上級者向け(使う人のあまりいない)の特殊な(微妙な)サービスを提供する、インターネットサービスプロバイダーの株式会社インターリンク(東京都豊島区、代表取締役：横山 正、以下 インターリンク)は、『「第21回あなたが選ぶオタク川柳大賞」～オタク専用萌えるドメイン「.moe」PRESENTS～』(以下、オタク川柳)の投票受付を公式サイト( https://www.575.moe/ )にて、2026年1月30日(金)午前11時より開始いたします。





第21回オタク川柳大賞





第21回の応募総数は9,957句。前回の7,828句を大きく上回り、たくさんのご応募を頂きました。

オタク川柳は、2005年に開催したインターリンク10周年記念企画「IT川柳大賞」から始まり、2008年開催の第4回より「オタク川柳大賞」にリニューアルいたしました。





最終選考を突破したのは、オタクの気持ち、生き様、悲哀、喜び、生活スタイル、妄想等が詰まったオタク全開の秀逸な20作品です。今年も“何を言っているのか全然わからない”というリアルの生活が充実してしまっている方々は、インターリンク代表取締役の横山が自身のブログに、毎年恒例となる「“オタクじゃない人向け”各川柳の解説」( https://interlink.blog/2026/01/otaku21.html )をご用意いたしますので、こちらを参考としてください。





オタク川柳はオタクとオタクじゃない人の投票によって順位が決定します。「ネ申賞(グランプリ)」並びに各賞の発表は3月13日(金)を予定。毎年恒例の「リアルタイム集計」では、投票数と順位をリアルタイムで確認することができます。投票された方の中から抽選で、オタク給付金(10万円)やオタク米(魚沼産、1kg)などの豪華賞品が当たります。









【投票受付概要】

■最終選考通過20句

第21回応募作品の中から19句、過去(第1～20回)の入賞作品以外から「敗者復活枠」として1句、以上の20句をオタク川柳選考委員会が選出。オタク川柳公式XやFacebook等のSNSに投稿した川柳の反響も選考の参考としています。





沈んでた 姉も腐力で ちょっと浮く (チームオタ鬼：40代)

古参アピ やめとけあいつは 古古古参 (テ。：30代)

予算の倍 グッズbuybuy 給料bye (倍々バイト：20代)

推しは皆 あの世でわたしを 待っている (９２歳の東映オタク：90歳以上)

推し活を する金もなく ただ茶の間 (非正規雇用：20代)

サ終され ロマンス詐欺と 呼んでいる (なつふね。：40代)

Ｖ系の いいとこ語リマ クリスティ (だいすけ。：50代)

チャッピーも きっとキモいと 思ってる (せちい：50代)

よそはよそ、彼氏は彼氏、推しは推し (いぬどっぐ：20代)

ワイの推し 薄い本にて 寝取られる (オタク万歳。：40代)

ぬくもりは コードの先に ある気する (ＡＩに恋した人類代表：40代)

課金して 詫び石配られ また課金 (Ｔｈｅ Ｐｏｅｍａｒｉｓｔ：40代)

現場にて 最前管理の 地蔵かな (かしわもち：60代)

AI（きみ）にさえ 「不適切な内容」 拒絶され (あまし：40代)

政治より マンガが増やす 親日派 (雪丸太郎：50代)

死んでなお 生きた証の 死んだンゴ (さとけん：30代)

兄ですと 推しが言うなら 兄だろう (切子久兵衛：50代)

結婚し それでも好きと 知った朝 (失恋：20代)

あゝまさか こんな大人に なるなんて (にきゅう：40代)

リアルより やること多い ゲーム画面 (じゅん：20代)【敗者復活枠】









