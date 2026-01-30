和の香水ブランド『J-Scent』(ジェイセント)を企画製造販売する有限会社ルズ(所在地：東京都品川区、代表取締役：島崎 健志)は、J-Scent「W26 森息(しんそく) / Verdant Whisper」を2026年2月に発売します。





J-Scentから新作が登場





■商品概要

商品名：J-Scent フレグランスコレクション 森息

種類 ：オードパルファン

容量 ：50mL

価格 ：4,950円(税込)

発売日：・2026年2月6日(金)

蔦屋書店・TSUTAYA BOOKSTORE J-Scent取扱一部店舗にて先行発売

・2026年2月13日(金)

LUZ-Store含むその他店舗にて一般発売

※ ミニフレグランス 2mL 1,210円(税込)はオンラインストアLUZ-Store限定商品





J-Scent「W26 森息 / Verdant Whisper」





【J-Scent「W26 森息 / Verdant Whisper」の香り】

深緑の森に広がる静寂と、緑のささやきが溶け合う香り





シトラスやリーフグリーンのみずみずしさに、ヒヤシンスとミューゲが寄り添い、木陰に宿るオークモスが香りに深みをもたらします。

静けさに満ちる森の澄んだ空気の中、風に揺れる緑のささやきが穏やかな余韻を残す、深緑の香りです。





トップノート：ガルバナム、リーフグリーン、レモン、ライム

ミドルノート：アルモワーズ、ヒヤシンス、ミューゲ

ラストノート：ムスク、シダーウッド、オークモス





和の香水ブランドJ-Scent





■J-Scentについて

世界に誇れる日本の美意識、独特な伝統、文化、そして今を生きる私たち日本人の暮らしに溶け込んできた香りを「和(あ)える」ことにより生み出したメイド・イン・ジャパン・フレグランス。

私たちの記憶に残る情景を呼び起こすいつかの、どこかの・・・新しい香り J-Scent





J-Scentでは、ほうじ茶、花見酒、恋雨の香りなど、和をテーマにした香りを発売してきました。近年はヨーロッパを主体とした海外のフレグランス市場でも、取扱店舗数を拡大しています。





▼J-Scentブランドサイト

https://luzfragrance.com/j-scent/









■会社概要

商号 ：有限会社ルズ

代表者 ：代表取締役 島崎 健志

本社 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング 6階

支社 ：＜ロサンゼルス＞

LUZ Fragrance Co., Ltd.

240 Walnut Ave. #2 Arcadia, CA 91007 USA

＜イタリア＞

LUZ Fragrance Italy S.r.l.

Vicolo San Michele 15, 21100 Varese ITALY

設立 ：2001年6月

事業内容：・自社ブランド香水「LUZ Fragrance ルズフレグランス」の企画製造販売

・香り製品のOEM製造

・オンラインストア 香り専門店「LUZ-Store ルズストア」の運営