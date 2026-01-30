音と光で気分をチューニング。2つの日本未発売モデル「RGBライト付きポータブルスピーカー」を【最大25%OFF│Makuakeにて先行販売開始】
2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得した「JLab」の日本法人、JLab Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横張 亮輔）は、RGBライト付きポータブルスピーカー「Go Party」、「Pop Party」を、2026年1月30日（金）から、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて先行販売を開始いたします。また、今回のプロジェクトではリターンとして最大25%OFFの超早割・早割をご用意しております。
Makuakeプロジェクトページ :
https://www.makuake.com/project/jlab01/
「Go Party」と「Pop Party」は、音楽に合わせて光るRGBライトを搭載しており、いつものお部屋が非日常に様変わり。音質やライトの強さ、動きの速度などはJLabアプリからカスタマイズすることができ、あなただけの特別な空間を演出します。防塵防滴仕様のため、アウトドアやアクティビティにも最適です。
Go Party
Pop Party
Makuake先行販売概要
１.プロジェクト概要
2026年1月30日（金）～2026年3月8日（日）22：00まで
２.一般販売予定価格
Go Party：6,980円（税込）
Pop Party：4,480円（税込)
３.リターン
最大25%OFFの超早割・早割
「Go Party」「Pop Party」5つの特長
▍１.ライトの色やイコライザーをJLabアプリで自分好みにカスタマイズ
JLabアプリを使えばライトやサウンドをあなた好みに簡単にカスタマイズできます。
聴きたい音楽や気分に合わせて、あなたの「今」にピッタリな空間を演出します。
▍２.いつでもどこでも、持ち運び・取り付け可能
Go Partyはそのまま持ち運ぶのに便利なループストラップ付き、
Pop Partyは着脱式ループストラップが付いており、様々な場所に引っ掛けて使うことができます。
さらに、Pop Party本体の裏側はマグネット仕様となっているため、浴室などの壁にピタっと張り付けることがき、ゆったりとしたバスタイムを過ごすことができます。
▍３.長時間再生＋防塵防滴性能
フル充電で「Go Party」は16時間（ライト使用時8時間）、「Pop Party」は8時間（ライト使用時5時間）の連続再生が可能。屋外でも充電切れを気にする心配はありません。
また、それぞれIPX取得の防水・防塵性能搭載のため、屋外スポーツから、海やプール・キャンプといったアウトドア・アクティビティを盛り上げます。
▍４.こだわりの音響空間＋最大100台同期でパワフルサウンド
「Go Party」のスピーカーには、2インチドライバーと2インチパッシブウーファーを搭載した5ワットの高出力。手のひらサイズの「Pop Party」にも2インチドライバーが搭載されており、コンパクトながら迫力のあるサウンドを実現しています。
また、同じスピーカーであれば、100台まで同期可能に。いつもの部屋が大迫力空間へと変身します。
▍５.2台でステレオペアリング
同じ製品が2台あれば、JLabアプリから2台のスピーカーを左右のチャンネルに設定し、パワフルな2チャンネルステレオシステムを構築可能に。より広く、没入感のある立体的なサウンドをお試しいただけます。
また、お得な2台セットのリターンもご用意しております。
JLab（ジェイラブ）とは
“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。
※1 Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Band Type: No Wire/No Band, Under ＄50 Segment, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024 ／ Circana, LLC, Retail Tracking Service, Stereo Headphones, Headphone Style: In Ear Clip and Ear Bud Clip, Band Type: No Wire/No Band, Water Resistant, Under ＄100, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024
