美容医療は外見だけでなく「心」も救う？興味がある層の9割以上が心のケアにも期待

写真拡大 (全4枚)

株式会社NEXER


■美容医療に興味がある人は、心への効果も期待している


美容医療というと、シワやシミを消したり、目を大きく見せたりといった「外見の変化」をイメージする方が多いかもしれません。しかし、近年では美容医療がもたらす心理的な効果にも注目が集まっています。



外見のコンプレックスが解消されることで、自信がつき、前向きな気持ちになれるという声は少なくありません。



ということで今回は、業界最大級の美容専門医師転職エージェント『美容医局』と共同で、事前調査で「美容医療の経験もしくは興味がある」と回答した全国の男女100名を対象に「美容医療とメンタルケア」についてのアンケートをおこないました。




※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。


・引用元が「株式会社NEXERと美容医局による調査」である旨の記載


・美容医局（https://www.biyou-ikyoku.com/）へのリンク設置




「美容医療とメンタルケアに関するアンケート」調査概要


調査手法：インターネットでのアンケート


調査期間：2025年12月24日 ～ 2026年1月5日


調査対象者：事前調査で「美容医療の経験もしくは興味がある」と回答した全国の男女


有効回答：100サンプル


質問内容：


質問1：美容医療は外見だけでなく心のケアにもつながると思いますか？


質問2：そう思う理由を教えてください。


質問3：美容医療を受けて「自信がついた」と感じたことはありますか？


質問4：どのように「自信がついた」と感じましたか？


質問5：施術を受ける前に、心理的サポート（カウンセリングなど）があると安心しますか？


質問6：その理由を教えてください。


※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。



■91％が「美容医療は心のケアにもつながる」と回答


まず、美容医療に興味がある方を対象に、美容医療は外見だけでなく心のケアにもつながると思うかを聞いてみました。






「とても思う」が43％、「やや思う」が48％という結果になり、合わせて91％の方が美容医療は心のケアにもつながると考えていることがわかりました。一方で「あまり思わない」は8％、「まったく思わない」は1％にとどまりました。



美容医療が心のケアにもつながると考える理由について、回答者の意見を一部ご紹介します。



「とても思う」と回答した方


・自分の顔に自信を持てることで前向きになれると思うから。（20代・男性）


・自分の嫌いな部分が、良くなって毎日楽しくなり、明るく前向きになる。（40代・女性）


・コンプレックスがなくなることで、自分に自信が持てる。（50代・女性）




「やや思う」と回答した方


・コンプレックスや悩みを解消できると思うので、少しはポジティブな気持ちになれると思うから。（30代・女性）


・悩みが減ると明るい表情になるから。（40代・女性）


・外見のコンプレックスを解消することで、前向きな気持ちになりやすいと思う。（50代・女性）




「あまり思わない」と回答した方


・綺麗になったからといって、性格までは直せない。（30代・女性）


・やはり見た目だけ変えるだけでは心のケアは一瞬な気がする（40代・女性）




「まったく思わない」と回答した方


・自信はつくかもしれないが人それぞれ考え方が違うから。（30代・女性）




外見の悩みが解消されることで自信がつき、気持ちが明るくなるという意見が目立ちました。コンプレックスを抱えていると、人前に出ることが億劫になったり、自分を卑下してしまったりすることもあります。



そうした心の重荷が軽くなることで、日常生活を前向きに過ごせるようになると期待している方が多いようです。



■40％が「美容医療で自信がついた経験がある」と回答


次に、実際に美容医療を受けて「自信がついた」と感じた経験があるかを聞いてみました。






「ある」と回答した方は40％でした。美容医療に興味がある方のうち、4割が実際に施術を受けて自信につながったという実感を持っていることがわかります。



実際に美容医療で自信がついた方の声を聞いてみたので、一部を紹介します。



どのように「自信がついた」と感じましたか？


・表情が明るくなり、雰囲気が変わったといわれることが増えたから。（30代・女性）


・着たい服を着たり、肌を見せることが嫌ではなくなった。（30代・女性）


・人と話すのが楽になった。（40代・女性）


・嫉妬心がなくなり、卑屈にならなくなった。（50代・女性）


・鏡を見るのが楽しみになった（60代・女性）




施術を受けた方からは、周囲からの反応が変わったという声のほか、自分自身の心持ちが大きく変わったという声が寄せられました。気にしていた部分が改善されることで、鏡を見ることや人と接することが楽しくなったという方もいます。



美容医療が単なる外見の変化にとどまらず、日々の生活の質を高めるきっかけになっていることがうかがえます。



■95％が「施術前の心理的サポートがあると安心する」と回答


最後に、施術を受ける前に心理的サポート（カウンセリングなど）があると安心するかを聞いてみました。






「とても安心する」が45％、「やや安心する」が50％となり、合わせて95％の人が心理的サポートを支持していることがわかりました。「あまり安心しない」は5％、「まったく安心しない」は0％でした。



施術前に心理的サポートがあると安心する理由について、回答者の意見を一部ご紹介します。



心理的サポートで安心する理由


・副作用や痛み、効果があるのかの、不安や恐怖心があるから。（30代・男性）


・医療行為となるとやはり怖くなるので、安心したい。（40代・女性）


・しっかりとしたカウンセリングであれば、安心感が増すと思います。（50代・女性）


・やっぱりわからない世界だから心のサポートは大事だと思う。（40代・男性）


・もし失敗したらという不安をぬぐってくれる。（50代・女性）




美容医療は医療行為であるため、痛みや副作用、思い通りの結果にならないリスクへの不安を抱える方が少なくありません。だからこそ、施術前にしっかりと話を聞いてもらえる環境があれば、安心して施術に臨めるという意見が多く見られました。



技術面だけでなく、心のケアを含めたトータルなサポートが求められていることがわかります。



■まとめ


今回の調査では、美容医療に興味がある方の9割以上が「美容医療は心のケアにもつながる」と考えており、実際に施術を受けた4割の方が自信がついたと実感していることがわかりました。



また、施術前の心理的サポートを望む声は95％にのぼり、不安を抱えたまま施術を受けることへの懸念がうかがえます。



美容医療は見た目を整えるだけでなく、長年のコンプレックスから解放され、自分らしく生きるきっかけを与えてくれるものかもしれません。外見と内面は密接につながっており、外見が変わることで心もポジティブに変化することも多いでしょう。



施術を検討する際には、技術力はもちろん、しっかりとしたカウンセリングで安心感を与えてくれるクリニックを選ぶことが大切です。





＜記事等でのご利用にあたって＞


・引用元が「株式会社NEXERと美容医局による調査」である旨の記載
・美容医局（https://www.biyou-ikyoku.com/）へのリンク設置




【美容医局について】


会社名：株式会社エスエス・キャリア
住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-5 ラウンドクロス新宿5丁目ビル5F


電話番号：03-5155-3909




【株式会社NEXERについて】
本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2　ライズアリーナビル11F
代表取締役：宮田 裕也
URL：https://www.nexer.co.jp
事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作