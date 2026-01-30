島根県が中日ビルをジャック！！「まるごとしまねフェスタ i n 中日ビル」開催

中部日本ビルディング株式会社

中部日本ビルディング株式会社（名古屋市中区栄、代表取締役社長 臼田信行）が運営する中日ビルでは、5階の全国物産観光センターに入居している各道県事務所の魅力を発信するために、当ビルテナントと連携をして、多彩なコンテンツを盛り込んだイベントを実施して参ります。その記念すべき第1回は、島根県の魅力をお届けする「まるごとしまねフェスタ in 中日ビル」を開催いたします。

「ご縁と美肌の国」で名高い島根県の「食」や「文化」、「歴史」、「観光名所」など、様々な魅力を楽しめる催しを展開いたします。島根県は現在、明治時代の島根県松江市を舞台にした朝のドラマでも盛り上がりを見せ、注目されている県でも あります。様々なテナントが入る中日ビルの特性を生かし、飲食テナントでは「宍道湖しじみ」や「しまね和牛」を使用した期間限定メニューを提供し、物販テナントでは島根県の工芸品の販売、お菓子や練り物など食品の販売、島根出身アーティストのレコードの販売、オフィスやホテルとのタイアップイベントも行います。 また、体験型イベントとして、島根県の観光キャラクター「しまねっこ」との交流や和菓子文化が根付く京都、金沢と並ぶ「日本三大菓子処」のひとつ、松江の和菓子作り、しじみのみそ玉作りなども開催いたします。期間中、島根県なごや情報センターでも関連イベントを実施いたします。見て、触れて、味わって、島根県の奥深い魅力を余すと ころなくお楽しみください。

＜テナントタイアップ企画 １.＞

【特産品飲食メニュー提供】

日本一の漁獲量を誇る「宍道湖しじみ」や肉質日本一にも輝く島根県のブランド「しまね和牛」、さらには、格別な風味と旨味が味わえる島根県産の「椎茸」など、島根県の特産品を使用した特別なメニューを24店舗の飲食テナントにて期間限定でご提供いたします。また、一部レストランやホテルでは「しまねBar」と題し、島根県のお酒もラインナップ。期間中はタイアップメニューの注文を含む1,000円（税込）以上のお会計で300円OFFのクーポンも配布いたします。

▽特産品飲食メニュー（一例）(https://chunichi-building.jp/shimane_festa2026/)

※価格はすべて税込です。

※メニューや商品は変更となる場合もございます。

おかしな大地 from farm to spoon by Enakawakamiya(https://chunichi-building.jp/shop/p532/)

宍道湖しじみを使った濃厚なクラムチャウダー。おかしなトマトやニンジン、ジャガイモなど野菜もたっぷりで食べ応えも十分です。しじみの旨みとトマトの甘み、隠し味の味噌が溶け合う滋味深い一杯は、寒い季節にたまらない一品です。

●販売期間：1月30日（金）～2月15日（日）

●各日20食限定

宍道湖しじみのクラムチャウダー 525円SAKAeL KITCHEN（SAKAeL MARCHE）(https://chunichi-building.jp/shop/p783/)

塩だけでシンプルに焼き上げたしまね和牛を、たっぷり野菜とともにソフトフランスでサンド。肉の旨みを引き立てる粒マスタードが味のアクセントに。宍道湖の大粒しじみが入った豆乳チャウダーと楽しむ、サンド＆スープの満足セットです。 漬物、ドリンク付き。

●販売期間：1月30日（金）～2月15日（日）

●提供時間：11:00～14:00

●各日10食限定

しまね和牛とたっぷり野菜のデリサンド＆大和しじみの豆乳チャウダー 1,580円Bar Español LA BODEGA 名古屋(https://chunichi-building.jp/shop/p839/)

しまね和牛のランプ肉をニンニクとローズマリーでマリネし、塩だけでシンプルにグリル。ジューシーに柔らかく焼き上げられ、ひと口食べると肉の旨みと脂の甘みが口いっぱいに広がります。1串60gの食べやすいサイズに仕上げました。

●販売期間：1月30日（金）～2月15日（日）

●各日20食限定

しまね和牛ランプ肉のブロチェッタ ～スペイン風串焼き～ 1串693円シュマッツ(https://chunichi-building.jp/shop/p904/)

上品でやわらかなしまね和牛を、低温でじっくり火入れ。しっかりとした厚みのある ローストビーフはボリュームも満点です。黒ビールを忍ばせたコクのあるソースが、 肉の旨みを引き立てます。付け合わせのマッシュポテトと一緒にどうぞ。

●販売期間：1月30日（金）～2月15日（日）

●平日10食限定・土日祝20食限定

しまね和牛のローストビーフ 2,500円豚捨(https://chunichi-building.jp/shop/p898/)

松阪牛のルーツともいわれる伊勢牛は、赤身と脂身のバランスがよく、きめ細かなサシであっさりとした味わいが魅力。看板メニューの「しゃぶしゃぶ」と「すき焼き」は、期間限定で島根県産の肉厚な椎茸を使用。食べ応えのある“かさ”を丸ごと楽しめます。

●販売期間：1月30日（金）～2月15日（日）

●各日5食限定

＜テナントタイアップ企画 ２.＞

伊勢肉しゃぶしゃぶコース 8,200円～16,500円

【特産品関連グッズ販売】

島根県には、暮らしに彩りを添える伝統工芸品や日本海側の海の幸を使用した食品などが豊富にあり、 イベント期間中に館内テナントにて販売いたします。「（有）椿窯」や「鍛冶工房弘光」、「石州 （せきしゅう）和紙」などの伝統工芸品の販売、島根ならではのお菓子や練り物・乾物などの食品の販売、島根県にゆかりのある歴史上の人物やアーティストに関連する商品の販売を予定しています。 名古屋にいながら、島根の風土を感じる特別なひとときをお楽しみください。

▽特産品関連グッズ(https://chunichi-building.jp/shimane_festa2026/)

※販売期間：1月30日（金）～2月15日（日）

※販売期間は店舗により異なります。詳しくは店舗へお問い合わせください

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120331/table/3_1_6225e5d382ddf2380ca2a6a2c91eb756.jpg?v=202601301151 ]

■文喫 栄(https://chunichi-building.jp/shop/p788/)について

“文化を喫する”入場料のある本屋「文喫 栄」。名古屋に根付く文喫の姿として、新たに「本屋と大喫茶ホール」をテーマに掲げ、街になじむ喫茶店のように、贅沢な憩いの空間を提供いたします。

◎営業時間／10:00～21:00（飲食L.O. 20:00）

◎場所／2階

◎入場料／入場料（3才以下無料）

＊60分 ：1人／900円（税込990円）

＊延長30分ごと：1人／450円（税込495円）

＊1日最大：1人／3,150円（税込3,465円）

体験型コンテンツ １.

文喫 栄

１.しまねっこ交流イベント

島根県観光キャラクター「しまねっこ」が館内を練り歩きます。館内で運良くしまねっこに巡り合えた方には、館内ご飲食をお得に楽しめるクーポン付きチラシをプレゼントいたします。

■イベント概要

◎日時：1月31日（土）～2月1日（日）

各日１.11:00～・２.13:00～・３.15:00～

※各回30分程度

◎場所：B1階イベントスペースをスタートして館内をお散歩

※2月1日（日）11:00～はB1階イベントスペースにてグリーティング

◎内容：館内をお散歩

体験型コンテンツ２.

しまねっこ

松江のベテラン和菓子職人と一緒に和菓子作り体験

島根県の和菓子は京都や金沢と並び「日本三大菓子処」としても有名で、茶の湯の文化とともに 紡がれてきた和菓子作りの技法を松江市から職人を呼び、職人指導のもと本格的な和菓子作りを体験いただけます。

■イベント概要

◎日時：2月8日（日）

１.11:00～、２.13:00～、３.15:00～

※各回1時間程度

◎場所：5階全国センター広場

◎定員：各回10名、合計30名

◎参加費：お一人様500円

◎参加方法：事前申し込み制

※キャンセルが発生した場合に限り、当日参加を受け付ける場合がございます

※詳細は中日ビル公式サイト(https://chunichi-building.jp/event-news/p4263/)にてご確認ください

体験型コンテンツ３.

和菓子作り

しじみを味わう！みそ玉作り体験

島根県の宍道湖について学びながら、宍道湖しじみや島根県の特産品を使って、みそ玉作りをお楽しみいただきます。

■イベント概要

◎日時：2月14日（土）～2月15日（日）

各日１.10:00～、２.11:30～、３.13:30～、４.15:00～

※各回45分程度

◎場所：5階全国センター広場

◎定員：各回10名

◎参加費：お一人様500円

◎参加方法：事前申し込み制、先着順

※詳細は中日ビル公式サイト(https://chunichi-building.jp/event-news/p4263/)にてご確認ください

地域連携イベント（SDGsワークショップ）

みそ玉作り

しじみの殻をつかったマラカス作り

島根県産しじみを使用したメニューを販売した飲食店舗より殻を回収し、洗浄。来館者の小学生以下のお子様を対象に、殻をボトルに詰めてデコレーションいただくオリジナルマラカス作り。貝ならではの硬質で軽やかな響きをお楽しみいただけます。

■イベント概要

◎日時：2月14日（土）～15日（日） 11:00～15:00

◎場所：B1階イベントスペース

◎内容：しじみの殻をつかったマラカスづくり

◎参加対象者：小学生以下

◎参加費：無料

◎参加方法：当日先着順

※詳細は中日ビル公式サイト(https://chunichi-building.jp/event-news/p4263/)にてご確認ください

島根県なごや情報センター関連イベント

マラカス作り

下記の日程にて、5階に入居している島根県なごや情報センター関連の各種イベントを実施予定です。

＜5階：全国センター広場開催＞

■3月7日（土）～3月8日（日）

＼世界遺産「石見銀山」が名古屋にやってきた！！／石見銀山フェスin名古屋

＜B1階：イベントスペース開催＞

■1月20日（火）～2月2日（月）

※1月25日（日）除く

小泉八雲と妻セツの出会いと始まりの地「島根」観光展

＜4階：中日文化センター開催 島根県協力講座＞

■2月3日（火）

雪舟庭園講座 時代背景から読み解く日本庭園

講師：日本庭園史研究家 中田 勝康

■3月7日（土）

徳川家康の鉱山領有と石見銀山

講師：石見銀山資料館館長 仲野 義文

中日ビル概要

全国物産観光センター(https://www.chunichi-bldg.co.jp/zenkoku-center/)について

1道14県の特産品や伝統工芸品、その土地ならではの文化や大自然の魅力など、各地の特色や観光名所を紹介しています。

島根県について

島根県は、出雲、石見、隠岐の３つのエリアからなる地域で、出雲大社に代表される神話に登場するスポットなど、伝統と文化が色濃く受け継がれています。また、汽水湖特有の豊かな栄養環境で培われた「宍道湖のしじみ」、肉質を競う２つの主要な大会で初の２冠に輝いた「しまね和牛」など自然や文化を生かした食の魅力も豊富です。

宍道湖

