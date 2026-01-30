【ニトリ デコホーム】特集ページ「自分らしく叶えるおしゃれでかわいい部屋」を公開しました！かわいい部屋が3ステップで整います。

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年1月中旬より、デコホームの新生活特集ページをニトリネットに公開しました。


【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deconewlife/(https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deconewlife/)




これから始まる一人暮らし。デコホームなら、かわいい家具やインテリアがお手頃価格で揃います。初めてで何が必要かわからない、という不安にお応えするため、特集ページを公開しました。


特集ページでは、かわいい新生活が3ステップで準備できるようになっています。



「STEP1・必需品でお部屋作り開始」


「STEP2・便利さプラスで暮らしが楽しく♪」


「STEP3・ときめくアイテムでおしゃれ空間に」



それぞれのステップでデコホームのおすすめ商品を見ることができます。お部屋ごとに商品が紹介されているのでコーディネートも簡単。ニトリネットでそのままお買い物をお楽しみいただけます。






新生活に向けて、デコホームの特集ページをぜひご覧ください。


”かわいい部屋”を整える3STEP　関連商品　※価格は全て税込表記



STEP１.　必需品でお部屋づくり開始！

暮らしに必要なアイテムをかわいく揃えよう。リビングからキッチン、バスルームまで、一人暮らしに欠かせない基本アイテムをまとめてご紹介します。


カーテンとラグの色を揃えるとおしゃれな印象に



●遮光2級・遮熱ドレープカーテン(100X110X2 ローズ DH03)


3,490円



●ふわふわで心地よいファーラグ(130X185 ローズ cST02)


4,490円





お気に入りのカバーリングで、かわいくて心地よい寝室づくりを



●掛け布団カバー シングル(花ラインアート柄 ホワイト S)


3,490円



●フリル付きタオルケット シングル(T02 ローズ)


1,990円





一人暮らしにおすすめな使いやすいフライパンのセット



●IH・ガス火 着脱鍋フライパンセット (TORERU3 モカ TR02)


5点セット：4,990円


7点セット：5,990円



●キッチンツールスタンド (TY03)


Mサイズ：599円


Lサイズ：799円





お気に入りのタオルで、おうち時間をもっと楽しく




●ドレスタオル（SR23）ブルー・ローズ・グレー



各色：499円






STEP２.　便利さプラスで暮らしが楽しく♪

収納や日用品で、お部屋をかわいく快適にアップデートできます。シンプルで使いやすいアイテムが揃っているから、毎日がもっとラクちんで楽しい空間に。


隠す収納なら、お部屋がいつでもすっきり



●収納BOX 蓋付き(ハナガラ ホワイト)


1,290円



●ソフトNインボックスV タテガタハーフ(オフホワイト・モカ)


549円






日々の暮らしをもっと心地よく



毎日使いたくなる、優しい使い心地


●クレンジングタオル(BOX 60P SJ01)


299円



●クレンジングタオル(ロール 60P SJ01)


299円






STEP３.　ときめくアイテムでおしゃれ空間に

お気に入りのインテリアや香りで、毎日がもっと特別に。クッションや雑貨でかわいく彩れば、自分だけのときめくお部屋が完成です。


クッションカバーの素材やデザインで季節感を



●クッションカバー（左から）


デイジー：1,290円


スカラップ ピーチ：599円


チュール WH：1,290円



●円形クッション(ダリア2)　　各色：1,990円






毎日のメイクタイムをもっと楽しく



●キャリーボックス　ラインアート柄


Sサイズ：1,990円


Lサイズ：2,490円



●フェイススチーマー 2(オフホワイト)


5,990円






※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。


デコホームとは




ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。


