【わたぽ】マヌルネコやシマエナガなどのふわふわで愛くるしいショルダーバッグ&ミニ巾着が登場！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社内藤デザイン研究所より、綿毛のように軽くてふわふわな触り心地をした「わたぽ」シリーズのショルダーバッグ&ミニ巾着が登場！ヴィレッジヴァンガードオンラインにて受注開始いたしました。





【受注締切：2026年2月16日（月）10:00】までです！
販売ページ :
https://vvstore.jp/feature/detail/22152


○ショルダーバッグ○　　マヌルネコ/おこじょ/きたきつね



「わたぽ」シリーズのショルダーバッグです。


おこじょ、きたきつね、マヌルネコの全3種。


長い毛並みでふさふさ・ふわふわしたシルエットが可愛らしい♪


スマホもすっぽり入るサイズで、ちょっとしたおでかけにぴったり◎





▼商品詳細


価格：各\2,200 (税込)


サイズ：約W15cm x H22cm


素材：ポリエステル


生産国：中国


○ミニ巾着○　　シマエナガ/ゆきうさぎ



「わたぽ」シリーズのミニ巾着です。


シマエナガとゆきうさぎの全2種。


長い毛並みでふさふさ・ふわふわしたシルエットが可愛らしい♪


リップやイヤホンなど小物を入れるのにぴったり◎




▼商品詳細


価格：各\1,650 (税込)


サイズ：シマエナガ 約W12cm x H12cm　ゆきうさぎ 約W12cm x H15cm


素材：ポリエステル


生産国：中国



ふわふわな仲間たち、是非おひとついかがでしょうか？



【受注予約締切】：2026年2月16日（月）10:00





販売ページはこちら :
https://vvstore.jp/feature/detail/22152



