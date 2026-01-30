【来場特典＆無料体験】今年もクリスティーナが「beautyworld JAPAN FUKUOKA 2026」に出展決定！

株式会社INFINIX HOLDINGS

イスラエル発のスキンケアブランド「クリスティーナ」を販売する株式会社CHRISTINA JAPAN (本社：東京都品川区、代表取締役：森 翔太) は、2026年2月16日 (月)～18日 (水) に開催される「beautyworld JAPAN FUKUOKA 2026」に今年も出展が決定。

今回も、イベント限定のお得なセット商品の販売やトリートメントの無料体験、さらに豪華導入特典まで見逃せない内容が盛りだくさん！

イベント概要

名称：beautyworld JAPAN FUKUOKA 2026

日程：2026年2月16日 (月)～18日 (水)

時間：10:00～17:00 (最終日：10:00～16:30)

場所：マリンメッセ福岡 A館 コスメティックゾーン A-D024

公式サイト：https://beautyworld-japan-fukuoka.jp.messefrankfurt.com/fukuoka/ja.html

2月11日(水)までの事前予約限定\22,000相当のトリートメントが無料体験可能！

料金：2月11日(水)までの事前予約で無料

当日予約：\3,300 (税込) / 1名

対象：サロンオーナー様限定

※名刺をご持参ください。

体験対象外シリーズ：

・CHATEAU DE BEAUTE

・SILK

・NUANCE (導入条件クリアサロンのみ体験可能)

トリートメント体験予約はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4X_gEl-TquFZ2oheRdA_a7OTwi8wpcnIgUrqCvrHokHWUlg/viewform?usp=publish-editor

トリートメント体験をご希望の方は、上記より公式LINE＠をお友だち登録後、アンケートにお答えいただき、ご予約にお進みいただけます。また、詳しい内容についてはLINE＠よりお問い合わせください。

【イベント限定】新規導入特典

【特典1】店内販促物セットプレゼント

サイズ：A5 (3種)

3日間中に、決済いただいた方限定でその場でプレゼント

※導入シリーズ分ごとにプレゼント

※在庫に限りがございます

【特典2】販売権付与

・ 2シリーズ以上の導入で「テラスキン」の販売権付与(通常販売権価格：\110,000)

・ 3シリーズ以上の導入で「テラスキン」＋「ビオサテンセラム」の販売権付与

(通常販売権価格：\220,000)

・ 5シリーズ以上の導入で「テラスキン」＋「ビオサテンセラム」＋「NUANCE グレープデューハイドレーティングトニック」の販売権付与

(通常販売権価格：\330,000)

【特典3】費用割引

・ 2シリーズ以上の導入で講習費用、ディプロマ費用1シリーズ分 (\55,000相当) が無料

・ 5シリーズ以上の導入で講習費用、ディプロマ費用3シリーズ分 (\165,000相当) が無料

※講習費用：\52,800 (税込)

※ディプロマ費用：\2,200 (税込)

【特典4】備品プレゼント

・最大\18,000相当の備品プレゼント

・業務用、店販用ともに2シリーズ以上導入の場合、ユニフォームをプレゼント

【数量限定】お得なセット商品

クリスティーナ大人気セットGLOWセット

【ご購入者様限定】ハズレなし！ONE BUY ONE GIFT

新シリーズNUANCEや大人気エイジングシリーズSILKのセット商品などが当たるチャンス！

参加条件：

⑴クリスティーナ製品を1点以上ご購入

⑵クリスティーナ公式Instagramフォロー＆ストーリーズ投稿

※イベント期間中、毎日開催

【Instagram live】イベント前に詳しく情報をゲットできるライブ配信決定！

【第1回】2月5日(木) 19:30～【第2回】2月11日(水) 19:15～

※クリスティーナ公式Instagramアカウントより配信

https://www.instagram.com/christinajapan/(https://www.instagram.com/christinajapan/?hl=ja)

【販売予定シリーズ】

・UNSTRESS (アンストレス)

・BIOPHYTO (ビオフィート)

・ILLUSTRIOUS (イラストリアス)

・FOREVER YOUNG (フォーエバーヤング)

・ROSE DE MER (ローズドメーラ)

・MUSE (ミューズ)

・COMODEX (コモデックス)

・NUANCE (ニュアンス)

・LINE REPAIR (ラインリペア)

・NUDE (ヌード) ※ボディケアシリーズ

「beautyworld JAPAN FUKUOKA 2026」トリートメント体験予約や導入に関するお問い合わせは上記よりお願いいたします。

スタッフ一同、皆様のご来場をお待ちしております。

株式会社CHRISTINA JAPAN

1982年にイスラエルで誕生したクリスティーナ。世界70ヶ国以上に展開されているクリスティーナの製品は、一人ひとりが持つ肌悩みに着目し、肌にマッチした製品提供を目指すために、これまでに10シリーズ以上、150種類以上の製品(*1)が開発されています。

クリスティーナは、自然由来の成分や独自の組み合わせを追求し、最新のテクノロジーを組み合わせ全ての肌悩みの根本から解決へ導く、肌質改善化粧品を取り扱っています。

*1 日本未入荷を含む、クリスティーナ製品数のこと

コーポレートサイト:https://christinaiapan.com/