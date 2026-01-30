スタイリッシュなパーソナルオーダーブランド「Atraer（アトラエル）」。1月30日（金）より『はじめてPERSONAL ORDER』を開催

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、1月30日（金）より常設にて、アトラエルパーソナルオーダー商品を初回購入していただくと4,000円をお値引きして承ります。

選ぶ楽しさと、より美しく見えるうれしさを叶えるために。

初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧な接客で一人ひとりのご要望に寄り添います。

人生の節目やステージアップ、ブライダルシーンにも最適なタイミングで、あなただけの特別な一着をオーダーしてみませんか。

会期中は、NY.CLUBにご入会、アトラエルのパーソナルオーダー商品をはじめて購入していただくと4,000円をお値引きして承ります。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

＊以下の店舗は対象外とさせていただきます

伊勢丹本店 イセタンパーソナルラボ

『はじめてPERSONAL ORDER』について

開始日：1月30日（金）～

対象：NY.CLUBにご入会、パーソナルオーダーブランド「アトラエル」をはじめてオーダーいただいたお客様。

特典：会期中、オーダーを頂いた方に、NY.CLUBのポイントを2倍付与いたします。

▽ショップリスト

https://www.ny-onlinestore.com/shop/store/list.aspx?brand=26&filtercode3=&shop_label=&filtercode7=(https://www.ny-onlinestore.com/shop/store/list.aspx?brand=26&filtercode3=&shop_label=&filtercode7=)

※プライスはお選びになる生地によって異なります。詳しくは各ショップへ直接お問い合わせください。

※本サービスは、他のサービスとの併用はいたしかねます。

※ショップでお買い物の際は「NY.ONLINE / エヌワイ オンライン」のマイページ画面をご提示いただくか、または『NY.club card』をお持ちください。

▽アトラエルサイト

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/atraer.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/atraer.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽NY.CLUB会員全部特典のご紹介

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub_member_benefits.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub_member_benefits.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/