『小林さんちのメイドラゴン ファンタジア』正式サービス開始！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123の最新ゲーム『小林さんちのメイドラゴン ファンタジア』の正式サービスを開始いたしました。

本作は、バグでVRゲームの世界から出られなくなってしまった小林さんたちが、力を合わせて現実世界に戻る方法を探すほっこりドタバタRPGです。

戦士・魔法使い・弓使い・盗賊といったRPG定番のジョブ装備を身にまとったトールやカンナたちを仲間に迎え入れ、みんなでゲームの世界で生き延びて、現実世界に帰る方法をみつけましょう！

ゲームスタートはこちら：https://s.g123.jp/sw8op6xb

イベント・キャンペーン情報

１.今ならキャラクター「テルネ」を全員にプレゼント！

サービス開始を記念して、今始めた方全員にキャラクター「テルネ」をプレゼント中！

ゲーム序盤から心強い味方として活躍してくれるキャラクターなので、ぜひこの機会に仲間に迎え入れましょう。

２.【7日間限定】10人に1人当たる！プレミアムログインイベント開催中！

サービス開始から7日間限定で、1日1回参加できるプレミアムログインイベントを実施中です。

公式Xで投稿されるキャンペーンポストから、ゲームにログインするだけで参加完了。

参加者の中から10人に1人の確率でAmazonギフト券500円分をプレゼントいたします。

当たり・ハズレ時に表示される、ゲーム限定イラストもぜひお楽しみください！

■開催スケジュール

応募期間：正式サービス開始～ 2月6日(金)まで

当選発表：その場で結果発表

３.感想投稿キャンペーン！抽選で1万円が当たる！

正式サービス開始から約1ヶ月間、ゲーム画像に専用ハッシュタグ「#メイドラRPG」を付けてXに投稿すると、抽選で豪華景品(1万円分)が当たるキャンペーンを開催中です。

投稿内容は自由！バトルシーン、ガチャ結果、激レア装備の獲得報告など、ゲーム画像が添付されていればOKです。皆さまの投稿をお待ちしています！

■開催スケジュール

応募期間：正式サービス開始～ 2月27日(金)まで

当選発表：2月28日(土)以降、当選のご連絡をもって発表

■参加方法

1、ゲームをプレイ

2、プレイ中の映像にハッシュタグ「#メイドラRPG」を付けてポスト で参加完了

４.「ドラファン」リリースPV公開記念！フォロリポCP開催中！

正式サービス開始を記念した「ドラファン」リリースPVを、「ドラファン」公式Xにて公開中！

本作のテーマである「ほっこりドタバタRPG」の魅力が詰まった特別映像を、ぜひご覧ください。

さらに、公式Xの対象ポストをリポストすると、抽選で5名様にAmazonギフト券1万円分をプレゼント！

■参加方法

1,、ゲーム公式X(@drafan_ja(https://x.com/drafan_ja))をフォロー

2、対象ポストをリポスト

3、後日、当選者宛にDMが届きます

公式Xから応募する：https://x.com/drafan_ja(https://x.com/drafan_ja)

小林さん一行が、VRゲーム空間で大暴れ！？ほっこりドタバタRPG！

『小林さんちのメイドラゴン ファンタジア』は、仮想現実のゲーム世界を舞台にしたファンタジーRPG。

人間の小林さんやドラゴンのトール、カンナなど、お馴染みの「メイドラ」キャラクターたちが、戦士、魔法使い、弓使い、盗賊などのRPGジョブの装いで登場します。

指先ひとつで楽しめるようなシンプルかつ爽快な操作感で、キャラクターが大暴れするほっこりドタバタバトル。

モンスターを討伐し、素材を収集、装備を強化しながらキャラクターを成長させる王道の育成要素をお手軽にお楽しみいただけます。

獲得した多彩な装備品を自由に組み合わせて、自分だけ"ビルド構築"を楽しみましょう！

さらに本作は、スマートフォン・タブレット・PCのWebブラウザ上でプレイ可能。ダウンロード不要で、「自宅ではPCでじっくり」「外出先ではスマホで手軽に」と、ライフスタイルに合わせて楽しめます。

ゲーム基本情報

ゲームタイトル：小林さんちのメイドラゴン ファンタジア

ジャンル：ほっこりドタバタRPG

価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

対応言語：日本語、英語、繁体字

■『小林さんちのメイドラゴン』とは？

アパートに住む小林さんのもとに、メイドとして押しかけて同居しているドラゴン娘のトール。

人類を見下しているトールだけど、大好きな小林さんのために、毎日せっせとご奉仕中。

だけどいつも微妙にズレていて…？

独り身お疲れOLとポンコツご奉仕ドラゴン娘の人外系日常コメディ！

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)クール教信者／双葉社

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。