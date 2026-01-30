宮崎銀行における「SBI損保の自動車保険」「SBI損保のがん保険」取扱開始のお知らせ

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBI損害保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小野尚、以下「SBI損保」）は、株式会社宮崎銀行（本店：宮崎県宮崎市、取締役頭取：杉田浩二、以下「宮崎銀行」）と協業し、2026年1月30日（金）より宮崎銀行のWebサイトにおいて「SBI損保の自動車保険」※1および「SBI損保のがん保険」※2の取り扱いを開始いたします。

今回の取り組みにより、地域のお客さまは宮崎銀行のWebサイトから「SBI損保の自動車保険」および「SBI損保のがん保険」のお申込みページに、24時間いつでも簡単にアクセスして、お手続きを行っていただくことが可能となります。

宮崎銀行は、『「リアル・対面」と「デジタル・非対面」を融合させ、「リアル店舗を持ったデジタルバンク」を実現する』という事業戦略を中期経営計画に掲げています。今回の取り組みは、その戦略を損害保険分野でも具現化し、地域のお客さまにより便利で安心なサービスをお届けするものです。

「SBI損保の自動車保険」は、ダイレクト型損保ならではのお手頃な保険料で、業界最高水準※3のロードサービスによるトラブル時の手厚いサポートも提供しています。

また、「SBI損保のがん保険」は、公的保険診療に加え、全額自己負担となってしまう先進医療、自由診療についても実際にかかった治療費を補償することで、患者さまご自身が望む最善の治療を受けていただけるようにご支援するがん保険です。

SBI損保はわが国が推進している「地方創生」に貢献するべく、地域金融機関との持続的な提携拡大に取り組んでいます。今後とも、「地域との共存共栄」という経営理念のもと金融サービスを通じ地域の持続的成長を目指す宮崎銀行と協力し、お客さまによりご満足いただけるような商品・サービスを提供してまいります。

※1 正式名称：総合自動車保険

※2 正式名称：がん治療費用総合保険

※3 2025年7月SBI損保調べ

◆SBI損保について

SBI損保は総合的な保険事業を展開するSBIインシュアランスグループの一員で、「新しい時代に、新しい保険を」という企業理念のもと、最先端の保険商品と最高水準のお客さまサービスを提供しています。テクノロジーの力で新たな価値を創造し、SBIグループ各社のシナジーでさらなる飛躍に向けチャレンジし続けます。

【 会社概要 】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98438/table/484_1_362b46c5be1a0bd25caf556b4718945d.jpg?v=202601301151 ]

◆SBIインシュアランスグループについて

SBIインシュアランスグループは、日本のインターネット金融のパイオニアであるSBIグループの保険事業を担う企業グループです。保険持株会社であるSBIインシュアランスグループ株式会社（東証グロース市場上場）のもと、SBI損保を含む事業会社8社が一体となって総合的な保険事業を展開しています。

「顧客中心主義」の徹底という基本方針のもと、保険分野におけるさまざまな付加価値を創造し、さらなる顧客基盤の拡大を続けることで企業価値の向上に努めます。