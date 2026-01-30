【わたぽ】マヌルネコやシマエナガなどのふわふわで愛くるしいショルダーバッグ&ミニ巾着が登場！
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
販売ページ :
https://vvstore.jp/feature/detail/22152
株式会社内藤デザイン研究所より、綿毛のように軽くてふわふわな触り心地をした「わたぽ」シリーズのショルダーバッグ&ミニ巾着が登場！ヴィレッジヴァンガードオンラインにて受注開始いたしました。
○ショルダーバッグ○ マヌルネコ/おこじょ/きたきつね
「わたぽ」シリーズのショルダーバッグです。
おこじょ、きたきつね、マヌルネコの全3種。
長い毛並みでふさふさ・ふわふわしたシルエットが可愛らしい♪
スマホもすっぽり入るサイズで、ちょっとしたおでかけにぴったり◎
▼商品詳細
価格：各\2,200 (税込)
サイズ：約W15cm x H22cm
素材：ポリエステル
生産国：中国
○ミニ巾着○ シマエナガ/ゆきうさぎ
「わたぽ」シリーズのミニ巾着です。
シマエナガとゆきうさぎの全2種。
長い毛並みでふさふさ・ふわふわしたシルエットが可愛らしい♪
リップやイヤホンなど小物を入れるのにぴったり◎
▼商品詳細
価格：各\1,650 (税込)
サイズ：シマエナガ 約W12cm x H12cm ゆきうさぎ 約W12cm x H15cm
素材：ポリエステル
生産国：中国
ふわふわな仲間たち、是非おひとついかがでしょうか？
