【ニトリ デコホーム】特集ページ「自分らしく叶えるおしゃれでかわいい部屋」を公開しました！かわいい部屋が3ステップで整います。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年1月中旬より、デコホームの新生活特集ページをニトリネットに公開しました。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deconewlife/(https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deconewlife/)

これから始まる一人暮らし。デコホームなら、かわいい家具やインテリアがお手頃価格で揃います。初めてで何が必要かわからない、という不安にお応えするため、特集ページを公開しました。

特集ページでは、かわいい新生活が3ステップで準備できるようになっています。

「STEP1・必需品でお部屋作り開始」

「STEP2・便利さプラスで暮らしが楽しく♪」

「STEP3・ときめくアイテムでおしゃれ空間に」

それぞれのステップでデコホームのおすすめ商品を見ることができます。お部屋ごとに商品が紹介されているのでコーディネートも簡単。ニトリネットでそのままお買い物をお楽しみいただけます。

新生活に向けて、デコホームの特集ページをぜひご覧ください。

”かわいい部屋”を整える3STEP 関連商品 ※価格は全て税込表記

STEP１. 必需品でお部屋づくり開始！

暮らしに必要なアイテムをかわいく揃えよう。リビングからキッチン、バスルームまで、一人暮らしに欠かせない基本アイテムをまとめてご紹介します。

カーテンとラグの色を揃えるとおしゃれな印象に

●遮光2級・遮熱ドレープカーテン(100X110X2 ローズ DH03)

3,490円

●ふわふわで心地よいファーラグ(130X185 ローズ cST02)

4,490円

お気に入りのカバーリングで、かわいくて心地よい寝室づくりを

●掛け布団カバー シングル(花ラインアート柄 ホワイト S)

3,490円

●フリル付きタオルケット シングル(T02 ローズ)

1,990円

一人暮らしにおすすめな使いやすいフライパンのセット

●IH・ガス火 着脱鍋フライパンセット (TORERU3 モカ TR02)

5点セット：4,990円

7点セット：5,990円

●キッチンツールスタンド (TY03)

Mサイズ：599円

Lサイズ：799円

お気に入りのタオルで、おうち時間をもっと楽しく

●ドレスタオル（SR23）ブルー・ローズ・グレー

各色：499円

STEP２. 便利さプラスで暮らしが楽しく♪

収納や日用品で、お部屋をかわいく快適にアップデートできます。シンプルで使いやすいアイテムが揃っているから、毎日がもっとラクちんで楽しい空間に。

隠す収納なら、お部屋がいつでもすっきり

●収納BOX 蓋付き(ハナガラ ホワイト)

1,290円

●ソフトNインボックスV タテガタハーフ(オフホワイト・モカ)

549円

日々の暮らしをもっと心地よく

毎日使いたくなる、優しい使い心地

●クレンジングタオル(BOX 60P SJ01)

299円

●クレンジングタオル(ロール 60P SJ01)

299円

STEP３. ときめくアイテムでおしゃれ空間に

お気に入りのインテリアや香りで、毎日がもっと特別に。クッションや雑貨でかわいく彩れば、自分だけのときめくお部屋が完成です。

クッションカバーの素材やデザインで季節感を

●クッションカバー（左から）

デイジー：1,290円

スカラップ ピーチ：599円

チュール WH：1,290円

●円形クッション(ダリア2) 各色：1,990円

毎日のメイクタイムをもっと楽しく

●キャリーボックス ラインアート柄

Sサイズ：1,990円

Lサイズ：2,490円

●フェイススチーマー 2(オフホワイト)

5,990円

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html