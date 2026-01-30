UP-Tからシンプルで大容量！ロコトートが新登場！

丸井織物株式会社

UP-Tからシンプルで大容量！ロコトート（L）【白プリントあり】が新登場！

オリジナルプリントのUP-Tから、**ロコトート（L）【白プリントあり】**が新登場しました。

12オンスのしっかりとしたコットン生地を使用し、耐久性とやわらかな手触りを兼ね備えた高品質なトートバッグです。底に丸みを持たせたスクエア型デザインで、シンプルながらもスタイリッシュな印象に仕上がっています。

持ち手は肩掛けにも手持ちにも対応できる絶妙な長さで、毎日の買い物や通勤・通学、お出かけなどにぴったり。荷物が多くなるイベントやライブの物販バッグ、推し活用トートとしても大人気です。

UP-Tなら、お気に入りのデザインを自由にプリントして、自分だけのオリジナルトートが作れます。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0/IT2531



カラー：ナチュラル（全1色）

素材：コットン（12オンス）

サイズ：

・本体：W41×H39cm

・マチ：14cm

・持ち手：W3×H58cm

通常価格：2,002円（税込）※プリント代込み／100枚以上で最大50％割引適用

ライブ・イベント・物販にも！たっぷり入って毎日使える万能トートバッグ。

ナチュラルなカラーに、あなたのオリジナルデザインが映える一品です。

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム： Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格 ：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作