。

本店舗では、ポケモンカードを中心としたトレーディングカードの中から、希少性の高いレアカードをガチャ形式で楽しめる自動販売機を設置しております。

また、オープンを記念し、1月30日（金）~2月1日（日）の3日間限定でオープニングイベントを開催予定です。期間中は、各日先着100名様へのポケモンカードプレゼントおよび、自販機購入者限定の抽選会を実施いたします。

イベントの詳細につきましては、X（旧Twitter）またはInstagramのトレカドリーム公式アカウントにてご案内いたします。

■トレカドリームとは

トレカドリームは「世界を旅するように、さまざまな場所（＝自販機）で新たな出会い（＝カード）を楽しむ」をコンセプトに、設置エリアに合わせてインバウンドのお客様や国内の観光客、地元のお客様まで、すべての方に楽しんでいただける体験を提供しています。

ラインナップには、PSA10鑑定済みカードを多数取り揃えているほか、新品パックの展開や、自販機ごとにコンセプトを設定した台などを導入し、何度訪れても楽しめる店舗設計を行っております。

取り扱い商品は、ポケモンカードを中心に、ワンピースカード、デュエル・マスターズなど、幅広い人気タイトルを展開しています。

現在は商業施設内での出店を拡大しており、コアなトレカファンに加え、親子連れやライトユーザーにも支持を広げています。

店舗オープン時やクリスマスなどの節目には、来店をより楽しんでいただける各種イベントを実施しております。あわせて、公式SNS（X、Instagram）ではプレゼントキャンペーンなどの情報も発信しておりますので、ぜひご覧ください。

【安心して楽しめる仕組みづくり】

トレカドリームでは、すべてのお客様に安心してお楽しみいただけるよう、以下の取り組みを通じて透明性のある運営を徹底しています。

・当たりカードの明確な掲示

・価格帯・口数の明示

・定期的なラインナップ更新

・トラブル発生時に対応するお問い合わせ窓口の設置

■全国へ広がるトレカドリームの店舗展開

トレカドリームは現在、全国の主要商業施設を中心に出店を拡大しています。

【店舗一覧】

《関東》

・トレカドリーム 渋谷店

・トレカドリーム 銀座ファイブ店

・トレカドリーム JR北千住店

・トレカドリーム JR亀有店

・トレカドリーム ららぽーと横浜店

・トレカドリーム セブンパークアリオ柏店

《関西》

・トレカドリーム 難波店

・トレカドリーム イオンモール姫路大津店

・トレカドリーム ららぽーと和泉店

・トレカドリーム ららぽーと堺店

・トレカドリーム ららぽーと甲子園店

《九州》

・トレカドリーム パークプレイス大分店

・トレカドリーム イオンモール熊本店＜NEW＞

今後も全国各地での出店を通じて、トレーディングカード文化のさらなる裾野拡大と認知向上を目指してまいります。

■店舗概要

店舗名：トレカドリーム イオンモール熊本店

オープン日：2026年1月30日（金）

所在地：〒861-3106 熊本県上益城郡嘉島町上島字長池2232 イオンモール熊本2F

営業時間：10:00～21:00（イオンモール熊本の営業時間に準ずる）

取扱商品：ポケモンカード、ワンピースカード、デュエルマスターズ

運営会社：SHOWTIME GROUP株式会社

【店舗に関するお問い合わせ】

TEL：080-1482-3430

■会社概要

SHOWTIME GROUP株式会社

所在地：〒541-0052 大阪府 大阪市中央区 安土町2-3-13 大阪国際ビルディング31階

代表取締役：河野 勝一

設立日：2019年6月26日

事業内容：卸売業/医薬品卸売業/物流業/ITサービス事業/フィットネス・エステ業/警備業/建設業/トレカ自動販売機事業

HP：https://showtime-group.co.jp/