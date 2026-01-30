京都のデザイナーズホテル「THE SCREEN」、“太陽と月”をテーマにしたスイート2室を新設

株式会社日本セレモ二ー

京都のデザイナーズホテル THE SCREEN は、「太陽と月」をテーマにした2室の新スイートルーム「HIDEAWAY SUITE ROOM」を新設します。

異なる世界観を持つ2室は、それぞれ独立した客室として利用できるほか、両室を予約した場合にはコネクティングでの利用も可能です。

本客室は、2026年2月1日（日）より宿泊予約の受付を開始します。

京都・御所南に佇むデザイナーズホテル「THE SCREEN」外観

京都・御所南に佇むデザイナーズホテル THE SCREEN は、新たに2室のスイートルーム「HIDEAWAY SUITE ROOM」を新設します。

「開放感と安らぎ」「太陽と月」というモチーフをもとに設計された2室は、それぞれ独立した世界観を持ち、滞在シチュエーションに応じて、2室を予約した場合にはコネクティングでの利用も可能です。

THE SCREENについて

THE SCREENは、13室すべてを国内外のクリエイターがそれぞれ異なるデザインで手がけることで、選ぶ楽しみ、迷う楽しみを大切にしてきた、京都・御所南のデザイナーズホテルです。

京都という土地が育んできたおもてなしの心と、伝統とクリエイティブが交差する感性を背景に、

一室ごとに異なる世界観を通じて、既存のホテルとは異なる滞在体験を提案してきました。

開放感と安らぎ、2つの世界観を持つスイートルームを新設

今回新設される「HIDEAWAY SUITE ROOM」は、それぞれ独立した2室のスイートルームとして設計されています。

共通の空間構造を持ちながら、「太陽」と「月」をモチーフに、色調や素材の選択を変えることで、

「開放感」と「安らぎ」という異なる魅力を持つ空間をつくり出しています。

また、2室をそれぞれ予約した場合には、コネクティングルームとしての利用も可能。

1室での滞在はもちろん、2室をつなげた広がりのある使い方まで、宿泊人数や滞在シチュエーションに応じて選択できる設計としています。

デザイナー・Yuji Nishikawa氏が描く空間設計

本客室のデザインを手がけたのは、京都を拠点に活動するデザイナー Yuji Nishikawa氏。

1985年京都生まれ。2006年より辻村久信氏に師事し、2023年に「8175 STUDIO」を設立。建築やインテリアを中心に、素材や時間の積層を感じさせる空間表現を軸に、京都を拠点としたデザイン活動を行っています。

今回の「HIDEAWAY SUITE ROOM」では、2つの客室をそれぞれ独立した存在として成立させながら、共通の構造を持たせることで、並び立ったときに互いの個性がより際立つ設計を採用。

色彩や素材の違いによって明確な差を生み出しつつ、ホテル全体としての統一感も保ったスイートルームを実現しています。

ROOM “001”「太陽」

明るい色調と素材感で「太陽」を表現した空間

ROOM “001”「太陽」

「太陽」をテーマにしたROOM “001”は、鮮やかな白木の木材と白い壁を基調に構成された、軽やかで温かみのあるスイートルームです。

色調や素材感のコントラストによって、空間全体に明るさと伸びやかさを感じさせるデザインとしています。

シンプルな構成の中に、若々しさと清潔感を備え、落ち着きのある滞在の中にも程よいリズムをもたらす一室です。

ROOM “002”とあわせて予約することで、コネクティングルームとしての利用も可能です。

■ ROOM DATA

60m2／DOUBLE

（ハリウッドツインサイズダブルベッド 2200×2030）

ROOM “002”「月」

静けさと安らぎを感じさせる、落ち着いた空間

ROOM “002”「月」

「月」をテーマにしたROOM “002”は、月日を重ねることで彩度を抑えた木材と、落ち着いた色彩の壁面で構成された、安らぎを感じさせるスイートルームです。

素材の表情が、視覚的な刺激を抑え、穏やかで静かな滞在を演出します。

ゆったりとホテルステイを楽しむ滞在や、一日の終わりに心身を休めたいシチュエーションに適しており、ROOM “001”とあわせて予約することで、コネクティングルームとしての利用も可能です。

■ ROOM DATA

64m2／DOUBLE

（ハリウッドツインサイズダブルベッド 2200×2030）

※画像は完成イメージ（パース）です。

CONNECTING ROOM “001”＋“002”

ROOM “001”とROOM “002”は、それぞれ独立した客室として利用できるほか、

2室をそれぞれ予約した場合には、コネクティングルームとしての利用も可能です。

宿泊人数や滞在シチュエーションに応じて、空間の使い方を選ぶことができます。

本客室の詳細および宿泊予約については、公式サイトをご確認ください。

THE SCREEN公式サイトはこちら :https://www.screen-hotel.jp/

施設概要

・施設名／THE SCREEN（ホテル ザ・スクリーン）

・所在地／京都府京都市中京区寺町丸太町下ル下御霊前町 640-1

・客室／全15室

※今回新たにスイートルーム2室（HIDEAWAY SUITE ROOM）を新設

・チェックイン／チェックアウト

チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

・アクセス

烏丸線 丸太町駅より 徒歩10分／京阪 神宮丸太町駅より 徒歩7分

・ホテル公式サイト

https://www.screen-hotel.jp/

この記事に関するお問い合わせ先

愛グループ（株）トレーダー愛

TEL：083-283-0088（代表）

E-mail：webmaster@aigroup.co.jp

公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/