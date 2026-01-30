2026年「紫外線予報」シリーズが、2/19より発売！みんなで心地よく素敵にUVカット♪

株式会社石澤研究所（所在地：東京都渋谷区）は、毎日心地よく使えるUVケアブランド「紫外線予報」よりシーズン限定品を2026年2月19日（木）以降順次発売します。ライフスタイルやシーンに合わせて選べる豊富なラインナップで、いつでもどこでもUVケア。紫外線を肌から守るだけでなく、ブランド共通成分の７つの植物エキス配合で、肌をうるおいで満たします。


「紫外線予報」について




「紫外線予報」は“毎日心地よく使えるUVケア”をコンセプトに2007年にスタートしました。


ライフスタイルやシーンに合わせて選べる豊富なラインナップで、いつでもどこでもUVケア。大切な家族のお肌だから「紫外線予報」でやさしく守りましょう。



紫外線予報のすべての商品に、保湿効果や紫外線による乾燥ダメージから肌を保護する効果をもつ下記の7種類の植物成分を配合。肌へのやさしさをとことん追求しています。


オウゴン根エキス／マグワ根皮エキス／カミツレ花エキス／アセロラ果実エキス


アロエベラ葉エキス／ブドウ果実エキス／ユキノシタエキス




全11品という豊富なラインナップからお気に入りのアイテムが選びやすくなるよう【みんなの日差しケア～Fam（ファム）～】と【わたしの日差しケア～Mine（マイン）～】の2種類のラインをご用意しています。


みんなで日差しケア【 紫外線予報 Fam 】



太陽が嬉しい週末のファミリーデー。みんなの肌を優しく守ります。1歳から使えて、石けんで落とせる、家族みんなで日差しケアができるラインです。


スティック・スプレー・ジェルタイプなど、種類が豊富でシーン毎にお子さんと楽しみながらお使いいただけます。


わたしの日差しケア【 紫外線予報 Mine 】



日差しのもと駅に向かう平日の朝。自分らしいきれいを守ります。


いつものスキンケアやメイクにプラスすることで、「自分の思い描くキレイに一歩近づくお手伝いになれば…」という想いのもと開発されたラインです。持ち運びやすいサイズで、場所を問わず自分らしいキレイのための日差しケアにお使いいただけます。



製品ラインナップ


＜シーズン限定＞


【New】ひんやりヘッドスパで爽快リセット！




製品名：紫外線予報　炭酸UVヘッドスパF


容量：60g　価格：1,870円（税抜1,700円）


取扱店：全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販


【SPF50+ PA++++ UV耐水性★★】


特徴：頭皮用／シャンプーで落とせる／1歳からOK



紫外線から頭皮を守る、パチしゅわ！ひんやり気持ちいい炭酸*UVヘッドスパ。頭皮のじめベタリセットで、すっきり爽快！頭皮の夏バテ対策に。UVケアしながら、夏のエチケットケアにも♪


* 二酸化炭素（噴射剤）


湿気にも負けない！ベタつき知らずのさらさら処方




製品名：紫外線予報　さらさらUVジェルF


容量：260g　価格：1,980円（税抜1,800円）


取扱店：全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、ECサイト、石澤研究所 公式通販


【SPF45 PA+++】


特徴：体・顔用／1歳からOK／石けんでOFF



軽いジェルがサッとなじむので、ベタつかず塗ってすぐに服が着れるのがポイント。


塗るとすぐに透明になるので、日やけ止めを伸ばした際の色ムラも気にせずお使いいただけます。




手が汚れないから塗り直しにもぴったり！




製品名：紫外線予報　さらさらUVスティックF


容量：15g　価格：1,870円（税抜1,700円）


取扱店：全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、ECサイト、石澤研究所 公式通販


【SPF50+ PA++++ UV耐水性★★】


特徴：体・顔用／1歳からOK／石けんでOFF



お出かけ中の“お手軽UVケア”にぴったりなスティックタイプです。


汗ばむ首の後ろやサンダル焼けがこわい足の甲までサッと塗るだけで瞬間サラサラ。




みなさまに選ばれて＼ 115万個*達成 ／


軽やかな使い心地と持ち運びやすいコンパクトサイズで、塗り直しにもぴったり！発売以来、幅広いシーンでみなさまにご愛用いただき、累計販売数量115万個を突破いたしました。


*メーカー累計出荷ベース（2020/4/1～2025/9/30）


*旧パッケージ含む





髪～つま先まで全身まるごとシューッ！




製品名：紫外線予報　透明UVスプレーF


容量：150g　価格：2,255円（税抜2,050円）


取扱店：全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、ECサイト、石澤研究所 公式通販


【SPF50+ PA++++ UV耐水性★★】


特徴：髪・体・顔用／1歳からOK／石けんでOFF



服や靴にかかってもOKなくらい*透明なローションが瞬間サラッと気持ちいいスプレータイプです。


付け外しが不要のくるっとキャップと軽～いボタンで、子どももらくらく日差しケアができます。


お客様の声にお応えして、もっと使いやすいエアリー噴射に！


* 衣類用ではありません。衣類の素材によってはシミになることがありますのでご注意ください。




パチパチ弾けるひんやり泡で瞬間冷却！




製品名：紫外線予報　冷たいUV泡ジェルF


容量：90g　価格：1,980円（税抜1,800円）


取扱店：全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、ECサイト、石澤研究所 公式通販


【SPF50+ PA++++】


特徴：体用／1歳からOK／石けんでOFF



紫外線と暑さ両方が気になるお出かけには、冷たいUV泡ジェルの出番！


パチパチとはじけるひんやり泡が伸び良く肌に密着。ベタつかず、さっぱり気持ちいい使い心地。



塗り直しもシュッと軽やかに！




製品名：紫外線予報　ノンケミカルUVクリアミストM


容量：30ｍL　価格：2,475円（税抜2,250円）


取扱店：全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販


【SPF30 PA++】


特徴：顔・体用／石けんでOFF／紫外線吸収剤不使用（ノンケミカル）／ブルーライト*1＆花粉・PM2.5*2カット



霧をまとって隙なし美肌。白浮きしない持ち運びにピッタリなモバイルUVです。顔に直接スプレーOKで、メイクの上からもご使用いただけます。


*1 カット率93.3% 　*2 肌への付着を防ぎます。すべての微粒子汚れの付着を防ぐわけではありません。



メイクの上から仕上げにシューッ！




製品名：紫外線予報　メイクを守るUVスプレーM


容量：60g　価格：1,650円（税抜1,500円）


取扱店：全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、ECサイト、石澤研究所 公式通販


【SPF50+ PA++++ UV耐水性★★】


特徴：顔用



メイク崩れ防止パウダー配合。メイクの仕上げにシュ～ッとすることで、朝仕込んだファンデもアイブロウもピタッ！何度重ねても白浮きせず、瞬間サラッ！日やけもメイク崩れもこれ１本で守ります。


発売情報


発売日：2026年2月19日（木）より順次発売


※シーズン限定品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。


※一部店舗では発売日が前後する可能性がございます。


＜通年販売＞


敏感肌さんにもとことんやさしく




製品名：紫外線予報　ノンケミカルUVジェルFF


容量：65g　価格：2,530円（税抜2,300円）


取扱店：全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販


【SPF30 PA+++ UV耐水性★★】


特徴：体・顔用／1歳からOK／化粧下地効果／石けんでOFF／界面活性剤不使用／紫外線吸収剤不使用（ノンケミカル）



朝のスキンケアとしても使える保湿ジェル。するする伸びてベタつかず、素肌に馴染みます。



ビタミンC誘導体がシミの原因を作らせない*！




製品名：紫外線予報　ノンケミカル薬用美白UVクリームM〈医薬部外品〉


容量：40g　価格：2,530円（税抜2,300円）


取扱店：全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販


【SPF50+ PA++++ UV耐水性★★】


特徴：顔・首用／化粧下地効果／薬用美白*／紫外線吸収剤不使用（ノンケミカル）



有効成分のビタミンC誘導体を配合。美白*ケアしながらUVケアができます。うるおいで包み込むようなみずみずしい塗り心地で、塗ったあとにベタつかないクリームタイプです。


* メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ　



白浮きせず透明感UP&しっとり




製品名：紫外線予報　ノンケミカルUVクリームM


容量：40g　価格：1,980円（税抜1,800円）


取扱店：全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販


【SPF50+ PA++++ UV耐水性★★】


特徴：顔・首用／化粧下地効果／紫外線吸収剤不使用（ノンケミカル）



シミにしない*ノンケミカルの日やけ止め&保湿クリームです。皮脂崩れを防止し、毛穴をカバー。


ベタつかずやさしい塗り心地でやわらかしっとり肌を叶えます。


* 日やけによるシミ・そばかすを防ぐ



みずみずしくて朝にぴったり！




製品名：紫外線予報　うるおすUVセラムM


容量：30ｍL　価格：2,090円（税抜1,900円）


取扱店：全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販


【SPF50+ PA++++】


特徴：顔・デコルテ用／石けんでOFF／界面活性剤不使用



朝のスキンケア～UVケアまでがこれひとつでOK！うるおいkeepする3種のセラミドと、透明感UPするビタミンC誘導体(整肌成分)を配合。忙しい朝にうれしいUV美容液です。




