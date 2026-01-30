2月4日は「妊婦の日」。事業所内保育所「キラママ保育園」働く親を支える保育の取り組みを紹介

株式会社DYM



人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、2月4日の「妊婦の日」にあわせ、福利厚生の一環として運営する企業主導型保育園「キラママ保育園」における、働く親を支える保育の考え方と体制について紹介します。

■立ち上げの背景

「キラママ保育園」は、社内でワーキングマザーが増加する一方、認可保育園の空きがなく、出産後の社会復帰に時間を要するケースが多かったことを背景に立ち上げられました。

福利厚生の一環として、企業主導型（認可外）保育園という形を選択し、働きながら子育てを続けられる環境づくりを目指しています。

自社従業員枠では保育料を無料とし、地域枠についても周辺相場と比較して利用しやすい料金設定を実現。品川区、港区エリアで子育てと仕事の両立に悩む家庭を支えています。

■キラママ保育園の特徴

１.保護者同時通園・同時勤務を支える保育体制

キラママ保育園では0～2歳児のお子様がいらっしゃる正社員の方の利用はもちろんのこと、パート希望の保護者も新規募集し、本社で勤務、もしくは保育士資格がある方はキラママ保育園で保育士として勤務することができます。

本社は同エリアにあるため【お子様と同時通園・同時勤務】が可能であり、この仕組みは一般的な企業主導型保育園では珍しく、大きな特徴の一つです。

２.非担任制によるチーム保育

担任制を設けず、園長が作成する分担表に基づき、保育士が日替わりで子どもたちを担当します。（0歳児は愛着の関係により1週間交代制としています）

これにより、特定の保育士と園児に関わりが偏ることなく、すべての保育士がすべての子どもを把握できる体制を構築しています。

保護者は「どの先生に聞いても、今日の様子を教えてもらえる」安心感を得られ、保育士側も多様な月齢・個性の子どもと関わることでスキルアップにつながっています。

３.少人数制を活かした“子ども主体”の保育

定員19名という少人数体制のもと、配置基準にとらわれすぎず、子どもの月齢や成長段階、その日の気持ちに合わせた柔軟な保育を実践しています。

活動内容は個々の子どもの気持ちや体調を配慮しながら、状況に応じて柔軟に対応しています。

子ども自身が「どう過ごしたいか」を選べる、主体性を尊重した保育を大切にしています。

■保護者からの声

・先生も皆さんとても良い方ばかりで、若い方からバイタリティーのあるシニアの先生まで幅広い目で見守ってくれていると感じます。

おかげさまで息子も登園渋りもなく毎日楽しみに通ってくれているのがとても嬉しく、安心して預けられることが私の仕事のエネルギーの源になっています。

手作りのイベントも親子共に楽しめるよう工夫してくれてとても楽しいです。

夫も激務で孤独な育児だったため、一緒に保育してくれているという気持ちでとても心強いです！

・担任制ではないため、息子は全員の先生に懐いていました。

どの先生も日々の様子や状態を把握しているので、話が通じないということがなく、毎日安心して預けることができました。毎朝夕方笑顔で迎えてくださり、いつでも話しかけやすい雰囲気が親として有難かったです。

また、給食も園内で作っているため、栄養満点な出来立てが提供されます。おやつを試食する機会がありましたが、とても美味しかったです。食材の果物を触ってみたり、旬のメニューを取り入れたり、食育にも力を入れていて、子どもも喜んで食べている様子です。

■神山園長コメント

キラママ保育園は【お家のようにリラックスでき、子どもたちの気持ちに寄り添うことのできる温かい雰囲気の保育園】であり続けたいと考えております。

ビルの中の保育園ではありますが、近隣のお寺や公園にも散歩に出掛けています。

保育室内は一面の大きな窓が特徴で一年を通して暖かく、明るい環境で過ごしています。

遠方の方にはZoomでの園見学や入園説明にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください！

■今後の展望

保育中に体調不良となったお子様を、保護者がお迎えに来られる時間まで園内でお預かりできる体調不良児対応型の病児保育も視野に入れております。

来たいと思う保育園、会いたいと思われる保育士

をモットーにキラママ保育園は今後も働くご家族を支える環境づくりと、あたたかく見守る保育を目指していきます。

■キラママ保育園

・施設種類：企業主導型保育

・開園年月：2019年7月

・住所：〒141-0022 東京都品川区東五反田4-7-20 相生ビル5F

・保育定員・受入年齢：定員19名 生後6か月～相談可能（0歳児～2歳児クラス）

※発育状況、離乳食の進み具合など、お子様の状況により検討させていただきます。

・開園時間：月曜日～土曜日 通常保育 / 7:30～18:30、延長保育 / 18:30～19:00

・URL：https://kiramama-hoiku.com/index.html(https://kiramama-hoiku.com/index.html)

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、M＆A事業 等

(9)URL ：https://dym.asia/