【ONIX】ブリティッシュサウンド×ミニマルフォルムを叶えた、新たなコンパクトオーディオプレーヤー『Tocata XM2』が、2026年2月6日（金）より発売開始。さらに早期購入者キャンペーンも実施。

株式会社MUSIN

コンパクトピュアプレーヤー『Tocata XM2』

株式会社MUSINは「ONIX」から、Cirrus Logic社の8chフラッグシップDAC「CS4308P」を搭載した、新たなポータブルオーディオプレーヤー「Tocata XM2」を、2026年1月30日(金)より予約を開始し、2026年2月6日(金)より販売を開始いたします。



本製品は、専用ケースである『XM2 マグネティックケース』も同スケジュールでの発売となります。



また、2026年1月30日(金)～2026年2月28日(土)迄の購入者を対象にした『早期購入者キャンペーン』も実施いたします。（詳細は下記キャンペーン情報をご覧ください。）


伝統的なブリティッシュサウンドを秘める、ポータブルオーディオプレーヤー


ブランド初のミニマルな筐体デザイン

『Tocata XM2』は、ONIXの伝統的なブリティッシュサウンドを、手のひらに収まるミニマルサイズの筐体でお楽しみいただける新たなポータブルオーディオプレーヤーです。


コンパクトなサイズ感でありながらも、Tocata XM2はサウンドへの妥協は一切無く、『デュアルアンプ+FPGA+デュアルKDS水晶発振器』の構成は優れた音場再現能力と解像度を誇り、フラグシップクラスのサウンドと高出力性能を実現します。



筐体はCNCユニボディ加工にて製作され、ワンハンドでグリップできる、コンパクトなボディにONIXブランドのシンボルとなる金メッキボリュームダイヤルを備えています。


本体前面には、XM5から継ぐ4つの物理ボタンを備え、クラシカルなフィーリングへ回帰する操作性を叶えています。



Cirrus Logic CS4308P DAC
Cirrus Logic CS4308P DAC採用

XM2にはCirrus Logic社の8chフラッグシップDAC「CS4308P」を搭載し、透明度に長けたD/A性能により、忠実かつ妥協のない再生性能をコンパクトなボディに搭載しています。


この優れたD/A性能は、楽曲の細部まで明瞭に再現し、高品質なリスニング体験を提供するための盤石な基盤となっています。





デュアルOPA1612オペアンプ採用

XM2のI/V変換ステージには、デュアルOPA1612オペアンプを採用した、ONIXデバイス専用設計の自社開発I/V変換“Brighton”アーキテクチャを採用しています。


ONIXサウンドの“要”となるI/V変換ステージを採用することで、繊細でクリアなサウンドクオリティを実現しました。


『Tocata XM2』は、デュアルアンプ構成を搭載することで『800mW@32Ω』の高出力性能を確保しています。





デュアルOPA1612オペアンプ


カスタマイズファンクションボタン
ファンクションボタン搭載

本体前面に備わった「Fn(ファンクション)ボタン」はカスタマイズに対応し、メインメニュー、スクリーン回転、ボタンロック、Gain機能、お気に入り登録などの操作をお好みで設定することが可能です。





充実したワイヤレスストリーミングとSyncLinkリモートコントロール


スマートフォン専用アプリ「Eddict Player App」対応

SyncLink機能による、Wi-Fi・Bluetoothによるワイヤレスコントロールに対応し、スマートフォン専用アプリ「EddictPlayerApp」からSyncLink機能を通じて、スマートフォンからXM2のボリューム操作、ライブラリの閲覧・操作をすることができます。



Wi-Fi機能により、AirPlay、DLNAのネットワークストリーミングに対応しており、手軽に音楽体験を拡張することが可能です。



製品ページはこちら :
https://musinltd.com/onix/1284.html

製品仕様

サイズ：82×65×18mm


重量：約140g


画面：3.0インチタッチスクリーン（720×720）


CPU：IngenicX2000


DACチップ：Cirrus Logic CS4308P


外部ストレージ：理論値2TBまで（NTFS、FAT32、exFAT）



バッテリー容量：3000mAh


連続再生時間：8.5時間（シングルエンド/バランス）


急速充電対応：PD 12Wまで



Gain機能：High / Low


デジタルフィルター：4種



BluetoothVer：5.2


Bluetooth送信：LDAC、aptXHD、aptX、AAC、SBC


Bluetooth受信：LDAC、aptXHD、aptX、AAC、SBC



対応サンプリング：PCM 768kHz/32bit、DSD512


USB-DACモード対応サンプリング：PCM 384kHz、DSD256


音声仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139013/table/189_1_2971a1c9a4f5c2e37c26f782c1926f35.jpg?v=202601300151 ]

※その他のスペック情報は、製品ページからご確認ください。


※製品仕様・付属品内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。


厳選されたレザー素材を使用した『XM2 マグネティックケース』も同時発売


『グリーン/ パープル/ オレンジ』のカラフルなラインナップ展開

『XM2 マグネティックケース』は厳選されたレザー素材を使用し、耐摩耗性に優れたマグネット搭載の専用レザーケースです。


本体にぴったりフィットし、内蔵された強力なマグネットでMagSafe対応ケースやスタンドに貼り付けることが可能です。


早期購入者キャンペーン実施


「XM2専用レザーケースブラック（非売品モデル）」と「MUSIN君ケース32号」をプレゼント

「ONIX Tocata XM2」の発売を記念して、対象製品を正規流通店舗・新品にてご購入をいただいたお客様に「XM2専用レザーケースブラック（非売品モデル）」と「MUSIN君ケース32号」をプレゼントする『早期購入者キャンペーン』を実施いたします。


ONIXのブラック×ゴールドカラーとマッチするブラックカラーのレザーケースが手に入るチャンスとなっておりますので、このキャンペーン期間をお見逃しなく。


キャンペーン詳細はこちら :
https://musinltd.com/News/1283.html

製品情報

製品名


Tocata XM2



販売スケジュール


予約受付開始日：2026年1月30日（金）


販売開始日：2026年2月6日（金）



価格情報


通常税込販売価格：64,350円（税込）



製品ページ


https://musinltd.com/onix/1284.html(https://musinltd.com/onix/1284.html)



製品名


XM2 マグネティックケース（Green/Purple/Orange）



販売スケジュール


予約受付開始日：2026年1月30日（金）


販売開始日：2026年2月6日（金）



価格情報


通常税込販売価格：4,950円（税込）



製品ページ


https://musinltd.com/Importbrands/1288.html(https://musinltd.com/Importbrands/1288.html)



取り扱い元


株式会社MUSIN　ホームページ


https://musinltd.com(https://musinltd.com)



株式会社MUSIN　公式ショップ＆レンタル


https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)



株式会社MUSIN　公式Xアカウント


https://x.com/Musin_AudioJP(https://x.com/Musin_AudioJP)



株式会社MUSIN　公式LINEアカウント


https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true)