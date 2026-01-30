【タカキベーカリー】『石窯パンシリーズ』発売20周年記念企画「石窯パン 復刻総選挙」2月開催！～お客様の投票で、あのパンが帰ってくる～

株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所

株式会社タカキベーカリー(本社:広島県広島市安芸区、代表取締役社長:坂本 和久)は、『石窯パンシリーズ』の発売20周年を記念し、過去に販売した人気商品の中からお客様の投票で復刻商品を決定する「石窯パン 復刻総選挙」を2026年2月2日(月)より開催いたします。

1.石窯パンシリーズとは

『石窯パンシリーズ』は、2005年に発売したタカキベーカリーの主力商品群です。石窯で焼き上げた香ばしい風味としっとりとした食感が特長で、発売以来幅広い世代のお客様にご愛顧いただいてまいりました。20年のあゆみの中で、定番商品から季節限定品、素材や製法にこだわった個性豊かな商品まで、数多くのラインナップを展開。お客様の食卓を彩り続けています。

2.「石窯パン 復刻総選挙」概要

本企画は、長年ご愛顧くださっているお客様への感謝の気持ちを込め「もう一度食べたい！」というお声を形にするものです。過去の商品を再度ご紹介することで石窯パンのおいしさを再発見していただきます。

■ 投票期間

2026年2月2日(月)～3月3日(火)23:59

■ 結果発表

2026年3月末頃予定

■ 復刻商品発売日

2026年8月1日(土)

■投票方法

過去に発売しご好評をいただいた人気商品10品を復刻候補として選出。オンライン投票で1位に選ばれた商品を2026年8月に限定復刻発売します。

以下の2つの方法でQRコードから投票ページへアクセスし、投票していただきます。

- 「石窯モーニングフランス」パッケージ貼付のシール- 店頭掲示のポスター・POP

※投票は、商品購入の有無を問わずどなたでも参加可能です。

■エントリー商品一覧

総選挙にエントリーする10品は、いずれも販売当時にお客様から高い評価をいただいた商品です。

【投票者プレゼント企画】

投票いただいた方の中から、抽選で20名様にタカキベーカリーオンラインショップの「石窯パン詰め合わせ」をプレゼントいたします。

※当選者の発表は、商品の発送をもってのお知らせとなります。

【資料】タカキベーカリーの石窯パンシリーズについて

2005年、私たちは「ヨーロッパの伝統的なパンを工場で作りたい」という想いから、日本の製パン工場で初めて石窯を導入、パン作りの原点に立ち返り、本格的なヨーロッパのパンづくり、パン職人の技の実現に挑戦。外はこんがり、中はしっとりもっちりと焼き上げた石窯パンは、これまで多くのお客様にご愛顧いただいています。

常識を覆す挑戦

2005年、日本の製パン工場で初めて石窯を導入したタカキベーカリー。効率優先の大量生産があたりまえとされていたホールセール業界において、常識の逆を行く発想で本格的なヨーロッパのパンづくりに挑戦しました。すべてがゼロからのスタートで、石窯の特徴を理解することから始まり、製造方法、機械設定、人材育成、営業スタイルまで、全てを一から構築していきました。

パンづくりの原点への回帰

タカキベーカリーの石窯パンは、2005年の誕生以来、「パンづくりの原点とは何か」を追求し続けています。

＜石窯パンが大切にしていること＞

- 上質な材料を使い、できるだけシンプルな配合に- 水分をたっぷり含ませ、発酵をじっくりと丁寧に行う- 石窯の豊富な熱でしっかり焼き込む

こうして生まれるのが、外はこんがり、中はしっとりもっちりとした食感です。

石窯の特徴を最大限に活かし、パンづくりの原点に立ち返り、商品設計が行われました。石窯パンは単に石窯で焼いているからおいしいのではなく、石窯の最大の特徴を引き出すための製法と技術の積み重ねによって生まれた商品です。

タカキベーカリーは、パンのある豊かな暮らしを提案するクオリティベーカリーとして、圧倒的においしいパンを作るための挑戦を、これからも続けてまいります。

株式会社タカキベーカリー

毎日の暮らしでお役に立てる商品を、多くのお客様に。石窯シリーズをはじめ、食パン、菓子パンなど、おいしさと安全・安心にこだわったパンをお届けしています。

＜リテイルサポート事業＞

石窯パンを中心としたバラエティブレッドをはじめ、菓子パン、サンドイッチ、焼菓子などの商品をスーパーマーケットなどの店頭を通じてお届けしています。

＜フードビジネス事業＞

ベーカリーやカフェ、レストランを展開するパートナー様向けに、高品質な冷凍パン生地や焼成冷凍パンを提供し、フードビジネスをサポートしています。

＜フランチャイズベーカリー事業＞

冷凍パン生地を使ったベイクオフシステムを活かし、焼きたてパンを提供する「リトルマーメイド」をはじめとしたベーカリーブランドをFC展開しています。

