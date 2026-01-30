株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営する「アトレ吉祥寺(所在地：東京都武蔵野市)」では、2026年2月2日(月)から2月14日(土)まで、バレンタイン特別催事《ちょこ市》を開催いたします。





(1)ちょこ市_メインビジュアル





■バレンタイン特別催事《ちょこ市》

アトレ吉祥寺のバレンタインを彩る恒例行事として定着した、特別催事《ちょこ市》が今年、ついに3回目を迎えます。

今回の《ちょこ市》は、手に取った瞬間にぬくもりが伝わるような「深い赤のタータンチェック」がモチーフ。スタイリッシュでありながらも、どこかほっとする心地よさをお届けします。

世界に名を馳せるショコラティエの芸術的な一粒から、毎日を「ちょこっと」幸せにする親しみやすいお菓子まで、アトレ吉祥寺が自信を持ってセレクトしたチョコレートたちがバリエーション豊かに並びます。大切な人を想うギフト探しはもちろん、自分へのとっておきのご褒美を見つけられる、ぬくもりあふれるマーケットを展開します。

館内全体でギフト需要を盛り上げるなか、《ちょこ市》は「期間限定のチョコ販売」をメインに、チョコを愛するすべての方へ贈る空間となっています。





開催場所・期間：

【本館2階 POPUP SPACE】2026年2月2日(月)～2月14日(土)

【本館1階 はなびの広場 特設会場】 2026年2月5日(木)～2月14日(土)

【本館1階 食品催事スペース】 2026年2月7日(土)～2月14日(土)





営業時間：アトレ吉祥寺営業時間に準ずる(初日11：00 OPEN、最終日19：00 CLOSE)









■バレンタイン特別催事《ちょこ市》に9ショップが集結

「ピエール マルコリーニ」 開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

2015年、ベルギー王室御用達の栄誉を授かった同国を代表するショコラティエ。カカオへのこだわりがマルコリーニの最大の特徴です。

コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン「世界を旅するショコラティエ」ピエール マルコリーニが、日本各地を巡って生み出した特別なアソート。

(2)ピエール マルコリ





「デメル」 開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

オーストリア皇帝として長きにわたり君臨したハプスブルク家の紋章をブランドマークとする「デメル」。1786年創業以来、ウィーンの老舗洋菓子舗として、世界中の人々に愛され続けています。バレンタインでは、デメルの代表的商品の「ソリッドチョコ猫ラベル」や、今年限定のバレンタインオリジナル商品など、取り揃えております。

(3)デメル





「ブノワ・ニアン」 ★ちょこ市初出店 開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

ベルギー発ショコラトリー「ブノワ・ニアン」がアトレ吉祥寺に期間限定出店。単一農園・単一品種カカオにこだわった、産地ごとの個性豊かなショコラをお楽しみください。

(4)ブノワ・ニアン





「Toshi Yoroizuka(トシヨロイヅカ)」 開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

毎年の新作を出しているCollection。今年のテーマは「reBORN」です。

鎧塚シェフのスペシャリテ「トシ・マンデルクローネ」をボンボンショコラで再現、小田原のみかんやピスタチオなどシェフのこだわりを詰め込んだ至高の4粒です。

(5)トシヨロイヅカ





「メリーチョコレート」 開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

【ポケモン meets メリーチョコレート】

アソートボックスシリーズに、新たにメタモンが仲間入り。シンプルで愛らしい缶のデザインに、メタモンをイメージしてデコレーションした可愛らしいチョコレートを詰め合わせました。

-------------------------------------------------------------------------------------

【ナハトラビュリント】

リザが古城で見つけた「古代神話」には寒海を遥か西に進んだ先の海底に、幻の帝国が眠ると記される。古城から海底に眠る幻の帝国までの旅路をイメージした商品

(6)メリーチョコレート





「モロゾフ」 開催場所：POPUP SPACE(本館2階)

【コーヒーラボ(モロゾフ×オニバスコーヒー)】

コーヒー豆を産地から厳選し焙煎方法、淹れ方までこだわり抜いた一杯を提供する。そんなスタイルを貫くオニバスコーヒーとモロゾフのチョコレートが融合した『COFFEE LAB』理想のコーヒー豆との出逢いが生み出すチョコレートの新しい魅力を提案します。

-------------------------------------------------------------------------------------

【ショコラな猫 by モロゾフ】

まるでスイーツのように甘く、愛らしい表情の子猫たち。さまざまな子猫の表情を描いたデザイン缶は思わず手に取りたくなる可愛さです。

(7)モロゾフ





「デジレー」 開催場所：はなびの広場 特設会場(本館1階)

代々受け継がれてきた秘伝のレシピに、現代の熟練ショコラティエの技と発想が息づく本場ベルギーチョコレート。時代を超えて愛され続ける上質な味わいを心ゆくまでお楽しみください。日本では常設店を構えておらず、この時期だけの限定販売です。

(8)デジレー





「カカオシック/ディアーズ」 開催場所：はなびの広場 特設会場(本館1階)

【cacaosic(カカオシック)】

「シンプルで少し特別なチョコレートを。」

エアリー感のある厚さ10mmのチョコレートサンド。





【DEARS(ディアーズ)】 ★ちょこ市初出店

「どこか懐かしく、どこか新しい。」

発酵バターを使用した、ほろっとほどける食感と、芳醇な香りが広がる贅沢なディアマンクッキー。

(9)カカオシック/ディアーズ





「ゴディバ」 開催場所：食品催事スペース(本館1階)

100周年を迎えるゴディバが送り出す、ベルギー王室御用達として伝統の継承と共に革新を重ねてきた100年のアーカイブショコラコレクション。

時代を超えて愛され続けるチョコレートから100周年記念粒までをシックで華麗なパッケージに詰め合わせました。

これまでの軌跡と未来に想いを馳せて、驚きと喜びを運ぶ"遊び心"を込めたチョコレートと共に、100年の歴史を巡る旅をお楽しみください。

(10)ゴディバ





■「アトレ吉祥寺」施設概要

施設名 ： アトレ吉祥寺

所在地 ： 本館 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号

東館 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号

営業時間 ： 10：00～21：00 ※一部店舗により異なる

階数 ： 本館・東館 地下1階～2階

店舗面積 ： 約12,000m2

ショップ数： 202ショップ(2026年1月30日現在)

アクセス ： 吉祥寺駅(JR・井の頭線)直結

URL ： https://www.atre.co.jp/kichijoji/

(11)アトレサステナブルマーク





(12)SDGｓマーク





■SC運営会社概要

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F

会社設立 ：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表取締役社長：高橋 弘行※

事業内容 ：駅ビルの管理および運営等

運営施設 ：アトレ恵比寿、アトレ川崎、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他





※高は、正式には「はしごだか」