【2026年1月30日（金）新発売】体内バランスに着目した新提案サプリメント「NMN×スルフォラファン」誕生 ～NMNを１瓶あたり3,000 mg配合～

ミライラボバイオサイエンス株式会社

NMN＋スルフォラファンプラス



ミライラボバイオサイエンス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：清水宣明）は、NMNを１瓶あたり3,000 mgに加え注目成分スルフォラファンを配合した新しいサプリメント「NMN+スルフォラファンプラス」を2026年1月30日（金）より販売開始いたします（販売価格：50,760円（税込））。

年齢とともに変化する体のコンディションを内側から整えるためのサプリメントです。

■NMN+スルフォラファンプラスはこんな方におすすめ

・健康管理を意識してブロッコリースプラウトを食事に取り入れている方

・他のプラスワンシリーズでは、NMN配合量が物足りないと感じる方

・日々の生活の中で、体の内側のコンディションを意識していたわりたい方

・スギ花粉など、季節の変化が気になる時期にも日々の健康管理を心がけたい方

・将来を見据えて、日々の生活習慣や健康管理を意識して整えていきたい方

■スルフォラファンで、日々の生活と体内バランスに向き合う

私たちの体は、日々の食生活や生活環境の影響を受けながら過ごしており、体内のバランスを保つための仕組みが重要な役割を担っていると考えられています。

スルフォラファンは体内ではたらく酵素に着目した研究が行われている成分で、日々のコンディション管理を意識する方の健康習慣を支える存在として注目されています。

■1日2粒から始める、無理のない健康習慣

スルフォラファンは、ブロッコリーなどアブラナ科の野菜に含まれるファイトケミカル（※）の一種として知られています。スルフォラファンを体に取り込むために、日々の食事にブロッコリースプラウトを取り入れている方もいますが、加熱調理ができないことや、毎日続けることに負担を感じる方も少なくありません。

NMN＋スルフォラファンプラスは、そうしたお悩みを感じている方にも、1日2粒から手軽に取り入れていただけるよう無理なく続けやすい設計にこだわりました。

毎日の生活に取り入れることで、ご自身のコンディション管理を意識したい方にお選びいただきたいサプリメントです。

※ファイトケミカル（phytochemical）とは

植物が外的環境から身を守るためにつくり出す天然由来の成分の総称。健康維持を意識する分野で注目されている。

NMN＋スルフォラファンプラス

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103030/table/29_1_c76b293630e7a63ae6195e77da5914c9.jpg?v=202601301151 ]

■販売ショップサイトについて

以下よりお買い求めいただけます。

日本国内ショップサイト

・ミライラボ公式オンラインショップ：https://mirai-lab.jpn.com/

・Amazon：https://amzn.to/3hGcjzA

・楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/mirai-lab/

・Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/mirai-lab

■本件に関するお問い合わせ

以下へお願いいたします。

ミライラボバイオサイエンス株式会社

https://www.mirailab-bio.com/contact