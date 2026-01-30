Nintendo Switch(TM) 2版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』2026年3月26日（木）に発売決定！本日より予約開始　オープンβテストの開催も実施

写真拡大 (全11枚)

株式会社セガ


株式会社セガは、Nintendo Switch(TM) 2用ソフト『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』を、2026年3月26日（木）にニンテンドーeショップにて配信開始することをお知らせいたします。本日より予約受け付け中です。また、本作の発売を記念したトレーラーも公開中です。


　


Nintendo Switch(TM) 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』ご予約はこちら


https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102124(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102124)



　


Nintendo Switch(TM) 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』


プロモーショントレーラー


https://youtu.be/aWr-wbatBBo(https://youtu.be/aWr-wbatBBo)



　


■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』について





『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』は、3D格闘ゲーム「バーチャファイター」シリーズの最新作です。プラットフォームの垣根を超えたクロスプレイや、各プラットフォームで待望のロールバックネットコードにも対応しています。全世界のユーザーと、よりスムーズでより深い、白熱のバトルを楽しみましょう！


　


【ひとりでじっくり楽しめる新モード「World Stage」】





世界各地で開催される大会を舞台に、数々の強豪と戦い抜く1人用新モード「World Stage」が登場！ ゲーム中には、実在の有名プレイヤーもCPUとなって登場します。個性豊かなライバルたちとの対戦で技を磨き、最強を目指しましょう！


　


【リプレイ機能やトレーニングモードで高みを目指せ！】





自身のプレイだけでなく、他プレイヤーのリプレイも閲覧できる「リプレイ機能」や、自由に設定可能な「トレーニングモード」を搭載。初めて「バーチャファイター」をプレイする方も、久しぶりにプレイする方にも安心のサポート機能が充実しています。


　


【追加ダウンロードコンテンツで「デュラル」を使用可能に！】






プレイヤーの前に立ちはだかってきた“最後の敵”「デュラル」が、ダウンロードコンテンツでプレイアブルキャラクターとして登場します。国籍やプレイスタイルなど、すべてが謎に包まれた異質なキャラクターを、自らの手で操りましょう！


　


価格：880円［税込］


※「デュラル」は、「Virtua Fighter Open Championship」等のセガ公式大会では使用できません。


　


■オープンβテスト2月19日（木）より開催決定！




Nintendo Switch 2版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のオープンβテストを、2月19日（木）から2月24日（火）にかけて開催いたします。


　


開催期間：2026年2月19日（木）12:00 ～ 2月24日（火）11:59 JST


　


参加条件：【全プラットフォーム共通】
製品版動作環境をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。


　


参加方法：


【Nintendo Switch 2】
ニンテンドーeショップで配信される『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Ver. Beta』をダウンロードし、起動していただくことでご参加いただけます。


　


【Steam・PS5・Xbox Series X|S】
普段遊んでいただいている製品版のオンライン環境に、Nintendo Switch 2プレイヤーが参加する形になります。特別な参加手順はございません。ネットワークテストへのご協力を何卒よろしくお願いいたします。


　


▼Nintendo Switch 2版発売記念スペシャル称号プレゼント
ゲーム内称号付与日：2026年3月26日




　


オープンβテストのご意見・ご要望は VF公式Discord(https://discord.com/invite/GvPrfJXHVg) までお願いいたします。


　


※Nintendo Switch 2での本βテストの参加には「Nintendo Switch Online」への加入が必要になります。


※本βテストに参加される際は、快適な対戦環境のために有線接続でのインターネット利用を推奨いたします。


※βテストのため不具合が生じる恐れがございます。何卒ご理解の程宜しくお願い致します。


　


■Nintendo Switch 2版『30thアニバーサリーエディション』も予約受け付け中！


「バーチャファイター」の誕生から30周年を記念した限定版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30thアニバーサリーエディション』を予約受け付け中(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000032916)です。


30周年を記念した水着コスチュームや、ファン必見の設定資料集、サウンドトラックなど、ここでしか手に入らないアイテムを多数収録しています。


　


《30thアニバーサリーエディション 内容》


●Nintendo Switch 2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』本編


●VF30周年記念 水着コスチュームセット


●VF30周年 アニバーサリーサウンドコレクション


●VF30周年記念 秘蔵設定資料集


●DLC レジェンダリーパック＆「龍が如く」シリーズコラボパック


●アニバーサリーエディション スペシャル称号


　


■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』 Ver.1.08アップデートを配信


1月30日（金）より、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のVer.1.08アップデートを配信しました。
本アップデートでは、不具合の修正に加え、Steam版においてアラビア語およびヒンディー語の字幕表示を新たに対応しました。


詳細については、バーチャファイターオフィシャルウェブポータル(https://virtua-fighter.com/jp)にてご確認いただけます。


　


　


【商品概要】


商品名：Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage


対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch(TM) 2／PC（Steam）


発売日：


PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC（Steam）：発売中（2025年10月30日（木）発売）


Nintendo Switch(TM) 2：2026年3月26日（木）発売予定


希望小売価格：


『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』デジタルスタンダードエディション：2,500円（税込）


『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』30thアニバーサリーエディション：6,980円（税込）


ジャンル：対戦型格闘アクション


プレイ人数：


1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）


※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。


発売・販売：株式会社セガ


CERO表記：B区分（12歳以上対象）


著作権表記：(C)SEGA


公式サイト：https://virtua-fighter.com/revo/jp/


公式X：https://x.com/vf_official


　


　


■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。