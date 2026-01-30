【ニトリ デコホーム】特集ページ「自分らしく叶えるおしゃれでかわいい部屋」を公開しました！かわいい部屋が3ステップで整います。
株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年1月中旬より、デコホームの新生活特集ページをニトリネットに公開しました。
【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deconewlife/(https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deconewlife/)
これから始まる一人暮らし。デコホームなら、かわいい家具やインテリアがお手頃価格で揃います。初めてで何が必要かわからない、という不安にお応えするため、特集ページを公開しました。
特集ページでは、かわいい新生活が3ステップで準備できるようになっています。
「STEP1・必需品でお部屋作り開始」
「STEP2・便利さプラスで暮らしが楽しく♪」
「STEP3・ときめくアイテムでおしゃれ空間に」
それぞれのステップでデコホームのおすすめ商品を見ることができます。お部屋ごとに商品が紹介されているのでコーディネートも簡単。ニトリネットでそのままお買い物をお楽しみいただけます。
新生活に向けて、デコホームの特集ページをぜひご覧ください。
”かわいい部屋”を整える3STEP 関連商品 ※価格は全て税込表記
STEP１. 必需品でお部屋づくり開始！
暮らしに必要なアイテムをかわいく揃えよう。リビングからキッチン、バスルームまで、一人暮らしに欠かせない基本アイテムをまとめてご紹介します。
カーテンとラグの色を揃えるとおしゃれな印象に
●遮光2級・遮熱ドレープカーテン(100X110X2 ローズ DH03)
3,490円
●ふわふわで心地よいファーラグ(130X185 ローズ cST02)
4,490円
お気に入りのカバーリングで、かわいくて心地よい寝室づくりを
●掛け布団カバー シングル(花ラインアート柄 ホワイト S)
3,490円
●フリル付きタオルケット シングル(T02 ローズ)
1,990円
一人暮らしにおすすめな使いやすいフライパンのセット
●IH・ガス火 着脱鍋フライパンセット (TORERU3 モカ TR02)
5点セット：4,990円
7点セット：5,990円
●キッチンツールスタンド (TY03)
Mサイズ：599円
Lサイズ：799円
お気に入りのタオルで、おうち時間をもっと楽しく
●ドレスタオル（SR23）ブルー・ローズ・グレー
各色：499円
STEP２. 便利さプラスで暮らしが楽しく♪
収納や日用品で、お部屋をかわいく快適にアップデートできます。シンプルで使いやすいアイテムが揃っているから、毎日がもっとラクちんで楽しい空間に。
隠す収納なら、お部屋がいつでもすっきり
●収納BOX 蓋付き(ハナガラ ホワイト)
1,290円
●ソフトNインボックスV タテガタハーフ(オフホワイト・モカ)
549円
日々の暮らしをもっと心地よく
毎日使いたくなる、優しい使い心地
●クレンジングタオル(BOX 60P SJ01)
299円
●クレンジングタオル(ロール 60P SJ01)
299円
STEP３. ときめくアイテムでおしゃれ空間に
お気に入りのインテリアや香りで、毎日がもっと特別に。クッションや雑貨でかわいく彩れば、自分だけのときめくお部屋が完成です。
クッションカバーの素材やデザインで季節感を
●クッションカバー（左から）
デイジー：1,290円
スカラップ ピーチ：599円
チュール WH：1,290円
●円形クッション(ダリア2) 各色：1,990円
毎日のメイクタイムをもっと楽しく
●キャリーボックス ラインアート柄
Sサイズ：1,990円
Lサイズ：2,490円
●フェイススチーマー 2(オフホワイト)
5,990円
※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。
デコホームとは
ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。
【デコホーム公式ホームページはこちらから】
https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html