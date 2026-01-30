Nintendo Switch(TM) 2版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』2026年3月26日（木）に発売決定！本日より予約開始　オープンβテストの開催も実施

株式会社セガ

株式会社セガは、Nintendo Switch(TM) 2用ソフト『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』を、2026年3月26日（木）にニンテンドーeショップにて配信開始することをお知らせいたします。本日より予約受け付け中です。また、本作の発売を記念したトレーラーも公開中です。

Nintendo Switch(TM) 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』ご予約はこちら

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102124(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102124)

Nintendo Switch(TM) 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』

プロモーショントレーラー

https://youtu.be/aWr-wbatBBo(https://youtu.be/aWr-wbatBBo)

■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』について

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』は、3D格闘ゲーム「バーチャファイター」シリーズの最新作です。プラットフォームの垣根を超えたクロスプレイや、各プラットフォームで待望のロールバックネットコードにも対応しています。全世界のユーザーと、よりスムーズでより深い、白熱のバトルを楽しみましょう！

【ひとりでじっくり楽しめる新モード「World Stage」】

世界各地で開催される大会を舞台に、数々の強豪と戦い抜く1人用新モード「World Stage」が登場！ ゲーム中には、実在の有名プレイヤーもCPUとなって登場します。個性豊かなライバルたちとの対戦で技を磨き、最強を目指しましょう！

【リプレイ機能やトレーニングモードで高みを目指せ！】

自身のプレイだけでなく、他プレイヤーのリプレイも閲覧できる「リプレイ機能」や、自由に設定可能な「トレーニングモード」を搭載。初めて「バーチャファイター」をプレイする方も、久しぶりにプレイする方にも安心のサポート機能が充実しています。

【追加ダウンロードコンテンツで「デュラル」を使用可能に！】

プレイヤーの前に立ちはだかってきた“最後の敵”「デュラル」が、ダウンロードコンテンツでプレイアブルキャラクターとして登場します。国籍やプレイスタイルなど、すべてが謎に包まれた異質なキャラクターを、自らの手で操りましょう！

価格：880円［税込］

※「デュラル」は、「Virtua Fighter Open Championship」等のセガ公式大会では使用できません。

■オープンβテスト2月19日（木）より開催決定！

Nintendo Switch 2版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のオープンβテストを、2月19日（木）から2月24日（火）にかけて開催いたします。

開催期間：2026年2月19日（木）12:00 ～ 2月24日（火）11:59 JST

参加条件：【全プラットフォーム共通】

製品版動作環境をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。

参加方法：

【Nintendo Switch 2】

ニンテンドーeショップで配信される『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Ver. Beta』をダウンロードし、起動していただくことでご参加いただけます。

【Steam・PS5・Xbox Series X|S】

普段遊んでいただいている製品版のオンライン環境に、Nintendo Switch 2プレイヤーが参加する形になります。特別な参加手順はございません。ネットワークテストへのご協力を何卒よろしくお願いいたします。

▼Nintendo Switch 2版発売記念スペシャル称号プレゼント

ゲーム内称号付与日：2026年3月26日

オープンβテストのご意見・ご要望は VF公式Discord(https://discord.com/invite/GvPrfJXHVg) までお願いいたします。

※Nintendo Switch 2での本βテストの参加には「Nintendo Switch Online」への加入が必要になります。

※本βテストに参加される際は、快適な対戦環境のために有線接続でのインターネット利用を推奨いたします。

※βテストのため不具合が生じる恐れがございます。何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

■Nintendo Switch 2版『30thアニバーサリーエディション』も予約受け付け中！

「バーチャファイター」の誕生から30周年を記念した限定版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30thアニバーサリーエディション』を予約受け付け中(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000032916)です。

30周年を記念した水着コスチュームや、ファン必見の設定資料集、サウンドトラックなど、ここでしか手に入らないアイテムを多数収録しています。

《30thアニバーサリーエディション 内容》

●Nintendo Switch 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』本編

●VF30周年記念 水着コスチュームセット

●VF30周年 アニバーサリーサウンドコレクション

●VF30周年記念 秘蔵設定資料集

●DLC レジェンダリーパック＆「龍が如く」シリーズコラボパック

●アニバーサリーエディション スペシャル称号

■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』 Ver.1.08アップデートを配信

1月30日（金）より、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のVer.1.08アップデートを配信しました。

本アップデートでは、不具合の修正に加え、Steam版においてアラビア語およびヒンディー語の字幕表示を新たに対応しました。

詳細については、バーチャファイターオフィシャルウェブポータル(https://virtua-fighter.com/jp)にてご確認いただけます。

【商品概要】

商品名：Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch(TM) 2／PC（Steam）

発売日：

PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC（Steam）：発売中（2025年10月30日（木）発売）

Nintendo Switch(TM) 2：2026年3月26日（木）発売予定

希望小売価格：

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』デジタルスタンダードエディション：2,500円（税込）

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』30thアニバーサリーエディション：6,980円（税込）

ジャンル：対戦型格闘アクション

プレイ人数：

1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）

※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：B区分（12歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://virtua-fighter.com/revo/jp/

公式X：https://x.com/vf_official

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。