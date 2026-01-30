機能も、美しさも、足元から。Sockwell 2026年春夏コレクション発売

ウェスキー株式会社

weskiii（ウェスキー）株式会社（本社：東京都港区、https://weskiii.com/pages/corporate）が運営するセルフケアソックスブランド「Sockwell（ソックウェル）」は、2月3日（火）より2026年春夏コレクションを公式オンラインストア、及び全国の取り扱い店舗にて発売いたします。

Sockwellの2026年春夏コレクションは、足元の快適さとファッション性を両立したセルフケアソックスの新提案。

メリノウールを中心としたサステナブル素材と、計算された着圧設計により、履き心地・サポート力・美しさを兼ね備えたラインアップが揃います。日々の生活に自然に溶け込む、新しいソックス体験をお届けします。

特設ページ：https://sockwell.jp/collections/2026spring-summer-new-collection(https://sockwell.jp/collections/2026spring-summer-new-collection)

■2026年春夏コレクションの紹介

Sockwellの2026年春夏コレクションは、自然素材の心地よさと機能性、そしてデザイン性を兼ね備えたセルフケアソックスの新ラインアップです。メリノウールをベースにバンブーレーヨンなどをブレンドした素材が、春夏でも快適な履き心地を実現。フラワー柄やストライプ、モザイク柄、ロゴデザインなど、日常のコーディネートに取り入れやすい洗練されたデザインが揃います。エッセンシャルコンフォートシリーズから、ラン・フィットネス向けのスポーツ着圧シリーズまで展開し、仕事・外出・運動・リラックスタイムなど多様なシーンに寄り添うコレクションです。

●ライフスタイル着圧シリーズ

履くだけでセルフケア365日24時間着用OK

ライフスタイル着圧シリーズは、足を包み込むようなフィット感で足の疲れを気にする方をサポートするセルフケアソックスです。

足首からふくらはぎにかけての段階的着圧、シームレスなつま先、締め付けない履き口で、朝履いた時から夜脱ぐ時まで着圧による窮屈さを感じさせません。

ソックウェルで一番ベーシックな人気アイテムです。

＜IRIS＞

商品概要

商品名：[SW187W]IRIS Ladies

種類：mineral／pinkclay／putty

価格：\5,280（税込）

素材：メリノウール32％・バンブーレーヨン31％・ストレッチナイロン32％・スパンデックス5％

着圧度：中圧力 15-20mmHg

丈：ロング

クッション：ウルトラライトクッション（★☆☆）

サイズ：Woman’s S/M(21.5cm-24.0cm) M/L(24.0cm-26.5cm)

品のあるフラワーデザインが足元をさりげなく、華やかに演出するレディースソックス。やわらかな履き心地と落ち着いたカラーリングで、日常からお出かけまで幅広く活躍。コーディネートに上品なアクセントを添えます。

商品ページ：https://sockwell.jp/products/sw187w-iris-ladies

＜HEARTLINK＞

商品概要

商品名：[SW199W]HEARTLINK Ladies

種類：lt. grey／mineral／raspberry

価格：\5,280（税込）

素材：メリノウール31％・バンブーレーヨン31％・ストレッチナイロン31％・スパンデックス7％

着圧度：高圧力 20-30mmHg

丈：ロング

クッション：ウルトラライトクッション（★☆☆）

サイズ：Woman’s S/M(21.5cm-24.0cm) M/L(24.0cm-26.5cm)

ハートのラインやストライプなどの組み合わせが表情豊かなストライプ柄の着圧ソックスです。

商品ページ：https://sockwell.jp/products/sw199w-heartlink-ladies

＜INTERWEAVE＞

商品概要

商品名：[SW186W]INTERWEAVE Ladies

種類：black／denim／putty

価格：\5,280（税込）

素材：メリノウール32％・バンブーレーヨン31％・ストレッチナイロン32％・スパンデックス5％

着圧度：中圧力 15-20mmHg

丈：ロング

クッション：ウルトラライトクッション（★☆☆）

サイズ：Woman’s S/M(21.5cm-24.0cm) M/L(24.0cm-26.5cm)

モザイク柄のベーシックなデザインはシーンやファッションなどを気にせず一足あると便利です。

商品ページ：https://sockwell.jp/products/sw186w-interweave-ladies

●エッセンシャルコンフォートシリーズ

リラックスにもファッションにも使いやすいデザインが色々

上質なウールソックスの履き心地を日々の生活に。「おしゃれを楽しみいつもの暮らしをアップさせたい」「仕事も遊びもどんな時も自分らしくいたい」エッセンシャルコンフォートシリーズはどんな時でもSoft Top Promise＝快適な履き心地を提供します。かかとのずれにくい設計や心地よいアーチサポートなど、快適な機能がそれぞれのモデルにプラスされています。

＜POINTILLIST＞

商品概要

商品名：[LD256W]POINTILLIST Ladies

種類：chambray／natural

価格：\3,960（税込）

素材：メリノウール33％・バンブーレーヨン33％・ナイロン29％・スパンデックス5％

着圧度：ナチュラルフィット

丈：ミドル

クッション：ウルトラライトクッション（★☆☆）

サイズ：Woman’s S/M(21.5cm-24.0cm) M/L(24.0cm-26.5cm)

上品さもある華やかなフラワーデザインのソックスです。

商品ページ：https://sockwell.jp/products/ld256w-pointillist-ladies

＜HILL SIDE＞

商品概要

商品名：[LD110M]HILL SIDE mens

種類：black／mushroom

価格：\4,070（税込）

素材：メリノウール34％・バンブーレーヨン34％・ナイロン31％・スパンデックス5％

着圧度：ナチュラルフィット

丈：ミドル

クッション：ライトクッション（★★☆）

サイズ：Men’s M/L(24.5cm-28.0cm)

HILL SIDEは山でのワンシーンを切り取ったデザイン。アウトドアやハイキングが好きな方にもおすすめの遊び心のある一足です。

商品ページ：https://sockwell.jp/products/ld110m-hill-side-mens

＜PLEATED＞

商品概要

商品名：[LD255W]PLEATED Ladies

種類：black／bluestone／natural

価格：\3,960（税込）

素材：メリノウール33％・バンブーレーヨン33％・ナイロン29％・スパンデックス5％

着圧度：ナチュラルフィット

丈：ショート

クッション：ノンクッション（☆☆☆）

サイズ：Woman’s S/M(21.5cm-24.0cm) M/L(24.0cm-26.5cm)

足首部分に締め付けないリブ編み加工を施したショート丈のソックスです。ごわつき感がなく、クッションもノンクッションなので夏場でもさらっと履ける一足です。

商品ページ：https://sockwell.jp/products/ld255w-pleated-ladies

●スポーツ着圧シリーズ＜ラン・フィットネス＞

アスリートに役立つ3つの機能

アスリートに人気のコンプレッションソックスには、理由があります。加圧ソックスと段階的加圧ソックスは、最高のパフォーマンスのアシストと、その後のケアに役立ちます。スポーツ着圧シリーズは、アキレス腱と足底筋膜をサポートします。

＜INCLINE II MICRO＞

商品概要

商品名：[SW101M]INCLINE II MICRO mens

[SW101W]INCLINE II MICRO Ladies

種類：ocean*26SS*（mens）／hyacinth*26SS*（Ladies）

価格：\3,630（税込）

素材：メリノウール33％・バンブーレーヨン33％・ストレッチナイロン28％・スパンデックス6％

着圧度：中圧力 15-20mmHg

丈：アンクル

クッション：ウルトラライトクッション（★☆☆）

サイズ：Men’s M/L(24.5cm-28.0cm)

Woman’s S/M(21.5cm-24.0cm) M/L(24.0cm-26.5cm)

MICROは、スポーツ着圧の中で丈が一番短いタイプですが、かかと部分は長めにデザインされているので、アキレス腱を保護し強化します。さらにウール＋バンブーによる素材の効果で、足をドライに保ち、マメを防ぎ、温度を調節します。

商品ページ（mens）：https://sockwell.jp/products/sw101m-incline-ii-micro-mens

（Ladies）：https://sockwell.jp/products/sw101w-incline-ii-micro-ladies

＜RUN CLUB CREW＞

商品概要

商品名：[SW200M]RUN CLUB CREW mens

[SW200W]RUN CLUB CREW Ladies

種類：lt. grey／ash

価格：\4,400（税込）

素材：メリノウール40％・バンブーレーヨン40％・ストレッチナイロン15％・スパンデックス5％

着圧度：中圧力 15-20mmHg

丈：ミドル

クッション：ミディアムクッション（★★★）

サイズ：Men’s M/L(24.5cm-28.0cm)

Woman’s S/M(21.5cm-24.0cm) M/L(24.0cm-26.5cm)

デザインにソックウェルのロゴをあしらった着圧ソックスが登場。

着圧部分はリブ編みになっています。スポーティなコーディネートにもおすすめです。

商品ページ（mens）：https://sockwell.jp/products/sw200m-run-club-crew-mens

（Ladies）：https://sockwell.jp/products/sw200w-run-club-crew-ladies

＜STARTING BLOCK SLEEVE＞

商品概要

商品名：[SW203M]STARTING BLOCK SLEEVE mens

[SW203W]STARTING BLOCK SLEEVE Ladies

種類：black／natural

価格：\4,950（税込）

素材：メリノウール32％・バンブーレーヨン32％・ストレッチナイロン30％・スパンデックス6％

着圧度：中圧力 15-20mmHg

丈：スリーブタイプ

STARTING BLOCK SLEEVEは足首からふくらはぎ部分を覆うスリーブタイプ。ロング丈のソックス同様、心地良い加圧はスポーツ後のリカバリーにもおすすめ。

素足を感じられるので、ヨガシーンでも活躍します。

商品ページ（mens）：https://sockwell.jp/products/sw203m-starting-block-sleeve-mens

（Ladies）：https://sockwell.jp/products/sw203w-starting-block-sleeve-ladies

＜RUN CLUB KNEE HIGH（mens）＞

商品概要

商品名：[SW201M]RUN CLUB KNEE HIGH mens

種類：black／lt. grey

価格：\5,280（税込）

素材：メリノウール40％・バンブーレーヨン40％・ストレッチナイロン15％・スパンデックス5％

着圧度：中圧力 15-20mmHg

丈：ロング

クッション：ミディアムクッション（★★★）

サイズ：Men’s M/L(24.5cm-28.0cm)

デザインにソックウェルのロゴをあしらった着圧ソックスが登場。

着圧部分はリブ編みになっています。スポーティなコーディネートにもおすすめです。

商品ページ：https://sockwell.jp/products/sw201m-run-club-knee-high-mens

＜RUN CLUB KNEE HIGH（Ladies）＞

商品概要

商品名：[SW201W]RUN CLUB KNEE HIGH Ladies

種類：black／raspberry／ash

価格：\5,280（税込）

素材：メリノウール40％・バンブーレーヨン40％・ストレッチナイロン15％・スパンデックス5％

着圧度：中圧力 15-20mmHg

丈：ロング

クッション：ミディアムクッション（★★★）

サイズ：Woman’s S/M(21.5cm-24.0cm) M/L(24.0cm-26.5cm)

デザインにソックウェルのロゴをあしらった着圧ソックスが登場。

着圧部分はリブ編みになっています。スポーティなコーディネートにもおすすめです。

商品ページ：https://sockwell.jp/products/sw201w-run-club-knee-high-ladies

＜INTERVAL KNEE HIGH＞

商品概要

商品名：[SW180W]INTERVAL KNEE HIGH Ladies（軽量タイプ）

種類：charcoal*26SS*

価格：\5,280（税込）

素材：メリノウール31％・バンブーレーヨン31％・ストレッチナイロン29％・スパンデックス9％

着圧度：高圧力 20-30mmHg 軽量タイプ

丈：ロング

クッション：マイクロクッション

サイズ：Woman’s S/M(21.5cm-24.0cm) M/L(24.0cm-26.5cm)

夏用のハイソックスをお探しの方にもおすすめ！スポーツシーンや夏場の靴下が苦手の人にもおすすめ「軽量タイプ」

軽量タイプは、通常の靴下よりも30%軽量の糸を使用することで、より快適な履き心地を実現した靴下です。軽やかなだけでなく、アーチサポートとシームレスなつま先を備え、足への負担を軽減します。

商品ページ：https://sockwell.jp/products/sw180w-interval-knee-high-ladies-26ss

・Sockwellについて

高品質なセルフケアソックス（着圧ソックス）ブランド。

一年を通して快適に使用できる高い機能性を持つメリノウールをベースに、 サステナブルなバンブー（竹）やアルパカをブレンドした オリジナル繊維を紡ぎ、より良い履き心地のソックスに仕上げました。

ウールは動物福祉という考えのもとで飼育された羊から調達。生産過程でも糸の染色に使用する水や、Repreve(R)と呼ばれる消費前の繊維廃棄物から作られたリサイクルナイロンに移行するなど環境への配慮を行い、創業当初から「地球にとって一番良いことは何か」を最優先したモノづくりを行っています。

Sockwell公式サイト：https://sockwell.jp/

Sockwell公式Instagram：https://www.instagram.com/sockwell_jp/

法人様向け紹介ページ：https://b2b.weskiii.com/pages/sockwell-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=sockwell_prtimes_footer_260130(https://b2b.weskiii.com/pages/sockwell-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=sockwell_prtimes_footer_260130)

お取り扱い希望のお問い合わせ：https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=[sockwell]_prtimes_footer[260130]&inquiry_channel=[sockwell]_prtimes_footer(https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=%5Bsockwell%5D_prtimes_footer%5B260130%5D&inquiry_channel=%5Bsockwell%5D_prtimes_footer)