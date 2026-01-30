TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥¤¥ä¤Î£Á actII-Second Season-¡×¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¤ï¤¿¤·¤À¤±¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ê£¹ç»ö¶È¤òÄó¶¡¤¹¤ënarrative³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¸¶ ¿ò´´ °Ê²¼narrative¡Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥¤¥ä¤Î£Á actII-Second Season-¡×¤è¤ê¡¢¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¡¦ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·ºî¥°¥Ã¥º¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ë±Ç¤¨¤ë¤ªÂ·¤¤¤ÎÇò¥¹ー¥Ä¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Áª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ÂôÂ¼±É½ã¡¢¸æ¹¬°ìÌé¡¢¹ßÃ«¶Ç¡¢±üÂ¼¸÷½®¤Î4Ì¾¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Åù¿È¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤äBIG´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢§TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA actII -Second Season-¡×´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ë±Ç¤¨¤ë¤ªÂ·¤¤¤ÎÇò¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ðー¤ò¡¢Áª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§ÂôÂ¼±É½ã¡¢¸æ¹¬°ìÌé¡¢¹ßÃ«¶Ç¡¢±üÂ¼¸÷½®
¡¦ ²Á³Ê¡§³Æ440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA actII -Second Season-¡×BIG´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëBIG´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§ÂôÂ¼±É½ã¡¢¸æ¹¬°ìÌé
¡¦ ²Á³Ê¡§³Æ990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA actII -Second Season-¡×¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¤äÃª¤Ë¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§ÂôÂ¼±É½ã¡¢¸æ¹¬°ìÌé¡¢¹ßÃ«¶Ç¡¢±üÂ¼¸÷½®
¡¦ ²Á³Ê¡§³Æ1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA actII -Second Season-¡×¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Çò¥¹ー¥Ä»Ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÁ´¿È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§ÂôÂ¼±É½ã¡¢¸æ¹¬°ìÌé
¡¦ ²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA actII -Second Season-¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ø¥¢¥´¥à¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ø¥¢¥´¥à¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¤·¤ÆÈ±¤Ë¾þ¤ë¤Û¤«¡¢¥«¥Ð¥ó¤ä¥Ýー¥Á¤Ë¤Ä¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§ÂôÂ¼±É½ã¡¢¸æ¹¬°ìÌé¡¢¹ßÃ«¶Ç¡¢±üÂ¼¸÷½®
¡¦ ²Á³Ê¡§³Æ825±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA actII -Second Season-¡×¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§ÂôÂ¼±É½ã¡¢¸æ¹¬°ìÌé
¡¦ ²Á³Ê¡§³Æ990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA actII -Second Season-¡×¥·ー¥ë¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·ー¥ë¤Ç¤¹¡£A7¥µ¥¤¥º¤Ë4¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ²Á³Ê¡§825±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ÈÎÇä¾ðÊó
¡¦ Í½Ìó³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦ È¯Çä»þ´ü¡§2026Ç¯3·îËö Í½Äê
¡¦ ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥¢¥Ë¥á¥®¥Õ¥È¥é¥ÜÁ´¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥áÀìÌçÅ¹¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹ Åù
¢£¸¢ÍøÉ½µ
(C)»ûÅèÍµÆó¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥À¥¤¥ä¤Î A actII¡¾SS¡¾¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
