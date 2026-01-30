福岡・天神から、めぐる縁を紡ぐ結婚式場へ。「THE CLASSICA GOEN(ザ クラシカ ゴエン)」名称決定・コンセプト発表／2026年夏オープン、完成予想パース初公開

株式会社BP「THE CLASSICA GOEN」※完成予想図（イメージ）

ウエディング事業やドレス事業、ホテル事業等を手がける株式会社BP（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：今野 竜太）は、福岡天神の新結婚式場の屋号名を決定。大規模リニューアルを経て2026年夏より、新たな結婚式場を再生オープンいたします。またこのたび、本施設の名称を「THE CLASSICA GOEN（ザ クラシカ ゴエン）」と決定いたしました。2026年夏の開業に向けて、2026年3月1日（日）よりウエディングの受注を開始いたします。

「THE CLASSICA GOEN(ザ クラシカ ゴエン)」ロゴTHE CLASSICA GOEN― 縁がめぐり、円となり、未来へつづく ―

人と人、街と人、過去と未来。すべてのはじまりは、ひとつの「ご縁」から。

アジアの玄関口として、古くから文化と商いが交わり、多様な縁が重なり合って発展してきた街・福岡 天神。この地は、出会いが生まれ、縁が育ち、やがて大きな“円” となって人々の暮らしを包み込んできました。

THE CLASSICA GOENは、その天神という場所の記憶と精神を受け継ぎながら、「本質を見極め、時代を超えて愛される美しさ」という当社BPが手がけるクラシカブランドを継承し誕生いたします。

GOEN という名には、

「良縁」「ご縁」「円満」

そして“縁がめぐり続ける場所でありたい” という私たちの願いが込められています。

ここで交わされる誓いは、一日限りのセレモニーではなく、人生という長い物語のはじまりです。

天神から、未来へ

人が集い、文化が生まれ、時代が動く天神から、

新たな祝福のかたちを発信する。

THE CLASSICA GOEN は、

街とともに呼吸し、時を重ねるほどに味わいを深める存在として、

これからも多くの縁を結び続けていきます。



縁が円となり、未来へつづく場所。

それが、THE CLASSICA GOEN です。

「THE CLASSICA GOEN 」チャペル内装※完成予想図（イメージ）

挙式を執り行うチャペルは、THE CLASSICA GOENのコンセプトを象徴する曲線のインテリアを取り入れてた空間を設計いたします。陽光に包まれながら、ふたりの誓いが自然と心に刻まれる、そして大切なご親族、ゲストの方々とのご縁が円となるような温かな場所を目指します。

【RECRUIT（中途採用）について】

本施設の開業に伴い、中途採用を実施しております。

ウエディングを通して地域に寄り添い、新たな価値を共に創っていく仲間を募集しています。



【採用担当窓口】

株式会社BP キャリア採用（中途対象）担当者：和田・田中

【TEL】045-661-2801（受付時間10:00～19:00 ※月曜定休）

【メール】c-saiyo@bridal-produce.co.jp

【応募先】ご応募はこちら(https://www.bridal-produce.co.jp/contact/career_003/)

【施設概要】

■名 称：THE CLASSICA GOEN（ザ クラシカ ゴエン）

■所 在 地：810-0001 福岡県福岡市中央区天神２丁目３－３３ 国体道路入口

■アクセス：福岡天神駅より徒歩５分

■設備予定： 1チャペル・2バンケット

■公式URL（随時公開）

※順次情報公開いたします。



当該施設は、福岡の中心地・天神の国体道路沿いに位置し、1901年創業の福新楼が所有するビル内にあり、観光名所にもほど近い立地にございます。この立地を活かし、ファッショナブルな街並みに調和する形で大規模リニューアルを行うことで、ウエディングそして、エリアのイメージも一新いたします。また国内外からお越しになるゲストにとっても、利便性の高いアクセス環境を備えてお迎えいたします。

株式会社BPとは

株式会社BPのロゴ

株式会社BP（ビーピー）は、1971年の創業以来、50年以上にわたりブライダル事業を展開し、全国14会場で年間約4,000組のウエディングをプロデュースしています。地域や文化、施設の特性を反映し、建物のデザインやコンセプト、提供するサービスすべてに独自のブランディングを施した、“唯一無二”の世界観で結婚式を提供していることも当社式場の大きな特徴です。企業理念となる「LIFE TIME HAPPINESS」のもと、結婚式だけでなく式後もお客様とのご縁を大切にし、ライフプランニングや住宅・保険相談、各種イベントなどを通じて生涯にわたりつながるサポートを行っています。また、「HUMAN FIRST」の理念のもと、スタッフ自身の幸せが、お客様の幸せを生み出す源泉であると考え、仲間の人生を支える環境づくりにも注力。スタッフもお客様も一緒に、人生をより楽しく、面白くしていくことを目指しています。

株式会社BPサイト :https://www.bridal-produce.co.jp/

運営会社概要

■ 会 社 名：株式会社BP

■ 公式サイト：http://www.bridal-produce.co.jp

■ 設 立：1971年12月14日

■ 代 表 者：代表取締役社長 今野 竜太

■ 所 在 地：〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通18番地 KRCビルディング9階

■ 連 絡 先：TEL.045-661-2801(代) FAX.045-661-2859

■ 事業内容：

【ウエディング事業】

横浜迎賓館（神奈川）

ザ クラブオブ エクセレントコースト（神奈川）

グランドオリエンタルみなとみらい（神奈川）

ザ クラシカ ベイリゾート（神奈川）

ザ コンチネンタル横浜（神奈川）

クラシカ表参道（東京）

セントジェームスクラブ迎賓館仙台（宮城）

ザ オーク ガーデン（京都）

室町ギャラリーハウス（京都）

ザ ジャクソンガーデン（大阪）

【ホテル事業】

ルークプラザホテル（長崎）

ホテルフランクス（千葉）

【ドレス事業】

リブラブラフ横浜店

リブラブラフ表参道店

リブラブラフ仙台店

【フード事業】

パティスリーパブロフ

アルペンジロー

オーシャンズバー

【フォト事業】

BPフォトスタジオ（ウエディング・前撮り）

リトルツリーフォトスタジオ（キッズ）

ESCAPE WEDDING

【映像事業】

ナノ・トーンズ

【ケータリング事業】

アルティメイトケータリング

【ライフサポート事業】

マネースマート（ライフプランニング・保険）

リブライフホーム（住宅相談）