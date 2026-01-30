ちゅるんと輝く指先へ。大人のための上品マグ＆ニュアンスネイル3選

丸井織物株式会社ちゅるん・キラリ おとなマグネイル

https://jp.michimall.com/?pid=189548973

2,350円(税込)

シンプルながら2種類のマグネットを使用し、ちゅるんとした質感とキラリとした輝きを両立。イベントにも普段使いにも取り入れやすく、さまざまな洋服コーデを楽しめる存在感のあるデザインです。

ニュアンスブラウンマーブルネイル

https://jp.michimall.com/?pid=189640077

2,350円(税込)

落ち着いたブラウンカラーに微粒子ラメをアクセントとしてプラス。ラテのようなやわらかな雰囲気が漂い、大人可愛い印象に仕上げたニュアンスマーブルデザインです。

ピンクチェーンネイル

https://jp.michimall.com/?pid=189566372

2,350円(税込)

優しいナチュラルピンクをベースに、キラキラと輝くチェーンとラメを組み合わせたデザイン。シンプルながら存在感があり、ナチュラルカラーなのでどんなシーンにもおすすめです。

「ミチネイル」のサービス

「ミチネイル」は、丸井織物株式会社が提供するECサイトです。ネイルチップを始めとするネイル関連商品を取り揃え、手元から美しくなりたい人を応援しています。そんな「ミチネイル」では、毎日新作を発表中です。

ミチネイル｜公式サイト：https://jp.michimall.com/

即日販売品：https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n(https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n)

オーダーメイドチップ：https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160(https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160)

LINE登録：https://jp.michimall.com/?mode=f159

■会社概要

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年4月

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL ： https://www.maruig.co.jp/