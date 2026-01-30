「第38回　社会福祉士試験」の解答速報を試験日翌日に公開！LINEでの通知受付もスタート！

株式会社ユーキャン

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「第38回 社会福祉士試験」解答速報について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、2026年2月1日（日）に実施される「第38回 社会福祉士試験」において、試験の解答速報を試験日翌日（2026年2月2日）にWEBサイトに公開いたします。



解答速報の閲覧サービスはどなたでもご利用いただけますので、当試験を受ける方の受験後の自己採点にお役立ていただけます。



第38回 社会福祉士試験の解答速報は、以下のページでご確認いただけます。

https://www.u-can.co.jp/nr260130a



※解答速報の模範解答例はユーキャン独自の見解に基づいて作成したものであり、実際の正解とは異なる場合があります。あくまでも自己採点の目安としていただき、最終的な合否の判断はしないでください。

※やむを得ない事情により、解答速報を中止したり、公開を延期したりする場合があります。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

LINEで解答速報の公開通知が受け取れます！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ユーキャンLINE公式アカウントで通知の受け取り設定を完了いただくと、解答速報の公開開始をLINEでお知らせします。

通知の設定方法は、以下のページでご確認いただけます。



▼第38回 社会福祉士国家試験の解答速報

https://www.u-can.co.jp/nr260130a



【通知設定の受付締め切り】

2026年2月1日（日）23:50まで



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

社会福祉士とは

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

高齢者やハンディキャップを持つ方、または環境上の理由などから福祉サービスを必要とする人々の相談を受け、的確な助言、指導その他の援助を行う専門職です。

福祉社会を支える専門職として高い評価と信頼が得られ、生活指導員・相談員・ケースワーカー・ソーシャルワーカーなど、さまざまな形で活躍できます。



▼ユーキャンの社会福祉士講座の詳細は、以下のページをご参照ください。

https://www.u-can.co.jp/nr260130b



※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

─────────────────────────

