カバー株式会社「NEW PROJECT」始動！次世代の才能を発掘するオーディション募集開始！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、「NEW PROJECT」のVTuberオーディションが開催されることをお知らせいたします。

カバー株式会社は「NEW PROJECT」を始動し、新たな才能の発掘のためのタレントオーディションを開催します。

本タレントオーディションでは、「作ろう、みんなが愛する日常を」をテーマに、夢や情熱を持って挑戦する方を募集します。多彩な才能とエンターテイナーとしての夢や情熱を持って挑戦する意思のある方からのご応募をお待ちしております。

「NEW PROJECT」について

カバー株式会社が展開する「ホロライブプロダクション」とは異なる、独立したビジョンを持つ次世代型プロジェクトです。

ホロライブプロダクションの下部組織として位置づけられながらも、その役割は既存の枠組みに留まりません。従来のアイドルVTuberの枠を超えた「新規ジャンルの開拓」や「グローバル規模での認知拡大」を目指します。

そのため本プロジェクトでは、「共創が生み出す、無限の可能性」を何よりも重視しています。

あなたの個性を、世界が熱狂する「文化」へと昇華させる旅を、ここから始めましょう。

募集ページ

https://audition.hololivepro.com/covertr

※応募期間：1月30日(金) ～ 2026年3月13日(金)23:59まで

会社概要

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。

・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：https://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp