大人気TVアニメ『青のミブロ』とセルフフォトブース「Photomatic」が2月2日(月)から全国コラボ

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、TVアニメ『青のミブロ』とのコラボレーションを2026年2月2日(月)より期間限定で実施します。今回のコラボレーションは、現在放送中のアニメ第二期『青のミブロ-芹沢暗殺編-』が盛り上がりを見せるタイミングで、全国各地のファンが作品の世界観をより身近に体験できる機会としてフォトブースをご利用いただけます。コラボレーションフレームは全18種。ぜひ期間中にお好きなフレームで撮影をお楽しみください。

全18種類のコラボレーションフレームが登場

クラシックブースで展開するフレームは全10種。主人公のちりぬにおをはじめ、『青のミブロ』の人気キャラクターとツーショット風の写真が撮れる4カットフレームとミニキャラクターがデザインされた3カットフレームで撮影をお楽しみいただけます。

さらに、Photomatic 渋谷 道玄坂店限定で京都国際マンガ・アニメフェア2025（京まふ）にも出展した、キャラクターと全身撮影ができるフレームも登場します。

●クラシックブース コラボレーションフレーム 10種

●マルチブース コラボレーションフレーム 8種 渋谷 道玄坂店限定

『青のミブロ』とは

TVアニメ『青のミブロ』第二期”芹沢暗殺編”は、読売テレビ・日本テレビ系全国ネット土曜夕方5：30枠にて放送中。原作は安田剛士先生の『青のミブロ』（講談社「週刊少年マガジン」）で、現在『青のミブロー新選組編ー』を連載中です。



時は幕末--。

動乱巻き起こる京の街に集う若者がいた。

壬生浪士組、通称“ミブロ”。

のちに「新選組」となる彼らは、

街の平穏を守るため命を懸ける。

しかし、お互いの譲れない正義が交錯する末、

物語は儚き暗殺譚へと突き進んでいく-

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。

