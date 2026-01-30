【3月4日/ハイブリッド開催】第4回リマニュファクチャリング・シンポジウム サーキュラーエコノミー時代のものづくり

概要

サーキュラーエコノミーの実現に向けて、製品や材料の価値を最大限に維持しながら再利用するリマニュファクチャリング（リマン）は、持続可能な社会の構築において重要な役割を果たしています。加えて、サーキュラーエコノミー時代のものづくりにおいては、リマンを起点とした新たなビジネスモデルの創出や競争力強化が、企業にとって不可欠な要素となりつつあります。第4回となる本シンポジウムでは、リマニュファクチャリングを取り巻く国内外の市場動向、ビジネス、技術、政策の最新情報を共有し、今後取り組むべき課題や将来の展望について多角的に議論します。また、2024年に設立されたリマニュファクチャリング推進コンソーシアム（RECO）の活動の一環として開催し、国内におけるリマン事業のさらなる推進を目指します。さらに、ポスターセッションを通じて、企業・研究機関・行政など多様なステークホルダーによる取り組みを紹介するとともに、分野や立場を越えたネットワーキングの機会を提供します。リマニュファクチャリングやサーキュラーエコノミーに関心をお持ちの皆さまにとって、実践的な知見と新たな連携のきっかけを得られる場として、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

＜こんな方におすすめ＞

産業界・製造業・スタートアップ・企業

サステナビリティ経営担当者、 サーキュラーエコノミー戦略・ESG担当者

アフターサービス・製品サービスから新たな収益機会を創出したい企業関係者

循環生産サービス・再製造プラットフォーム・デジタル技術の企業関係者

研究者・大学・公的研究機関

サーキュラーエコノミー・資源循環・設計工学・製造技術・加工技術・生産システム・材料研究などの分野の研究者

政策・自治体・政策立案者

循環経済・資源確保・産業競争力の政策担当者

開催概要

お申し込みと詳細はこちら :https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/symposium_20260304.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=symposium_20260304

日時：

2026年3月4日（水曜日）13時00分～17時50分

※終了時刻は多少前後する可能性があります。

※オンラインからご参加の方は、ポスター発表が含まれず15時40分終了となります。

開催形式：会場＋オンラインによるハイブリット式（視聴はブラウザから可能です。）

定員：現地 120名（事前申し込み制）、オンライン 無制限

参加費：無料

※日本科学未来館の常設展、ドームシアターへ入場される際は別途料金が必要です

会場：日本科学未来館7階 未来館ホール

主催：リマニュファクチャリング推進コンソーシアム(RECO)

協力：株式会社 AIST Solutions

＜問い合わせ事務局＞

AIST Solutions イベント運営担当

E-mail：webmktg-eve-ml@aist-solutions.co.jp



