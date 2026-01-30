株式会社ベーシック

株式会社ベーシック（東京都千代田区、代表取締役：秋山 勝、以下「当社」）は、アイティクラウド株式会社（東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が主催するアワード「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、当社が提供する、BtoBマーケティングにおける課題をまるごと解決するサービス『ferret One（フェレットワン）』が、「CMS部門」では、満足度・認知度ともに優れた製品として「Leader」を21期連続で受賞し、「MAツール部門」では「High Performer」を2期連続で受賞したことをお知らせいたします。

受賞概要カテゴリー：CMS / 受賞区分：Leader受賞概要カテゴリー：MAツール/ 受賞区分：High Performer

ferret Oneの受賞カテゴリ-

CMS：https://www.itreview.jp/categories/cms

MAツール：https://www.itreview.jp/categories/ma

(https://www.itreview.jp/categories/ma)

■ITreview Grid Award 2026 Winterについて

ITreviewでは、ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスについて集まったユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる、独自の四象限マップ「ITreview Grid（アイティレビュー グリッド）」を展開しています。本アワードでは、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、同一カテゴリーの中で顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」、顧客満足度が優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジを発行しています。

■『ferret One』について

『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「現在のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」といった課題を、戦略設計・サイト構築・マーケティング運用の効率化・ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。

『ferret One』は、さまざまな業種・規模のユーザーから高い評価をいただいており、ITreview Grid Awardにおける「CMS部門」でのLeader受賞は今回で21期連続となります。また、「MAツール部門」においてもHigh Performerとして2期連続で受賞することができました。

▼ ferret Oneの詳細はこちら

https://ferret-one.com/(https://ferret-one.com/?utm_source=prtimes-260130&utm_medium=referral)

▼ ferret One for MAの詳細はこちら

https://ma.ferret-one.com/(https://ma.ferret-one.com/?utm_source=prtimes-260130&utm_medium=referral)

▼ ferret Oneに対するITreviewユーザー評価はこちら

https://www.itreview.jp/products/ferret-one/reviews

■株式会社ベーシックについて

ベーシックは「事業の成長を人の数で解決しない」をパーパスに掲げるAIワークフローカンパニーです。AIを活用して業務を自動化する「workrun」、業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォーム「AIBOW」が企業の生産性向上を支援いたします。他にも、BtoBマーケティング支援ツール「ferret One」、フォーム作成管理ツール「formrun」など複数のプロダクトを展開し、AIとテクノロジーを活用して課題解決を支援いたします。

・workrun：業務プロセス全体の設計・自動化を支援するワークフローツール

・ferret One：サイトを起点にマーケティング業務を統合するBtoBマーケティングツール

・formrun：フォームを起点に、問い合わせや営業対応などの業務を管理運営するフォーム作成ツール

・AIBOW：業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォームツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：SaaS事業・メディア事業・BPaaS事業

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/?utm_source=prtimes-260130&utm_medium=referral)