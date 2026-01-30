製・配・販連携サプライチェーン課題解決の祭典 アジア・シームレス物流フォーラム2026は5月14日(木)-15日(金)開催!!

日本のトラックドライバー不足でモノが運べなくなる2024年問題や、少子高齢化の進行によって国内の輸送能力が34％不足する危険性の指摘される2030年問題をご存じですか?

国の基幹をなす農林水産業、製造業から物流・運送業さらに店舗やEC販売による小売業まで、我が国の経済そのものである生産から消費に至るサプライチェーンは、モノを動かす物流、それを制御するロジスティクスによって支えられていますが、その事実は先のコロナ禍や自然災害等の非常時に“エッセンシャルワーカー”として注目される事態を除けば、日常的に顧みられることはありませんでした。2024年問題や2030年問題は、これまで縁の下のインフラとして社会を支えてきた物流が、このままでは維持できなくなる深刻な事態の現れです。この「物流危機」を乗り越えるため、製配販やサプライチェーン全領域のステークホルダーが一堂に集結する、他に類を見ないサプライチェーンの総合展示会&セミナーの祭典が、アジア・シームレス物流フォーラムです。………………………………………………………アジア・シームレス物流フォーラム2026会期：2026年5月14日(木)、15日(金)会場：東京流通センター主催：(一社)マテリアルフロー研究センター公式サイト：https://mf-p.jp/aslf2026/………………………………………………………これまで15年の歴史を持ち、国交省・経産省・農水省の行政官庁および各業界団体の後援をいただきながら、物流業界の皆様からは「来場者がブースに立ち寄りやすい」「実務に近い話から商談につなげやすい」等々、プロフェッショナルのEXPOとして「大規模展示会とは一味異なる」「数より質」の展示会として定評をいただいております。自社の荷物を運んでもらう荷主の立場からでも、他社の荷物を運ぶ運送や荷物を保管する物流施設の立場からでも、物流工程を機械化・自動化するMH機器や情報管理・連携を効率化するDXやAIの立場からでも、「物流改善」に関わる製品、サービス、ソリューションをアピールできる最大のチャンスが、アジア・シームレス物流フォーラムです。

アジア・シームレス物流フォーラムの魅力の一つは1階2階の2フロアを用いた会場の、コンパクトで効率的に回れてストレスなく「欲しい情報に即アクセスできる」展示ブース。そして4か所の会場で2日間繰り広げられ「常にどこかで聴講できる」お得な最新情報満載のテーマ別セミナー・セッションは「展示ブースへの自然な動線」が生まれると好評。さらに会場の周遊にお楽しみのエンターテインメント性がプラスされた「ブース見学スタンプラリー」も好評で、腰を据えて顧客対応できることから、各出展企業にとっては「プロのリピーター率が高い」“濃い”展示会として評価されています。

5月開催のアジア・シームレス物流フォーラム2026は現在小間出展募集中です!!

「こんな製品で出展できるの?」「どんな準備が必要ですか?」何でもお問い合わせください。まずは一度、下記公式サイトへのアクセスをお待ちしています!!ASLF公式サイト：https://mf-p.jp/aslf2026/