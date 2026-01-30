「いつでも・どこでも」虫よけ対策！　携帯しやすいコンパクトサイズの『はだまも ミスト ミニサイズ』を新発売

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、『はだまも ミスト ミニサイズ』を2026年2月2日（月）に全国で発売します。

はだまも ミスト ミニサイズ

当社が2025年に発売した『はだまも』は、虫よけ効果とお肌へのやさしさを両立した虫よけ剤としてご好評頂いています。この度、「いつでもどこでも使える虫よけ」として、カバンに入れて携帯出来るコンパクトなサイズで化粧品ライクなシンプルでデザイン性の高い『はだまも ミスト ミニサイズ』を発売します。従来の虫よけ剤は、「肌によくなさそう」（16.3％）や「人体に悪影響がありそう」（11.9％）といった安全性への懸念から、お客様が使用しないケースがありました。（※1）「はだまも」は素肌とおなじ弱酸性を特長としたスキンケア発想の虫よけという当社史上初めての製品です。2026年当社は「使用する機会を増やす」取り組みに注力し、虫よけ剤の使用率向上を目指します。

【製品特長】

1.朝使って夜まで1日しっかりまもる持続力

有効成分ディート10%を配合した防除用医薬部外品です。虫よけ効果が約12時間持続する（概ね11～13時間）ため、朝使って夜まで1日虫からお肌をしっかりまもります。（※2）お肌に素早くムラなく広がる処方設計で、虫よけ効果をしっかり発揮します。また、有効成分を皮膚表面に保持し、汗や水にも強く、虫よけ効果が長持ちするアース独自の技術を採用しています。マダニをはじめ、蚊、ブユ（ブヨ）、アブなど様々な害虫の忌避に効果を発揮します。

2.お肌のことを考え抜いた処方

素肌とおなじ弱酸性です。ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド（※3）、ビタミンC（※4）の4種のうるおい成分を配合しています。

3.持ち運びに最適なコンパクト設計と使いやすさ

カバンに入れて持ち運びたくなる、化粧品ライクなシンプルでデザイン性の高い容器を採用しました。機内持ち込みも可能なサイズ（66mL）（※5）です。噴射量が現行品と比較して2倍にアップしており、塗りムラなくスプレーしやすい仕様にスペックアップし、使いやすさが向上しました。脚元にも使いやすい逆さまでも使えるスプレーです（残り少ない場合を除く）。

【製品概要】

製品名：はだまも ミスト ミニサイズ

販売名：アース虫よけHJ1a

分類：防除用医薬部外品

効能効果：蚊、ブユ（ブヨ）、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ（ナンキンムシ）、ヤマビルの忌避

内容量：66mL

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

【『はだまも』シリーズについて】

『はだまも』は、「お肌にはすごくやさしく、虫には効きめを追求したお肌の虫よけ剤」をコンセプトに開発されたブランドです。健康な人のお肌と同じ弱酸性を実現し、ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンCのお肌にうれしいうるおい成分を豊富に配合しています。夏の刺激に敏感になりがちな、お客様のお肌を「虫よけモイストヴェール」が包み込み、やさしく虫からまもります。蚊、マダニ、ヤマビルなど、様々な吸血害虫を忌避し、効果は汗や水に強く1日持続します。（※2）



※1：2022年8月自社調査（n=25,434）複数回答上位5項目

※2：持続時間を目安に、経過時間や使用時の使用者の発汗などの状況を踏まえ、適宜、本品を再度使用する。

※3：ステアロイルフィトスフィンゴシン

※4：アスコルビン酸

※5：航空会社によっては制限等がある場合がありますので、持ち込み方法については、各航空会社にお問い合わせください。