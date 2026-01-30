ブルーエアから「Mini Restful(TM) 空気清浄機 and Sunrise Clock SC9i」「Blueair 2-in-1 Pro 加湿空気清浄機 DH5i」が新登場。眠りや目覚めをサポート

セールス・オンデマンド株式会社

スウェーデン発の空気清浄機を提案するエアウェルネスブランド「Blueair（ブルーエア）」の日本総代理店、セールス・オンデマンド株式会社（本社：東京都品川区 / 代表取締役社長 室崎 肇：以下、セールス・オンデマンド）は、新製品「Mini Restful(TM) 空気清浄機 and Sunrise Clock SC9i 」「 Blueair 2-in-1 Pro 加湿空気清浄機 DH5i」を全国の家電量販店、一部百貨店、および公式ブルーエアストア（https://blueair.jp/(https://blueair.jp/)）ならびに一部オンラインショップにて、2026年2月13日（金）より発売予定です。また発売に先駆け、2026年1月30日（金）よりブルーエア公式サイトと一部オンラインショップなどで予約受注を開始します。

ブルーエアは、心地よい眠りと空気環境を演出する、スリープコレクションとして、2つの新製品を発売いたします。空気清浄機「Mini Restful(TM)」と、加湿空気清浄機「2-in-1 Pro」の特長は下記の通りです。

■Mini Restful(TM) 空気清浄機 and Sunrise Clock SC9i 製品特長

「Mini Restful(TM) 」は、日本初*¹の「日の出」をイメージした光と音で、眠りから目覚めまでをサポートする空気清浄機です。ブルーエアならではの技術による高い空気清浄機能はもちろん、心地よい眠りと目覚めを演出する様々な機能を搭載。ベッドサイドで活躍する1台です。

特長１.ブルーエア独自の技術を用いた高い空気清浄性能

粒子イオン化技術と、高性能フィルター技術を融合したブルーエア独自の空気清浄技術「HEPASilent(R) テクノロジー」で、清潔な空気を保ち、ウイルスやPM2.5、ホコリ、カビなどを含む0.1μmまでの有害物質を99.97％除去*²します。



さらに、タバコ臭や汗臭、ペット臭などのニオイ対策にも効果的*³です。清潔な空間を保ち、心地よい眠りの環境づくりをサポートします。

特長２.光と音で眠りから目覚めまでをサポート

「Mini Restful(TM)」は、光と音を組み合わせてより自然な目覚めを演出する「サンライズクロック」機能を備えています。

設定した時間の15～30分前から、日の出のようにゆるやかに変化するライトが点灯。朝の時間帯を自然に感じられる環境づくりに役立つとされている、自然な光の変化を再現した設計を採用しています。



そして、設定時刻になるとアラーム音でお知らせします。アラーム音は、自然の音や穏やかなメロディ、全11種から、Blueairアプリ上で選択できます。光に加えて音の演出により1日のスタートをサポートします。



特長３.ベッドサイドで使いやすい装備・設計

眠りから目覚めまでをサポートする空気清浄機として、ベッドサイドや寝室で使いやすい設計です。

夜でも静かに運転USB-Cプラグを装備アプリ操作も可能

ナイトモード運転時には最小運転音の21dB（A）*⁴となり、睡眠を妨げることなく空気を清浄します。また、ベッド周りでスマートフォンなどの充電にも使えるUSB-Cプラグを装備し*⁵、ライトやアラームの設定操作はBlueairアプリで自在にコントロールできます。

さらに、ベッドサイドのライトとして活用いただくことも可能。3段階に調整できる「ムードライト」は眠る直前までリラックスできる環境を作り出すのに活躍します。寝る直前の身体にも優しい、暖色系の光で、3段階でお好みの明るさを選べます。

*¹ 当社調べ（2025年10月28日現在）。国内の家庭用空気清浄機市場において、光とアラーム機能を備えた空気清浄機として日本初。公開情報に基づく調査による。本記載は調査時点の情報に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。*² 【試験機関】RISE Research Institute of Sweden AB （ボロース、スウェーデン）【試験方法】欧州フィルター規格EN 1822-5:2009に基づくフィルター粒子捕集率試験 【試験粒子】塩化カリウム【試験結果】0.1～1μmまでの微粒子を99.97％以上抑制＊フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。*³ タバコの一酸化炭素（CO）など、すべての有害物質やニオイを除去できるわけではありません。使用環境により効果は異なります。

*⁴ Mini Restful(TM) 空気清浄機 and Sunrise Clock SC9i 「ナイトモード」運転時、21dB（A）。

*⁵ USB-Cポートからの充電には、本体を電源コンセントに接続する必要があります。本体には充電機能（内蔵バッテリー）は搭載されていません。

■Mini Restful(TM) 空気清浄機 and Sunrise Clock SC9i 製品仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/862/table/163_1_209c7f4e9e8c3ec2c44dd4a52f85dcd6.jpg?v=202601301151 ]

*⁶ 日本電機工業会JEM1467規格に基づく数値。 *⁷ 日本電機工業会JEM1467規格に基づき算出（「スピード3」運転時）。

*⁸ CADR 値から算出された推奨値。

*⁹ スマートフォンや小型タブレットの充電にご利用いただけます。ノートパソコンなど、高出力を必要とする機器の充電には対応していません。USB Power Delivery 3.0およびQuick Charge 3.0対応

■交換用フィルター

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/862/table/163_2_7009461799412798b5286e46b6ace1fb.jpg?v=202601301151 ]

*¹⁰ 1日24時間使用の場合の目安 。使用環境により異なります。

※仕様は予告なく変更される可能性があります。

■Blueair 2-in-1 Pro 加湿空気清浄機 DH5i 製品特長

「2-in-1 Pro」は、心地よい眠りと快適な空気環境づくりをサポートする加湿空気清浄機です。1台で空気清浄と加湿の両方の機能を果たし、過ごしやすい空気環境を整えます。

特長１.空気清浄と加湿のバランスを最適化し、進化

現行モデル「Blueair 2-in-1 加湿空気清浄機 DH3i」と比較し、コンパクトかつ効率的に空気清浄・加湿が行えるモデルへと進化しました。サイズは約28％（体積比）コンパクトながら、加湿量は約2倍、加湿フィルター寿命は約2.5倍、三大生活臭の除臭性能 約3.7倍*¹¹を実現しています。

「Mini Restful(TM)」と同じくブルーエア独自の技術「HEPASilent(R) テクノロジー」を採用し、高い空気清浄性能を誇ります。霧を出さない気化式で、360°全方向に水蒸気を放出し、しっかりと加湿します。

特長２.睡眠時の肌にやさしいDermaSense(TM) スキンモード

就寝時の快適性に配慮し、室温や時間帯に応じて加湿量を自動調整する機能を備えました。

一般的に快適とされる湿度40～60％を目安に、急な湿度変動が起こりにくいよう調整することで、「乾燥しすぎ」「ベタつきすぎ」を避け、年間を通じて心地よいと感じやすい肌環境づくりをサポートします。また、8段階の自動制御により、夜間もなめらかな湿度管理を実現します。

特長３.清潔さとお手入れのしやすさを追求したデザイン

天面からそのまま注ぐ方法と、タンクに直接給水する方法、2通りからお選びいただける「2 Way 給水」の設計です。本体天面に表示される水滴アイコンでタンク内のおおよその水位も確認可能。いつでも簡単に給水を行えます。

その他、ポンプ内のUVライト、加湿フィルターとタンクが完全に分離された「Wet & Dry セパレート構造」などにより、細菌の繁殖リスクを抑制*¹²します。また、食洗機でも洗える凸凹の少ないタンク*¹³や、洗濯機で洗える加湿フィルター*¹⁴で、毎日のお手入れもスムーズです。

*¹¹ 数値はいずれも現行モデル「Blueair 2-in-1 加湿空気清浄機 DH3i」との比較による参考値です。サイズ：DH5i（直径317×高さ625mm）と DH3i（幅305×奥行340×高さ660mm）を比較し、体積比で約28％小型化。加湿量：DH5i（1,450mL/h）と DH3i（730mL/h）を比較し、約2倍。日本電機工業会規格 JEM1426 に基づく測定。加湿フィルター寿命：当社評価基準に基づく試算で約2.5倍。寿命は「加湿性能が初期値の50％を下回るまでの期間」と定義。（DH3i：約6か月［1日8時間運転・総運転時間 約1,440時間］、DH5i：約12か月［1日10時間運転・総運転時間 約3,600時間］、1か月を30日として算出）

三大生活臭の除臭性能：（株）エフシージー総合研究所にて、（一社）日本電機工業会規格 JEM1467 に基づく試験を実施。1m³の試験空間において、アンモニア・アセトアルデヒド・酢酸を対象に評価。DH5i は「スピード4」運転時、30分で99.999％以上除去、DH3i は27.1％除去。※いずれも特定条件下での試験または算出結果であり、実際の使用環境（温度・湿度）、運転時間、フィルターの使用期間・劣化状況、水質、運転モード等により結果は異なります。自社測定および第三者試験機関による参考値です。

*¹² 【試験機関】Guangdong Detection Center of Microbiology Group Co., Ltd.【対象】1種類の菌 【試験方法】Technical Standard for Disinfection (2002 Ministry of Health P.R. China) - 2.1.4.1に基づき評価【試験結果】24時間で最大97.6％除菌。 本結果は試験条件下で得られた参考データであり、本製品としての効果を直接示すものではありません。効果は使用環境（温度・湿度等）や運転条件、水質、部品の劣化状況により異なります。すべての菌に対して同様の効果を保証するものではありません。実使用環境下での効果を実証したものではありません。

*¹³ 外部委託試験機関にて食器洗い機で50回の洗浄試験を実施し、変形・変色などの異常がないことを確認。※この結果は特定条件下での試験によるものであり、すべての家庭用食器洗い機での安全性を保証するものではありません。ご使用の際は、中性洗剤を使用し、低温モードなど、できるだけ低めの温水設定で洗浄してください。また、使用する洗剤や機種によって結果が異なる場合があります。洗浄後の加湿性能および抗菌性は恒久的に保証されるものではありません。

*¹⁴ 外部委託試験機関にて、家庭用洗濯機による洗剤洗い（25～35分）および自然乾燥を複数回実施し、変形や破損がなく、本体への装着性を維持することを確認。また、酸・アルカリ溶液による耐化学性試験および水浸漬試験において、外観および寸法に異常がないことを確認。なお、これらの試験は外観・寸法・装着適合性を評価したものであり、洗濯後の加湿性能、抗菌・防カビ効果、ならびに色移り・色落ちに関する性能を保証するものではありません。洗濯の際は、洗濯ネットを使用し、ドライまたはデリケートコースで洗濯してください。漂白剤・柔軟剤・高温水（40℃以上）・乾燥機・強脱水・アイロン掛け・研磨剤入りクリーナーの使用は避けてください。使用環境や水質により結果が異なる場合があります。フィルターは推奨交換時期を目安に交換してください。

■Blueair 2-in-1 Pro 加湿空気清浄機 DH5i 製品仕様

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/862/table/163_3_7056fb65b76547cdc3725d57966cbbf8.jpg?v=202601301151 ]

*¹⁵ 空気清浄運転時の適用床面積は日本電機工業会JEM1467規格、加湿適用床面積は日本電機工業会 JEM1426に基づく数値。

*¹⁶ 日本電機工業会JEM1467規格に基づき算出（「スピード4」運転時）。

*¹⁷ 日本電機工業会JEM1426規格に基づく数値。室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。タンクに水が入っている場合は、タンクの水が減りわずかに加湿します。

※ 加湿運転時は空気清浄運転も作動しています。加湿の単独運転はできません。

■交換用フィルター / アクセサリー

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/862/table/163_4_0294ecb62ad91526005d192181380301.jpg?v=202601301151 ]

*¹⁸ ダストフィルター：1日24時間使用の場合の目安 。 加湿フィルター：1日10時間使用の場合の目安。ウォーターリフレッシャー：1日5L使用の場合の目安。 使用環境や水質、メンテナンス状況により異なります。

■ブルーエア社について

「人は誰でも、きれいな空気を吸う権利がある。」ブルーエア社は創業者のこの思いをもとに1996年にスウェーデンで設立されて以来、高性能空気清浄技術を追求し、快適で安心できる空気環境を提供し続けています。空気清浄機専業メーカーとして、欧米や中国など世界60カ国以上で支持されています。一般家庭のみならず、病院や高級時計の工房、大手コンピューターメーカーのリペアセンター、大使館など、空気にこだわる組織でも導入されています。ブルーエアに関する詳細は、公式ウェブサイト（URL：https://blueair.jp/）をご確認ください。

※Blueair、Blueairロゴ、ブルーエア、HEPASilentはスウェーデンBlueair社の商標または登録商標です。

■セールス・オンデマンド株式会社について

セールス・オンデマンド株式会社は、2004年設立以来、米国アイロボット社の日本総代理店として輸入・販売・サポートを行い、「ロボット掃除機 ルンバ」はロボット掃除機のベストセラー商品になりました（2017年3月末でアイロボットジャパン合同会社にアイロボット事業を譲渡済み）。

2010年よりスウェーデンのブルーエア社「ブルーエア空気清浄機」日本総代理店として、「発見・発創・発動で新たな価値を創造し、人や社会に『これ、いい!』を提供する」をビジョンに掲げ事業に取り組んでおります。