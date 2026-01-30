日やけ止めが塗りムラになりやすい「肌の微細な凹凸」に着目。アリィーから凹凸補整フィルターUV登場。

株式会社カネボウ化粧品

日やけ止めブランド「ALLIE」は、日やけ止めが塗りムラになりやすい肌の微細な凹凸にもしっかりとどまって細部まで強力UVをカットし、見た目までフラットに補整する顔用日やけ止め、「凹凸補整フィルターUV」（アリィー クロノビューティ フラットスムースフィルターUV）を2026年1月31日（土）に新発売いたします。

今回ALLIEは、「日やけ止めをしっかり塗っているつもりでも、実はニキビあとや毛穴などの肌の凹凸は、塗りムラになりやすく紫外線から守りにくい。」という事実に着目いたしました。そこで、肌の凹凸部分にしっかりとどまりこわれにくいゲルカプセルを新採用し、細部まで抜かりなく強力UVをカットし、見た目までフラットに補整する「凹凸補整フィルターUV」を開発しました。明るいクリームイエローの色味と、赤・青・緑の微細パールで肌の赤みや色ムラも自然に色補整し透明感をアップさせます。厚塗り感なく、もっちりとしたなめらかな均一美肌がつづく、顔用日やけ止めです。

■商品情報

「アリィー クロノビューティ フラットスムースフィルターUV」

＜凹凸補整フィルターUV＞

顔用日やけ止め

SPF50＋ PA＋＋＋＋ UV耐水性★★

30g

クリームイエロー

スイートオレンジ＆ジャスミンの香り

●肌の凹凸をフラットに補整し、細部まで強力UVをカット

こわれにくいゲルカプセルが凹凸にしっかりとどまり、厚い塗膜を形成。ニキビあとや毛穴の凹凸をフラットに補整。

ゲルカプセルに顔料を内包することで、顔料の凝集を抑制。肌表面を均一に見せ、厚膜でカバーするのに、厚塗り感のない仕上がりに。

●ナチュラルな色補整

赤み・色ムラを補整し自然な色合いに。

仕上がりイメージ

肌をくすませずにトーンアップさせるクリームイエローカラー。

●花王初採用 うるおい美容液成分※（保湿）配合

※ポリ-γ-グルタミン酸Na、BG

●肌にうるおいを与え、乾燥によるざらつきを感じにくく、もっちりした感触へ

●８時間なめらか均一仕上がり

※（当社調べ。効果には個人差があります。）※毛穴が目立ちにくく、均一でフラットな肌に見えること。

●時間が経っても毛穴落ちしにくい

●ニキビのもとになりにくい処方

ノンコメドジェニックテスト済※コメド（ニキビのもと）のできにくいことを確認するテストです。すべての方にコメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。

○化粧下地効果

○フリクションプルーフ

○スーパーウォータープルーフ（水に抜群に強く落ちにくい機能）

○スウェットプルーフ（汗に強く落ちにくい機能）

○ビーチフレンドリー処方 環境に配慮した設計（水環境リスク評価済）

〇外装・容器には環境に配慮した素材を使用

〇マスク・タオル等につきにくい

〇普段のメイククレンジングで落とせる

・SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。

・SPF、PA表示は国際的な基準で1平方センチメートルあたり2mg塗布して測定した値です。商品選択時の目安とお考えください。

・紫外線防止効果を保つために、汗などをふいた後は、こまめに塗り直してください。

