ÇÐÍ¥¡¦¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡¢½é¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNuvie¡Ê¥Ìー¥ô¥£¡Ë¡×¤¬1·î30ÆüÃÂÀ¸Æü¤Ë»ÏÆ°¡£²Ö¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¥¤¥áー¥¸¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢2026SS¥·ー¥º¥ó¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¡Öµ¡³¦ÀïÂâ¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ãー ¡×¥É¥é¥Þ¡ÖÀ±¹ß¤ëÌë¤Ë¡×¡ÖÅ·¶é¤ÎÂæ½ê¡×¡Ö¤ä¤Ö¤µ¤«¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNuvie¡Ê¥Ìー¥ô¥£¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯5·îÍ½Äê¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ00Ê¬¤«¤éÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNuvie¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Æ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´°À®¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËþÂ¤Î¤¤¤¯¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤¹¤ß¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥Èー¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤·¤Æ¤â¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª²Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤Ä¤±¤Æ
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤È¤´¤Ï¤ó¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡Ö¼õ¸³¡¢¼õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡Öº£Æü¤Ï°ìÈÖÌÜÎ©¤Æ¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë¹þ¤á¤Æ
¤½¤ÎÆü¤¬¾¯¤·¤Ç¤â²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢
¥«¥Ã¥×¥ë¤äÍ§Ã£Æ±»Î¤Ç¤Î¤ªÂ·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¡¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2000Ç¯1·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡Öµ¡³¦ÀïÂâ¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ãー ¡×¥É¥é¥Þ¡ÖÀ±¹ß¤ëÌë¤Ë¡×¡ÖÅ·¶é¤ÎÂæ½ê¡×¡Ö¤ä¤Ö¤µ¤«¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç¡×¤Ê¤É¡£
½éÉñÂæ¡ÖÀ¤³¦¤Î½ª¤ê¤È¥Ïー¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¡¦¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¡×¡Ê2026Ç¯1·î～2·î¡Ë¡¢NHKÌë¥É¥é¡ÖÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©ー¡ª¡×¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¢¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¿¸ø¼°SNS¡¡
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.horipro.co.jp/komaginekiita/
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/_kiita_0130_/
¡¦X¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://x.com/kiita130
Nuvie¡Ê¥Ìー¥ô¥£¡Ë¤È¤Ï
¤Þ¤À¸«¤ÌÌ¤Íè¤Ø¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î´ê¤¤¤ò·ë¤Ö¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ènew¡Ê¿·¤·¤µ¡Ë¡É¤È¡Èvie¡Ê¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¡Ë¡É¤ò
·ë¤Ó¹ç¤ï¤»¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤äµ§¤ê¤ò
¤½¤Ã¤È·Á¤Ë¤¹¤ëÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡È¤ª¼é¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î·ë¤Ó¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¾È¤é¤¹¿·¤·¤¤µ±¤¤È¤Ê¤ê
Èþ¤·¤¤ËèÆü¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äSNS¤Ç¿ï»þÈ¯¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¿SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://nuvie.jp
Instagram ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡§https://www.instagram.com/nuvie__official/
X ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/Nuvie_official
TikTok¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡§https://www.tiktok.com/@nuvie_official
LINE ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://lin.ee/G231Lxs
Nuvie 1st Collection¡ÖWish To Flowers¡Ê¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥È¥¥¥Õ¥é¥ïー¥º¡Ë¡×
¡¡2026SS¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡È²Ö¤Ë´ê¤¤¤ò¡É¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤¬ÃÂÀ¸¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿²Ö¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Êµ¨Àá¤ËÁêÀ¤Î¤è¤¤¡¢¤¯¤¹¤ß¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥Èー¥ó¤äÁ¡ºÙ¤Êµ±¤¤Î¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥Èー¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢²Ö¤Ó¤é°ìËç°ìËç¤ÎºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¿È¤ËÃå¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤½¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¤¬µ±¤¤òÊü¤Ä¤è¤¦¤Ê¡¢Á¡ºÙ¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡2026 Spring ¡õ Summer Collection Line Up
¡ÔNecklace¡ÕBlue Petal Bloom¡Ê¥Ö¥ëー¥Ú¥¿¥ë¥Ö¥ëー¥à¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ë
¡¦Color ¡§ Gold¡¿Silver
¡¦Type¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë
¡¦Price¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥È¥Ã¥×¤Î²Ö¿Ä¡Ê¤«¤·¤ó¡ËÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥Èー¥ó¤¬
Í¥¤·¤¯µ±¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥é¥ïー¥â¥Áー¥Õ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²Ö¤Ó¤é°ìËç°ìËç¤ËÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë¸ÄÀ¤¬
Â¸ºß´¶¤òÌ¥¤»¤ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡£
¥Á¥§ー¥ó¤Ï²ÚÔú¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢
ÃÊ³¬¼°¤Ë¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢
°ìÏ¢¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥ì¥¤¥äー¥É»È¤¤¤Ç¤â
¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¾åÉÊ¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤âÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÔBracelet¡ÕBold Bloom¡Ê¥Üー¥ë¥É¥Ö¥ëー¥à¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡Ë
¡¦Color ¡§ Gold¡¿Silver
¡¦Type¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë
¡¦Price¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë49,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢
¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥ó¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ò½Ð¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¶â¤¬¸÷¤ËÈ¿¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤é¤Ã¤È¤·¤¿âÁ¤·¤¤µ±¤¤òÊü¤Á¡¢
²¹¤«¤ß¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¤Î²Ö¿Ä¡Ê¤«¤·¤ó¡ËÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¤¤é¤ê¤Èµ±¤¯¾®¤µ¤Ê¥¹¥Èー¥ó¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤ÎÃæ¤Ë½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÔPierced earrings¡ÕBlue Bloom¡Ê¥Ö¥ëー¥Ö¥ëー¥à¥Ô¥¢¥¹¡Ë
¡ÔClip-on earrings¡ÕBlue Bloom ¡Ê¥Ö¥ëー¥Ö¥ëー¥à¥¤¥äー¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ë
¡¦Color ¡§ Gold¡¿Silver
¡¦Type¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë
¡¦Price¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥È¥Ã¥×¤Î²Ö¿Ä¡Ê¤«¤·¤ó¡ËÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢
¤¯¤¹¤ß¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥Èー¥ó¤òÇÛÃÖ¡£
¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¶¯¤¤µ±¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤â
ÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥â¥Áー¥Õ¼«ÂÎ¤â¾®¤µ¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ë
¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥¢¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤òÃå¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç
¥¥ã¥Ã¥Á¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¡¢ÉÕ¤±¤Å¤é¤¤¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ë
Ä´À°¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÔRing¡ÕStar Flower¡Ê¥¹¥¿ー¥Õ¥é¥ïー¥ê¥ó¥°¡Ë
¡¦Color ¡§Gold¡¿Silver
¡¦Type¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë
¡¦Price¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë15,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉáÃÊ¥ê¥ó¥°¤ÏÃå¤±´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤¬
¤½¤ì¤Ç¤â¤Û¤·¤¤¡¢¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦
Ãå¤±¤ä¤¹¤µ¤È¡¢ÍýÁÛ¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¡£
¾®¤Ö¤ê¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢²ÚÔú¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é
¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á¡ºÙ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢
1Ï¢¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
½Å¤ÍÉÕ¤±¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÔEarcuffring¡Õ Twilight Flower Set¡Ê¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¥¤¥äー¥«¥Õ¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦Color ¡§Gold¡¿Silver
¡¦Type¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë
¡¦rice¡§Luxe¡ÊSilver925¡Ë19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Casual¡Ê¿¿ï«¡Ë9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2ÅÀ¥»¥Ã¥È¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥äー¥«¥Õ¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡£
¥¤¥äー¥«¥Õ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë
2Way»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ
¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
ÃÏ¶â¤Î¥¥é¥ê¤È¤·¤¿µ±¤¤¬»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¼æ¤¡¢Â¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â³Ú¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
£²¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤Í¤¸¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¡¢¾®¤µ¤¯Á¡ºÙ¤Ëµ±¤¯¥¹¥Èー¥ó¤¬¤¤é¤Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Á¤é¤Ã¤È¸«¤¨¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤¬Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¤´¹ØÆþ ¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë¡§https://nuvie.jp
¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¾¦ÉÊ¼ïÎà¡§¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹1¼ï/¥ê¥ó¥°1¼ï/¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È1¼ï/¥Ô¥¢¥¹1¼ï/¥¤¥äー¥¯¥ê¥Ã¥×1¼ï/¥¤¥äー¥«¥Õ¥ê¥ó¥°1¼ï
¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥êー¥¹µÇ°¡ªÆÃÊÌ¤Ê¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬¼Â»Ü·èÄê¡ª
¡¡Nuvie Debut Collection¡ÖWish To Flowers¡Ê¥¦¥£¥Ã¥·¥å ¥È¥¥ ¥Õ¥é¥ïー¥º¡Ë¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¡¢Àè¹Ô´ü´ÖÆâ¡Ê1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ë¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¶ðÌÚº¬°ªÂÁËÜ¿Í¤«¤é´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤ÎÁÛ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò³§¤µ¤Þ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¹ï¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£¶ðÌÚº¬°ªÂÁËÜ¿Í¤«¤éÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÅÏ¤·²ñ¼Â»Ü¤Ï2026Ç¯5·î°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢SNS¤è¤ê2·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Ë¤´°ÆÆâÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ°ì²ó¸Â¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ï¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢1±þÊç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃêÁª¼Â»Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ±°ìÌ¾µÁ¤ÇÊ£¿ô¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¹ØÆþ¸ý¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÃêÁª¤ÎÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´»²²Ã¤Ï°ì²ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¡¢¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ¼Ì¿¿ÉÕ¤¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤´Äó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½ÌóÏÈ¤Î¾ùÅÏ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿½¹þ¼Ô¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤¬»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤âÂåÍý¤ÎÊý¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤¿¤À¤·¡¢¤ªÂÎ¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¡¢12ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²ð½õ¼ÔÍÍ¡¢ÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤ÎÂåÍý¹ØÆþ¤ª¤è¤ÓÆ±È¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ò´Þ¤àµ¡´ï¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤â¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¤ªÅÏ¤·²ñ¡É¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÌÂÏÇ¡¢±¿±Ä¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÔÀè¹Ô´ü´Ö¸ÂÄê¡Õ¹ë²ÚÆÃÅµ¡õ¤ªÆÀ¤Ê¸ÂÄê¥»¥Ã¥È
¡¡Àè¹Ô´ü´ÖÆâ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀè¹Ô´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥»¥Ã¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Wish To Flowers¡¡¥ªー¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
Àè¹ÔÈÎÇä¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë11:00～2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
°ìÈÌÈÎÇä¡§2026Ç¯5·îº¢Í½Äê¡¡
¢¨°ìÈÌÈÎÇä¤ÎÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äSNS¤è¤ê²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Àè¹Ô´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ
£±.¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ø¤´¾·ÂÔ¡ª
Àè¹Ô´ü´ÖÆâ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤ò¡¢ÈÎÇä¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤«¤éÄ¾ÀÜ´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤Ø¤´¾·ÂÔ¡£
£².¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡È¶ÒÃå¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Àè¹Ô´ü´ÖÆâ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡È¶ÒÃå¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
£³.¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡È¥Á¥§¥¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Àè¹Ô´ü´ÖÆâ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
£´.Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤ÎÄ¾É®¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤ÎÄ¾É®¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¡È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
£µ.¥í¥´¥Á¥ãー¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ÔWish To Flowers¡ÕCompleted Set¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¡È¥í¥´¥Á¥ãー¥à¡É ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
£¶.Àè¹Ô´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È
¡ÔWish To Flowers¡ÕCompleted Set¡Ê5ÅÀ¡Ë
¢£¥«¥éー¡§Gold¡¿Silver
¢£ÆâÍÆ¡§¡ÔNecklace¡ÕBlue Petal Bloom¡¿¡ÔBracelet¡ÕBold Bloom¡¿¡ÔPierced earrings¡ÕBlue Bloom or ¡ÔClip-on earrings¡ÕBlue Bloom ¡¿¡ÔRing¡ÕStar Flower¡¿¡ÔEarcuffring¡Õ Twilight Flower Set
¢£²Á³Ê¡§Luxe 107,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Casual 46,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÔWish To Flowers¡ÕNecklace¡õEar Items Set¡Ê2ÅÀ¡Ë
¢£ÆâÍÆ¡§¡ÔNecklace¡ÕBlue Petal Bloom¡¿¡ÔPierced earrings¡ÕBlue Bloom or ¡ÔClip-on earrings¡ÕBlue Bloom
¢£²Á³Ê¡§Luxe 30,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Casual 17,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÔWish To Flowers¡ÕBracelet¡õRing Set¡Ê2ÅÀ¡Ë
¢£ÆâÍÆ¡§¡ÔBracelet¡ÕBold Bloom¡¿¡ÔRing¡ÕStar Flower
¢£²Á³Ê¡§Luxe 59,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Casual 20,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨È¯Á÷¤Ï4·î²¼½Üº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃå¤ÏÀè¹Ô´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢°ìÈÌÈÎÇä»þ¤â°ú¤Â³¤¤ªÅÏ¤·Í½Äê¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥âー¥É¥¢ー¥È
½êºßÃÏ ¡§¢©150-0002 ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-1-12 VORT AOYAMAII 7F
²ñ¼ÒHP ¡§https://smode.co.jp/