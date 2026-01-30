新習慣！キッチンに1プッシュのコバエ対策　『アースコバエ キッチンまるごと 1プッシュ式スプレー 100回分』を新発売

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端 克宜、以下「アース製薬」）は、キッチン周りのコバエを対象に、速効的な駆除と長期的な発生予防効果を両立させた新製品『アースコバエ キッチンまるごと 1プッシュ式スプレー 100回分』を2026年2月2日（月）より全国で発売します。

アースコバエ キッチンまるごと 1プッシュ式スプレー 100回分

近年、不快害虫対策市場は継続的な拡大傾向にあり、2024年の販売金額は2017年比で84億円増と大幅な成長を遂げています。（※2）当社によるコバエ対策品のユーザー調査では、コバエ対策品の使用場所はキッチン周りが圧倒的に多いことがわかりました。（※3）一方で、従来の1プッシュ式スプレーを使用するお客様の不満点として、「食品を扱う場所への使用が不安」が28.4%と最も高い割合であることがわかりました。（※4）

そこで、当社は「キッチンでの使用」に着目し、食品周りにも使いやすい『アースコバエ キッチンまるごと 1プッシュ式スプレー 100回分』を発売いたします。利用シーンを明確にしたラインアップを展開することで、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なコバエ対策をサポートしてまいります。

【製品特長】

『アースコバエ キッチンまるごと 1プッシュ式スプレー 100回分』は、キッチンのコバエ対策に特化した製品です。



1.1プッシュでキッチンまるごと効きめが広がる駆除力

1プッシュするだけで薬剤がキッチン全体に広がり、飛び回るコバエを駆除します。

2.優れた速効性による一撃駆除

ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエには、約20cmの距離から直接噴射することで速効駆除が可能です。自社試験では、メッシュケージ内のコバエに対し、1プッシュ10秒未満で約50%がノックダウンする速効性が確認されています。

3.食品を扱う場所に配慮したハッカの香り

キッチンでの使用を考慮し、ハッカの香りを採用しています。赤ちゃんやペットがいるご家庭でもご使用いただけます。

4.約6週間の長期発生予防

コバエの発生源（ゴミ箱や排水口など）に噴射することで、約6週間にわたりコバエの発生を予防します。

※使用環境により効果は異なります。侵入抑制効果はありません。

5.幅広いコバエに対応

ショウジョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、チョウバエといった、さまざまなコバエに効果を発揮します。

【製品概要】

製品名：アースコバエ キッチンまるごと 1プッシュ式スプレー 100回分

内容量：115mL

効能効果：コバエの駆除、発生予防

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月） ／ 全国

【アース製薬の虫ケア用品について】

アース製薬は「生命と暮らしに寄り添い、地球との共生を実現する」という経営理念のもと、お客様の健康で快適な生活の実現に真摯に向き合っています。当社は、虫ケア用品市場において、直近3年間で最も市場拡大に寄与しており、市場を牽引し続けています。『ごきぶりホイホイ』『アースレッド』『アースノーマット』をはじめ、時代の変化に対応した様々な製品を提供し、これからも多くの人々の暮らしに寄り添ってまいります。



※1：閉鎖空間でのコバエの発生抑制（成虫の駆除、卵の孵化抑制）を確認。使用環境により異なります。侵入抑制効果はありません。

※2：インテージSRI+ 2024年と2017年の金額規模推移データより

※3：2022年自社調査（n=1,000）

※4：2025年自社調査（n=134）