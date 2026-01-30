【リサージ】次世代AIヘアカウンセリングツール「KAMI-TECH2.0」を2月1日（日）より順次提供開始

株式会社カネボウ化粧品

カウンセリングブランド『LISSAGE(リサージ)』は、AIヘアカウンセリングツール「KAMI-TECH」(カミテック)のバージョンアップ版「KAMI-TECH2.0」を2026年2月1日（日）より順次提供開始いたします。一人ひとり異なる毛髪・頭皮の状態を、花王独自開発のAIが分析し、最適なトータルヘアケアを提案します。

花王独自開発のAI解析技術がさらに進化。

「リサージ」は、は40年以上にわたり肌をうるおすコラーゲン研究を続け、2000年よりヘアケアラインとして「LISSAGE VOGNE(リサージ ヴォーニュ)」を展開しています。2023年4月より、花王独自開発のAI解析技術を搭載し、24通りの組み合わせから最適なケアへ導くヘアカウンセリングツール「KAMI-TECH」の導入を主な取扱店で開始しました。「KAMI-TECH」では、べたつきや乾燥といった頭皮状態、硬さや柔らかさといった毛髪状態に関するアンケート情報と、毛髪をAIが画像解析した結果を組み合わせて「頭皮タイプ」「髪質タイプ」、そして「しなやか美髪度(※)」など髪の状態に着目したカウンセリングを提供。お客さま一人ひとりに合わせたおすすめのアイテムを提案してまいりました。

「KAMI-TECH」の導入と同時にリニューアルした「LISSAGE VOGNE」は、お客さまにご好評いただき、売上やリピート状況が好調に推移しています。購入者アンケートからは、パーソナライズされたアイテムを選択できることが購入の決め手として上位に挙げられており、AIによる的確なカウンセリングによってお客さまの髪とアイテムとの理想的なマッチングに貢献しているということが想定されます。

※髪の毛流れを解析し、それを「しなやか美髪度」としています。

「リサージ」はこの度、「一人ひとりにより深く寄り添ったケアのご提案をお届けしたい」という想いから、さらに進化した「KAMI-TECH2.0」を提供開始します。事前の詳細なアンケートを省略し、年代となりたい髪仕上りのみの入力で、AI画像解析の対象を毛髪だけでなく頭皮にも拡大します。これにより、より多角的な解析と、インバス・アウトバスを統合したトータルヘアケアの提案が可能となり、お客さまにより的確なカウンセリングを提供します。「KAMI-TECH 2.0」は、2月1日(日)より全国のリサージ取扱化粧品専門店約400店にて先行スタート。その後、順次リサージ取扱店にてサービス拡大を予定しています。

＜「KAMI-TECH2.0」の特長＞

〇AI画像解析の対象を頭皮まで拡大

従来の毛髪に加え、頭皮までAIが画像解析することで、より包括的なチェックが可能に。

〇より詳細なチェック項目で一人ひとりの状態を解析

頭皮状態を「皮脂」「うるおい」「透明度」の3項目で、毛髪状態を「ツヤ」「うねり」「ダメージ」「ゴワつき」「ハリコシ」の5項目でチェックし、より多角的に解析します。

〇トータルヘアケアのパーソナライズ提案

レコメンド画面でインバスアイテム（シャンプー、トリートメントなど）だけでなく、アウトバスアイテム（ヘアオイル、ヘアミストなど）も含めたトータルでのヘアケアを提案します。

LISSAGE（リサージ）とは

リサージ（LISSAGE）の語源は、フランス語のリサージュ“磨き上げる”。

毎日をしなやかに生きるスマートな女性たちが、肌を磨き上げ、美しくなっていくために。

1992年のブランド誕生以来続けている肌をうるおすコラーゲン研究と、一人ひとりの肌に合わせた的確なケアで、根幹の美しさを引き出すことを目指しています。

