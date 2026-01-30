一般社団法人 日本食鳥協会(所在地：東京都千代田区、代表理事会長：佐藤 実)は、国産チキン消費拡大を目的として、昨年末まで開催していた「毎月8日は、すき焼き応援キャンペーン」を、2026年2月1日(日)から4月30日(木)までの3ヶ月間、同協会ホームページにおいて、再度開催いたします。ご自宅でも手軽に調理できる「とりすき」の魅力をたくさんの方に知っていただきたく、毎月抽選で一般応募者100名様に鶏すきのたれセットをプレゼントいたします。





すき焼き応援キャンペーンポスター





鶏すきやきの日ポスター





キャンペーンURL： https://www.j-chicken.jp/campaign/torisuki/









■「10月8日は鶏すきやきの日」を制定

・10(とり)08(すきやき)0を“ハート”に見立てて“好き”を表し、覚えやすく親しみやすい日付に設定。

・旬の食材と相性抜群、季節を問わず楽しめる、鶏すきやきの食べ方として提案。

・高タンパク・低脂肪な鶏肉は、健康志向の食卓に最適。お子様から高齢者まで安心して食べられるヘルシー鍋。





鶏すきやきロゴ(横)





鶏すきやきロゴ





■キャンペーン概要

・開催期間 ： 2026年2月1日(日)～4月30日(木)

・賞品／当選人数： 鶏すきのたれセット／100名(毎月)

・応募条件 ： なし。(毎月1回応募できます。)

・お申込み方法 ： 一般社団法人 日本食鳥協会キャンペーン応募ページより

・当選発表 ： 賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。

・当選賞品の発送： 当選者確定後、発送いたします。

・お申込みURL ： https://www.j-chicken.jp/campaign/torisuki/





＜注意点＞

・同一者または同一者と見なされる応募(重複応募)は無効とさせていただきます。

・応募要件(連絡先が確認出来ない等)に満たされない応募は無効とさせていただきます。

・賞品の交換・換金・返品、及び当選権利の譲渡(オークション、転売等)はできません。

・インターネット接続料及び通信料はお客様のご負担となります。

・このキャンペーンは、やむを得ない事情により中止・変更となる場合があります。





＜個人情報の取扱いについて＞

いただいた個人情報は、賞品をお届けする際に必要な確認等のために利用し、その他の目的では使用いたしません。抽選にもれたかたの応募情報は抽選後直ちに、また当選された方の応募情報は6ヶ月以内に消去します。





＜賞品紹介＞

○鶏すきのたれセット／100名(毎月)

＜セット内容＞

鶏すきのたれ2本

京すきやき麩1袋

鶏すき焼きレシピ冊子

国産チキン「おしながき」クリアファイル









■協会概要

・協会名 ： 一般社団法人 日本食鳥協会

・代表者 ： 代表理事会長 佐藤 実

・所在地 ： 〒101-0032

東京都千代田区岩本町2-1-18 フォロ・エム9階

・設立 ： 1960(昭和35)年11月17日

・事業内容： 食鳥産業における生産・流通の改善、

及び消費の普及増進等を図ることにより、

畜産の発展と国民 食生活の改善向上に

寄与することを目的として活動しています。

・URL ： https://www.j-chicken.jp/









【本件に関する一般応募者からのお問い合わせ先】

一般社団法人 日本食鳥協会 事務局

TEL ： 03-5833-1029

MAIL： jca-2@gol.com