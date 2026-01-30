【阪神高速おでかけパス2025限定！】「お得なクーポンde石切・布施めぐり」を販売開始

「石切参道商店街」と「布施商店街」、2大商店街をお得に巡る限定企画が登場！

阪神高速道路株式会社

阪神高速道路株式会社(本社:大阪市北区、社長:上松英司)は、東大阪市及び一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構と共催し、石切参道商店街・布施商店街と連携した限定企画「お得なクーポンde石切・布施めぐり」を、阪神高速おでかけパスの観光施設セットプラン内で販売します。歴史情緒あふれる「石切」と、活気あふれる商人の街「布施」。お得な阪神高速おでかけパスと商店街の対象店舗で使用できるクーポン券で、東大阪のディープな魅力を発見するドライブへ出かけませんか？

【キャンペーン内容】

阪神高速おでかけパス「大阪周遊コース（観光施設セットプラン）」または「神戸周遊コース（観光施設セットプラン）」の購入者向けに、1,000セット限定で販売価格500円の周遊クーポンをセット販売します。

クーポンは抽選形式で、必ず1,000円分・2,000円分・3,000円分のいずれかが当たります。

引換え後は、対象店舗でのお食事やお買い物にご利用いただけます。

※クーポン券の当選額の指定や、クーポン券の返品・交換はできません。

※販売上限に達し次第、終了となります。

＜利用可能エリア＞

石切参道商店街エリア

布施商店街エリア

参加店舗は以下のデジタルマップよりご確認ください。

https://ihistory.site/pointmap/maps/ishikiri-fuse

【販売期間】

2026年3月29日（日）まで

※最終日の販売は3月29日（日）17時00分まで

【クーポン券の引換期間】

2026年1月31日（土） ～ 3月29日（日）まで

※引換えは、下記に記載する各店舗・窓口の営業時間内で対応

※引換え可能期間を過ぎた場合は、無効となり引換えはできません。

【引換済みクーポンの利用期間】

2026年1月31日（土） ～ ４月30日(木)まで

【クーポン引換場所】

石切回廊内 公楽軒

■営業時間：8時30分～17時00分

■定休日：毎月9・19・29日（土・日の場合は翌月曜定休）、※3/13（金）臨時休業予定

■店舗アクセス(https://ishikirikairou.jp/index.html#accsess)

※施設専用の駐車場はございませんので、周辺のコインパーキング等をご利用ください。

最寄り駐車場 石切劔箭神社（いしきりつるぎやじんじゃ）南駐車場(https://www.ishikiri.or.jp/map/)

（駐車料金はお客様負担となります）。

イオン布施駅前店 地下１階サービスカウンター

■営業時間：９時00分～21時00分（サービスカウンター営業時間）

■店舗アクセス(https://www.aeon.com/store/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E5%B8%83%E6%96%BD%E9%A7%85%E5%89%8D%E5%BA%97/shop_info/map/)

※布施駅北口地下駐車場をご利用ください（駐車料金はお客様負担となります）。

【申込方法】

阪神高速おでかけパス特設サイトより、「大阪周遊コース観光施設セットプラン」または「神戸周遊コース観光施設セットプラン」に申込いただいた方のみ、観光施設券購入画面よりご購入いただけます。

■「阪神高速おでかけパス2025」については以下のサイトをご確認ください。

https://www.hanshin-exp.co.jp/drivers/hiwayguide/md/

■本キャンペーンの詳細は下記URLからご確認ください。

https://www.hanshin-exp.co.jp/drivers/news/20260130_news_2025de.html

【主催 / 共催 / 協力】

主催：阪神高速道路株式会社

共催：東大阪市、一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構

協力：石切参道商店街振興組合、布施商店街連絡会、PointMap+ by iHistory Inc.