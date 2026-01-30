『機動戦士ガンダム』×〈Dickies(R)〉STRICT-GとDickies(R)の初のコラボレーション！！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイライフスタイル事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」にて、2026年2月7日(土)より、1922年アメリカ・テキサス州発祥の老舗ワークウェアブランド〈Dickies(R)〉とのコラボ商品を販売いたします。

店頭販売に先駆け、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/ )では、2026年1月30日(金)13時より、予約販売を開始いたします。

(企画：株式会社バンダイ)

■STRICT-G Dickies『機動戦士ガンダム』WORK PANTS

Dickies(R) 874のディテールを踏襲した、ワイドシルエットのワークパンツを「地球連邦軍」「ジオン軍」イメージの2種展開します。内側には別注カラーのステッチを採用し、ウエスト裏地にはDickies(R)ロゴとアイコニックなエンブレムを施した特別仕様となります。

背面ヒップポケット上にコラボレーションネームを配置し、オリジナルコラボレーションフラッシャーも付属いたします。

・価格 ：各15,400円(税込) (送料・手数料別途)

・種類 ：ブラック/カーキ

・サイズ ：30/32/34

・商品素材 ：ポリエステル65% コットン35％

・生産エリア ：中国

・購入URL ：ブラックhttps://p-bandai.jp/item/item-1000244589/

カーキ https://p-bandai.jp/item/item-1000244595/

■STRICT-G Dickies(R)『機動戦士ガンダム』Tシャツ

Dickies(R)のロゴとガンダムのオリジナルデザインのTシャツを2種展開いたします。

・価格 ：各6,380円(税込) (送料・手数料別途)

・種類 ：ブラック/ホワイト

・サイズ ：M/L/XL

・商品素材 ：コットン100％

・生産エリア ：中国

・購入URL ：ブラック https://p-bandai.jp/item/item-1000244599/

ホワイト https://p-bandai.jp/item/item-1000244618/

■STRICT-G Dickies(R)『機動戦士ガンダム』GIベルト

Dickies(R) のGIベルトをベースに、「地球連邦軍」「ジオン軍」イメージを取り入れたオリジナルアイテムを2種展開いたします。

ベースと同系統の印字を施し、ベルト先にはDickies(R)ロゴとエンブレムのコラボネームタグを採用しています。



・価格 ：各3,850円(税込) (送料・手数料別途)

・種類 ：ブラック/ベージュ

・サイズ ：約30mm×1300mm

・商品素材 ：アクリル100％

・生産エリア ：日本

・購入URL ：ブラック https://p-bandai.jp/item/item-1000244620/

ベージュ https://p-bandai.jp/item/item-1000244623/



＜予約販売：2026年1月30日（金)＞

・「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」

商品購入URL：https://p-bandai.jp/strict-g/originals/

販売期間 ：2026年1月30日(金)13時～2026年2月8日(日)23時

企画 ：株式会社バンダイ

発送月 ：2026年2月発送予定

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

＜一般販売：2026年2月7日(土)＞

・STRICT-G 東京お台場店

所在地 ：〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F

電話 ：03-5579-6157

営業時間：11:00～20:00 ※時短営業及び、土・日10:00～20:00

・STRICT-G 東京ソラマチ店

所在地 ：〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F

電話 ：03-5809-7328

営業時間：10:00～21:00

・STRICT-G NEOPASA静岡(下り)店

所在地 ：〒421-1224 静岡県静岡市葵区飯間1258

(新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)

電話 ：054-295-9121

営業時間：8:00～21:00

・STRICT-G 多賀SA(下り)店

所在地 ：〒522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA(下り線)内

電話 ：0749‐47‐3228

営業時間：10：00～20：00

＊詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。

・Dickies(R)公式オンラインショップ https://www.dickies.jp/

・ディッキーズ コクーンシティ店

所在地 ：〒330-9559 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1 コクーンシティ コクーン2 2F

電話 ：048-783-2860

営業時間：10:00～21:00

・ディッキーズ 大阪梅田HEP FIVE店

所在地 ：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15 大阪梅田HEP FIVE 1F

電話 ：06-6366-3935

営業時間：11:00～21:00

・ディッキーズ クレフィ三宮店

所在地 ：〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-4-3 クレフィ三宮 4F

電話 ：078-945-8022

営業時間：11:00～20:00

(C)創通・サンライズ

※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。ご了承ください。

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

■〈Dickies(R)〉について

Dickies(R)は1922年、米国テキサス州フォートワースで誕生したワークウェアブランドです。1967年に誕生した「874」は世界的な定番として知られ、90年代にはスケーターやヒップホップアーティストに支持され、ストリートファッションとして人気を集めました。現在は「Fit you, fit your job」を掲げ、世界110カ国以上で展開しています。

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは

『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内4店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。

■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/