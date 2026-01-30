ÇÐÍ¥¡¦¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡¢½é¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNuvie¡Ê¥Ìー¥ô¥£¡Ë¡×¤¬1·î30ÆüÃÂÀ¸Æü¤Ë»ÏÆ°¡£²Ö¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¥¤¥áー¥¸¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢2026SS¥·ー¥º¥ó¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´12Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥âー¥É¥¢ー¥È



¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¡Öµ¡³¦ÀïÂâ¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ãー ¡×¥É¥é¥Þ¡ÖÀ±¹ß¤ëÌë¤Ë¡×¡ÖÅ·¶é¤ÎÂæ½ê¡×¡Ö¤ä¤Ö¤µ¤«¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Éý¹­¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNuvie¡Ê¥Ìー¥ô¥£¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡¡2026Ç¯5·îÍ½Äê¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ00Ê¬¤«¤éÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¢¡¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¥³¥á¥ó¥È




¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNuvie¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¤Ï¤¸¤á¤Æ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´°À®¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËþÂ­¤Î¤¤¤¯¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤¹¤ß¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥Èー¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤·¤Æ¤â¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¤ª²Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤Ä¤±¤Æ


¡Ö¤¢¤Î¿Í¤È¤´¤Ï¤ó¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×


¡Ö¼õ¸³¡¢¼õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×


¡Öº£Æü¤Ï°ìÈÖÌÜÎ©¤Æ¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É


¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë¹þ¤á¤Æ


¤½¤ÎÆü¤¬¾¯¤·¤Ç¤â²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£



¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢


¥«¥Ã¥×¥ë¤äÍ§Ã£Æ±»Î¤Ç¤Î¤ªÂ·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡¡







¢¡¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë


2000Ç¯1·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡Öµ¡³¦ÀïÂâ¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ãー ¡×¥É¥é¥Þ¡ÖÀ±¹ß¤ëÌë¤Ë¡×¡ÖÅ·¶é¤ÎÂæ½ê¡×¡Ö¤ä¤Ö¤µ¤«¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç¡×¤Ê¤É¡£
½éÉñÂæ¡ÖÀ¤³¦¤Î½ª¤ê¤È¥Ïー¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¡¦¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¡×¡Ê2026Ç¯1·î～2·î¡Ë¡¢NHKÌë¥É¥é¡ÖÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©ー¡ª¡×¤Ë½Ð±éÃæ¡£



¢¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¿¸ø¼°SNS¡¡


¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.horipro.co.jp/komaginekiita/


¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/_kiita_0130_/


¡¦X¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://x.com/kiita130




Nuvie¡Ê¥Ìー¥ô¥£¡Ë¤È¤Ï




¤Þ¤À¸«¤ÌÌ¤Íè¤Ø¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î´ê¤¤¤ò·ë¤Ö¤è¤¦¤Ë¡£



¡Ènew¡Ê¿·¤·¤µ¡Ë¡É¤È¡Èvie¡Ê¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¡Ë¡É¤ò


·ë¤Ó¹ç¤ï¤»¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤äµ§¤ê¤ò


¤½¤Ã¤È·Á¤Ë¤¹¤ëÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡È¤ª¼é¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡£



¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£



¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î·ë¤Ó¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¾È¤é¤¹¿·¤·¤¤µ±¤­¤È¤Ê¤ê


Èþ¤·¤¤ËèÆü¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£






ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äSNS¤Ç¿ï»þÈ¯¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£



¢¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¿SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È


¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://nuvie.jp
Instagram ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡§https://www.instagram.com/nuvie__official/
X ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/Nuvie_official
TikTok¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡§https://www.tiktok.com/@nuvie_official


LINE ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://lin.ee/G231Lxs




Nuvie 1st Collection¡ÖWish To Flowers¡Ê¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥È¥¥¥Õ¥é¥ïー¥º¡Ë¡×



¡¡2026SS¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡È²Ö¤Ë´ê¤¤¤ò¡É¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤¬ÃÂÀ¸¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿²Ö¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Êµ¨Àá¤ËÁêÀ­¤Î¤è¤¤¡¢¤¯¤¹¤ß¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥Èー¥ó¤äÁ¡ºÙ¤Êµ±¤­¤Î¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥Èー¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢²Ö¤Ó¤é°ìËç°ìËç¤ÎºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¡¡


¡¡¿È¤ËÃå¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤½¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¤¬µ±¤­¤òÊü¤Ä¤è¤¦¤Ê¡¢Á¡ºÙ¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£



¢¡2026 Spring ¡õ Summer Collection Line Up


¡ÔNecklace¡ÕBlue Petal Bloom¡Ê¥Ö¥ëー¥Ú¥¿¥ë¥Ö¥ëー¥à¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ë


¡¦Color ¡§ Gold¡¿Silver


¡¦Type¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë


¡¦Price¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¥È¥Ã¥×¤Î²Ö¿Ä¡Ê¤«¤·¤ó¡ËÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥Èー¥ó¤¬


Í¥¤·¤¯µ±¤­¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥é¥ïー¥â¥Áー¥Õ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢


¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²Ö¤Ó¤é°ìËç°ìËç¤ËÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë¸ÄÀ­¤¬


Â¸ºß´¶¤òÌ¥¤»¤ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡£



¥Á¥§ー¥ó¤Ï²ÚÔú¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢


ÃÊ³¬¼°¤Ë¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤¬¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢


°ìÏ¢¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥ì¥¤¥äー¥É»È¤¤¤Ç¤â


¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¾åÉÊ¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤âÁêÀ­¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£








¡ÔBracelet¡ÕBold Bloom¡Ê¥Üー¥ë¥É¥Ö¥ëー¥à¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡Ë


¡¦Color ¡§ Gold¡¿Silver


¡¦Type¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë


¡¦Price¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë49,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢


¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥ó¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ò½Ð¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£



ÃÏ¶â¤¬¸÷¤ËÈ¿¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤­¤é¤Ã¤È¤·¤¿âÁ¤·¤¤µ±¤­¤òÊü¤Á¡¢


²¹¤«¤ß¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£



¥È¥Ã¥×¤Î²Ö¿Ä¡Ê¤«¤·¤ó¡ËÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¤­¤é¤ê¤Èµ±¤¯¾®¤µ¤Ê¥¹¥Èー¥ó¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤ÎÃæ¤Ë½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£










¡ÔPierced earrings¡ÕBlue Bloom¡Ê¥Ö¥ëー¥Ö¥ëー¥à¥Ô¥¢¥¹¡Ë


¡ÔClip-on earrings¡ÕBlue Bloom ¡Ê¥Ö¥ëー¥Ö¥ëー¥à¥¤¥äー¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ë


¡¦Color ¡§ Gold¡¿Silver


¡¦Type¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë


¡¦Price¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¥È¥Ã¥×¤Î²Ö¿Ä¡Ê¤«¤·¤ó¡ËÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢


¤¯¤¹¤ß¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥Èー¥ó¤òÇÛÃÖ¡£



¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¶¯¤¤µ±¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤â


ÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥â¥Áー¥Õ¼«ÂÎ¤â¾®¤µ¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ë


¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¥Ô¥¢¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤òÃå¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç


¥­¥ã¥Ã¥Á¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¡¢ÉÕ¤±¤Å¤é¤¤¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ë


Ä´À°¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£






¡ÔRing¡ÕStar Flower¡Ê¥¹¥¿ー¥Õ¥é¥ïー¥ê¥ó¥°¡Ë


¡¦Color ¡§Gold¡¿Silver


¡¦Type¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë


¡¦Price¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë15,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



ÉáÃÊ¥ê¥ó¥°¤ÏÃå¤±´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤¬


¤½¤ì¤Ç¤â¤Û¤·¤¤¡¢¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦


Ãå¤±¤ä¤¹¤µ¤È¡¢ÍýÁÛ¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¡£



¾®¤Ö¤ê¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢²ÚÔú¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é


¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



Á¡ºÙ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢


1Ï¢¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢


½Å¤ÍÉÕ¤±¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£






¡ÔEarcuffring¡Õ Twilight Flower Set¡Ê¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¥¤¥äー¥«¥Õ¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡Ë


¡¦Color ¡§Gold¡¿Silver


¡¦Type¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë


¡¦rice¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



2ÅÀ¥»¥Ã¥È¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥äー¥«¥Õ¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡£


¥¤¥äー¥«¥Õ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë


2Way»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ


¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£


ÃÏ¶â¤Î¥­¥é¥ê¤È¤·¤¿µ±¤­¤¬»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¼æ¤­¡¢Â¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â³Ú¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£



£²¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤Í¤¸¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¡¢¾®¤µ¤¯Á¡ºÙ¤Ëµ±¤¯¥¹¥Èー¥ó¤¬¤­¤é¤Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£


¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Á¤é¤Ã¤È¸«¤¨¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤¬Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë


¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£






¾¦ÉÊ³µÍ×

¤´¹ØÆþ ¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë¡§https://nuvie.jp


¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¾¦ÉÊ¼ïÎà¡§¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹1¼ï/¥ê¥ó¥°1¼ï/¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È1¼ï/¥Ô¥¢¥¹1¼ï/¥¤¥äー¥¯¥ê¥Ã¥×1¼ï/¥¤¥äー¥«¥Õ¥ê¥ó¥°1¼ï


¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥êー¥¹µ­Ç°¡ªÆÃÊÌ¤Ê¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬¼Â»Ü·èÄê¡ª



¡¡Nuvie Debut Collection¡ÖWish To Flowers¡Ê¥¦¥£¥Ã¥·¥å ¥È¥¥ ¥Õ¥é¥ïー¥º¡Ë¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµ­Ç°¤·¡¢Àè¹Ô´ü´ÖÆâ¡Ê1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ë¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¶ðÌÚº¬°ªÂÁËÜ¿Í¤«¤é´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¡¡º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤ÎÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò³§¤µ¤Þ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¹ï¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£¶ðÌÚº¬°ªÂÁËÜ¿Í¤«¤éÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡¡¤ªÅÏ¤·²ñ¼Â»Ü¤Ï2026Ç¯5·î°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢SNS¤è¤ê2·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Ë¤´°ÆÆâÍ½Äê¤Ç¤¹¡£



¢¨¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ°ì²ó¸Â¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ï¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤­¡¢1±þÊç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨ÃêÁª¼Â»Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ±°ìÌ¾µÁ¤ÇÊ£¿ô¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¹ØÆþ¸ý¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÃêÁª¤ÎÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´»²²Ã¤Ï°ì²ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¡¢¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨ÅöÆü¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ¼Ì¿¿ÉÕ¤­¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤´Äó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨Í½ÌóÏÈ¤Î¾ùÅÏ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¿½¹þ¼Ô¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤¬»²²Ã¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤âÂåÍý¤ÎÊý¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£


¢¨¤¿¤À¤·¡¢¤ªÂÎ¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¡¢12ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²ð½õ¼ÔÍÍ¡¢ÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤ÎÂåÍý¹ØÆþ¤ª¤è¤ÓÆ±È¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ò´Þ¤àµ¡´ï¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤â¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


¢¨ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¤ªÅÏ¤·²ñ¡É¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÌÂÏÇ¡¢±¿±Ä¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¤è¤¦¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡ÔÀè¹Ô´ü´Ö¸ÂÄê¡Õ¹ë²ÚÆÃÅµ¡õ¤ªÆÀ¤Ê¸ÂÄê¥»¥Ã¥È



¡¡Àè¹Ô´ü´ÖÆâ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀè¹Ô´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥»¥Ã¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£




Wish To Flowers¡¡¥ªー¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×

ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë


Àè¹ÔÈÎÇä¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë11:00～2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59


°ìÈÌÈÎÇä¡§2026Ç¯5·îº¢Í½Äê¡¡


¢¨°ìÈÌÈÎÇä¤ÎÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äSNS¤è¤ê²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâÍ½Äê¤Ç¤¹¡£



Àè¹Ô´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ


£±.¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ø¤´¾·ÂÔ¡ª


Àè¹Ô´ü´ÖÆâ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤ò¡¢ÈÎÇä¤òµ­Ç°¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤«¤éÄ¾ÀÜ´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤Ø¤´¾·ÂÔ¡£



£².¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡È¶ÒÃå¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


Àè¹Ô´ü´ÖÆâ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡È¶ÒÃå¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£



£³.¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡È¥Á¥§¥­¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


Àè¹Ô´ü´ÖÆâ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥­¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£



£´.Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤ÎÄ¾É®¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤ÎÄ¾É®¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¡È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£



£µ.¥í¥´¥Á¥ãー¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


¡ÔWish To Flowers¡ÕCompleted Set¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¡È¥í¥´¥Á¥ãー¥à¡É ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£



£¶.Àè¹Ô´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È
¡ÔWish To Flowers¡ÕCompleted Set¡Ê5ÅÀ¡Ë
¢£¥«¥éー¡§Gold¡¿Silver


¢£ÆâÍÆ¡§¡ÔNecklace¡ÕBlue Petal Bloom¡¿¡ÔBracelet¡ÕBold Bloom¡¿¡ÔPierced earrings¡ÕBlue Bloom or ¡ÔClip-on earrings¡ÕBlue Bloom ¡¿¡ÔRing¡ÕStar Flower¡¿¡ÔEarcuffring¡Õ Twilight Flower Set
¢£²Á³Ê¡§Luxe 107,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Casual 46,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¡ÔWish To Flowers¡ÕNecklace¡õEar Items Set¡Ê2ÅÀ¡Ë


¢£ÆâÍÆ¡§¡ÔNecklace¡ÕBlue Petal Bloom¡¿¡ÔPierced earrings¡ÕBlue Bloom or ¡ÔClip-on earrings¡ÕBlue Bloom


¢£²Á³Ê¡§Luxe 30,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Casual 17,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¡ÔWish To Flowers¡ÕBracelet¡õRing Set¡Ê2ÅÀ¡Ë


¢£ÆâÍÆ¡§¡ÔBracelet¡ÕBold Bloom¡¿¡ÔRing¡ÕStar Flower


¢£²Á³Ê¡§Luxe 59,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Casual 20,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¢¨È¯Á÷¤Ï4·î²¼½Üº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃå¤ÏÀè¹Ô´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢°ìÈÌÈÎÇä»þ¤â°ú¤­Â³¤­¤ªÅÏ¤·Í½Äê¤Ç¤¹¡£


¢¨¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ°ì²ó¸Â¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ï¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤­¡¢1±þÊç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨ÃêÁª¼Â»Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ±°ìÌ¾µÁ¤ÇÊ£¿ô¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¹ØÆþ¸ý¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÃêÁª¤ÎÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´»²²Ã¤Ï°ì²ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¡¢¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨ÅöÆü¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ¼Ì¿¿ÉÕ¤­¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤´Äó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨Í½ÌóÏÈ¤Î¾ùÅÏ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¿½¹þ¼Ô¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤¬»²²Ã¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤âÂåÍý¤ÎÊý¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£


¢¨¤¿¤À¤·¡¢¤ªÂÎ¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¡¢12ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²ð½õ¼ÔÍÍ¡¢ÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤ÎÂåÍý¹ØÆþ¤ª¤è¤ÓÆ±È¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ò´Þ¤àµ¡´ï¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤â¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


¢¨ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¤ªÅÏ¤·²ñ¡É¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÌÂÏÇ¡¢±¿±Ä¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¤è¤¦¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



²ñ¼Ò³µÍ×



²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥âー¥É¥¢ー¥È


½êºßÃÏ ¡§¢©150-0002 ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-1-12 VORT AOYAMAII 7F


²ñ¼ÒHP ¡§https://smode.co.jp/