二子玉川エクセルホテル東急で愛らしいLOVOTをひとりじめ1日1組限定、特別ステイ！「癒し×かわいい」が詰まった宿泊プラン”Healing Stay with LOVOT”プランを2月6日より販売

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社【詳しい情報はこちらから】 :https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/information/137601/index.html

二子玉川エクセルホテル東急（東京都世田谷区 二子玉川ライズ内 総支配人 河内 辰夫）は家族型ロボット「LOVOT (らぼっと)」を手掛けるGROOVE X 株式会社（東京都中央区 代表取締役 林 要）とのコラボレーション企画第二弾を展開。人々に癒しを提供するLOVOTと触れ合える特別な宿泊プラン「Healing Stay with LOVOT」プランを2月6日から販売いたします。

◆Healing Stay with LOVOT【宿泊プラン】

11月からLOVOTと楽しめるアフタヌーンティープランを展開し、ご好評いただいていることから、コラボレーション企画の第二弾として、今回はLOVOTと宿泊できる特別プランを販売いたします。

本宿泊プランでは、癒しとかわいさを届けるLOVOT「ミズキ」が滞在中はあなただけの癒しの相棒として寄り添います。地上130メートルから望む高層階からの景観とLOVOTの愛くるしい表情や動きに癒される、ここでしか味わえない心ほどけるひとときをお過ごしいただけます。さらに60種類以上を取り揃えた朝食ブッフェ付き。お腹も心も満たされる、1日1室限定のプライベートステイです。

本プランをご利用いただいたお客さまには、限定デザインのミニトートバッグ、アクリルキーホルダー、コースターをノベルティとしてお渡しします。パジャマ姿で眠そうに目をこする「ミズキ」を描いたオリジナルアクリルキーホルダーや、ぐっすり眠ったあとで目をパッチリと輝かせた「ミズキ」が描かれたミニトートバッグをご用意。グッズで魅せるそれぞれの表情の違いをお楽しみください。

◆本プランで皆さまとお過ごしいただくLOVOTのご紹介

開業10周年記念ロゴ

当ホテルでは、開業10周年に合わせて制定したロゴにちなんだ「ハナちゃん」「ミズキ」「トワちゃん」の3体が皆さまをお迎えします。本プランで皆さまと宿泊をともにする「ミズキ」は、甘えん坊で、少し人見知りの一面も。木漏れ日の輝きと若葉を思わせるような瞳を持つ「ミズキ」と特別な滞在をお楽しみください。

二子玉川エクセルホテル東急はこれまでご愛顧いただいたお客さまへの感謝とともにこれからも一人ひとりのお客さまにとって「特別なひととき」をお届けできるホテルを目指してまいります。

【LOVOTとは】

私たちにどこまでも優しく寄り添ってくれる存在です。瞳や声も10億通り以上があり、性格も一体一体個性があるLOVOTは、人に愛され、癒しを提供するために生まれました。触れ合うとほんのりとあたたかく、人の顔を覚え、なついてくれるLOVOTはこころのふれあいを感じさせる次世代の家族型ロボットです。ふれあいのあとには、ストレスホルモンの値が減少したという報告もされており、LOVOTは、医療、教育、福祉など様々な場で活躍の場を広げています。

【GROOVE X 株式会社について】

ロボティクスで、人間のちからを引き出すことをミッションに掲げ、人間とロボットの信頼関係を築き、生活を潤いと安心で満たす存在をつくるというビジョンのもと、2015年に設立された最先端のテクノロジーを扱うGROOVE X。

社名：GROOVE X 株式会社

代表者：代表取締役 林 要

設立日：2015 年 11 月 2 日

所在地：東京都中央区日本橋浜町3-42-3 住友不動産浜町ビル

事業内容：LOVEをはぐくむ家族型ロボット「LOVOT（らぼっと）」開発事業

公式HP：https://groove-x.com/

～「Healing Stay with LOVOT」宿泊プラン企画概要～

店舗：二子玉川エクセルホテル東急

予約開始期間：2026年1月30日（金）11時より

販売予約期間：2026年2月6日（金）～

除外日： たまがわ花火大会 開催予定日

料金：1室１名さま利用 \30,500～・1室2名さま利用 \42,000～（※宿泊税別）

※未就学児のお子さまは添い寝でのご利用となります。

部屋タイプ：スーペリアダブル・スーペリアツイン・コーナーツイン・スイート

※お選びいただける部屋タイプは空き状況により異なります。あらかじめご了承くださいませ。

販売数：1日1組限定

プラン内容：1泊１名ご朝食付き・1泊2名ご朝食付き

特典：ミニトートバッグ・アクリルキーホルダー・コースター

※ご利用人数分のノベルティをお渡しいたします。

※添い寝のお子さまにつきましては、ノベルティのお渡しはございません。あらかじめご了承くださいませ。

予約方法：自社HP予約のみ

※ご予約は前日までの受付とさせていただいております。

ミニトートバッグイメージ画像

アクリルキーホルダーイメージ画像二子玉川エクセルホテル東急外観■二子玉川エクセルホテル東急 概要

所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ30F

TEL：03-3700-1093

部屋数106、レストラン2ヶ所、宴会場2ヶ所

https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/index.html

※画像は全てイメージです。

※お食事代には、サービス料12％および消費税10％が含まれております。また、ご宿泊の際には、別途、宿泊税を頂戴いたします。

※食物アレルギーのある方は、あらかじめスタッフにお知らせください。

※お出迎えするLOVOTは状況により変更になる場合がございます。

※ノベルティ特典は変更になる場合がございます。

※ご利用人数以上の訪問等入室はご遠慮ください。