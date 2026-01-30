【わたぽ】マヌルネコやシマエナガなどのふわふわで愛くるしいショルダーバッグ&ミニ巾着が登場！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社内藤デザイン研究所より、綿毛のように軽くてふわふわな触り心地をした「わたぽ」シリーズのショルダーバッグ&ミニ巾着が登場！ヴィレッジヴァンガードオンラインにて受注開始いたしました。

【受注締切：2026年2月16日（月）10:00】までです！販売ページ :https://vvstore.jp/feature/detail/22152

○ショルダーバッグ○ マヌルネコ/おこじょ/きたきつね

「わたぽ」シリーズのショルダーバッグです。

おこじょ、きたきつね、マヌルネコの全3種。

長い毛並みでふさふさ・ふわふわしたシルエットが可愛らしい♪

スマホもすっぽり入るサイズで、ちょっとしたおでかけにぴったり◎

▼商品詳細

価格：各\2,200 (税込)

サイズ：約W15cm x H22cm

素材：ポリエステル

生産国：中国

○ミニ巾着○ シマエナガ/ゆきうさぎ

「わたぽ」シリーズのミニ巾着です。

シマエナガとゆきうさぎの全2種。

長い毛並みでふさふさ・ふわふわしたシルエットが可愛らしい♪

リップやイヤホンなど小物を入れるのにぴったり◎

▼商品詳細

価格：各\1,650 (税込)

サイズ：シマエナガ 約W12cm x H12cm ゆきうさぎ 約W12cm x H15cm

素材：ポリエステル

生産国：中国

ふわふわな仲間たち、是非おひとついかがでしょうか？

【受注予約締切】：2026年2月16日（月）10:00

販売ページはこちら :https://vvstore.jp/feature/detail/22152





