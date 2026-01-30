〈RURU MARY’S × BEAMS COUTURE〉のコラボレーション第5弾を2月6日（金）より発売！

株式会社メリーチョコレートカムパニー

チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京都大田区、社長・小屋松 儀晃）は、2026年2月6日（金）より順次、ビームス 新宿、ビームス 町田、ビームス 横浜東口にてRURU MARY’S(ルル メリー)商品を期間限定で販売いたします。またBEAMS COUTUREとのコラボレーション商品も一部ビームス店舗にて発売いたします。

回を重ねるごとに反響を呼んできた本取り組みは、今回で第5弾を迎えます。大好評のジャージシリーズやキルティングシリーズに加え、アイコニックな薔薇を立体感のある手刺繍で表現した華やかなかごバッグ、新登場のニットアイテムなど、幅広いラインナップの全13型を発売いたします。

遊び心あふれるこのコレクションと共に、バレンタインシーズンをぜひお楽しみください。

【展開アイテム一覧】＊商品価格は全て税込価格

RURU MARY'S 手刺繍のかごバッグ 14,300円

色：ピンク、ブルー

ピンク

ブルー

RURU MARY'S 手刺繍のプチかごバッグ 12,100円

色：ピンク、ブルー

ピンク

ブルー

RURU MARY'S 保冷ポケット付リバーシブルキルティングバッグ 9,900円

色：ブルー

RURU MARY'S お花のティグレジャージトップス 33,000円

色：ピンク、ダークグリーン

ピンク

ダークグリーン

RURU MARY'S お花のティグレジャージパンツ 22,000円

色：ピンク、ダークグリーン

ピンク

ダークグリーン

RURU MARY'S お花のティグレジャージスカート 19,800円

色：ピンク、ダークグリーン

ピンク

ダークグリーン

RURU MARY'S ショコラサブレジャージトップス 33,000円

色：ブラック、ボルドー、ブルー

ブラック

ボルドー

ブルー

RURU MARY'S ショコラサブレジャージパンツ 22,000円

色：ブラック、ボルドー、ブルー

ブラック

ボルドー

ブルー

RURU MARY'S ショコラサブレジャージスカート 19,800円

色：ブラック、ボルドー、ブルー

ブラック

ボルドー

ブルー

RURU MARY'S ジャカードニットアウター 38,500円

色：ダークグリーン、ブルー

ダークグリーン

ブルー

RURU MARY'S 手刺繍のニットベスト 29,700円

色：エクリュ、ダークグリーン

エクリュ

ダークグリーン

RURU MARY'S リバーシブルキルティングコート 39,600円

色：ブルー

RURU MARY'S リバーシブルキルティングスカート 26,400円

色：ブルー

【RURU MARY’S商品】

ショコラサブレイメージショコラサブレ

RURU MARY’Sの代表商品。大きなナッツをのせたバターが香るさっくりとしたクッキーをチョコレートで包みました。ヘーゼルナッツ＆スイートチョコレートとマカダミアナッツ＆ミルクチョコレートの2種類入りです。

8枚入 1,404円 2枚入 410円

お花のティグレ

国産バターでくちどけよく焼き上げたお花型の生地の中心に、なめらかなチョコレートを入れたかわいらしい焼き菓子です。

お花のティグレ 2個入864円

お花のティグレ（アーモンドキャラメル）

香ばしいアーモンドのパウダーを入れてくちどけよく焼き上げた生地に、コク深いキャラメルチョコレートを合わせました。 美味しさ際立つ素材感と優しい甘さにほっと心癒される味わいです。真っ白なうさぎと鮮やかなブルーのパンジーが描かれたピンクのパッケージは思わず目を引く可愛さです。

4個入1,944円

【取扱店舗】

ビームス公式オンラインショップ、ビームス 新宿、ビームス 名古屋、ビームス 池袋、ビームス 横浜東口、ビームス 立川、ビームス ジャパン 渋谷、ビームス ストリート 梅田、ビームス 恵比寿、ビームス 吉祥寺、ビームス 武蔵小杉、ビームス 町田、ビームス 大宮、ビームス 金沢

＊RURU MARY'S菓子商品の取り扱いはビームス 新宿、ビームス 町田、ビームス 横浜東口のみ。

RURU MARY’Sでは「RURU MARY'S 手刺繍のプチかごバッグ（12,100円）」のみ、RURU MARY’S青山通り店、銀座三越本館、日本橋三越本店本館、阪急うめだ本店にて商品を販売いたします。＊RURU MARY’Sオンラインショップでの取り扱いはございません。

【販売規約】

※お1人様、1品番につき1点までご購入いただけます。

※ご予約・お取り置き・通信販売（代引き）はお断りさせていただきます。

※掲載しているビジュアルや画像は、撮影環境やモニター設定等により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

※「ビームス公式オンラインショップ」では準備が整い次第、販売を開始いたします。

※入荷時期が異なる為、下記に記載の品番について店頭販売は、2月6日（金）、2月8日（日）の2回に分けて販売となります。あらかじめご了承下さい。

また、それ以降の入荷については未定となります。

【対象品番】18-61-0035-410 RURU MARY'S 手刺繍のプチかごバッグ

【BEAMS COUTUREについて】

〈BEAMS COUTURE〉は、デッドストック品のリメイクにおける手仕事と、様々なクリエイターやブランドとのコラボレーションワークが特徴のレーベルで、〈keisuke kanda（ケイスケ カンダ）〉の神田恵介をクリエイティブディレクターに迎え、2017年にスタートしました。デザイナーは、〈Ray BEAMS〉でキャリアを積んだ水上路美が努め、ロマンチック且つユニークなコレクションを展開しています。

BEAMS COUTURE公式ページ https://www.beams.co.jp/beamscouture/

BEAMS COUTURE公式インスタグラム https://www.instagram.com/beams_couture/

【RURU MARY’Sについて】

もっとおいしく、もっとたのしく 時間が生み出すコミュニケーション」がコンセプトの、メリーチョコレートのブランドです。ルル（縷々）とは、細く絶えずに続くさまのこと。ゆったり流れる、縷々（るる）とした時間をスイーツとともに過ごしていただきたいという想いから誕生しました。

RURU MARY’S公式ページ https://www.mary.co.jp/mary/ruru/

RURU MARY’Sオンラインショップ https://rurushop.mary.co.jp/

●店舗情報

■RURU MARY’S 青山通り店

所在地：東京都渋谷区渋谷 1-7-4 青山小林ビル 1F

営業時間：平日、土曜日11:00-19:00 日曜日、祝日11:00-18:00

定休日：火曜日、年末年始

※休業日・営業時間が変更になる場合があります。

■銀座三越本館 地下2階 洋菓子

■日本橋三越本店本館 地下1階 洋菓子